شروط التقديم في حملة الراجحي للحج.. ما طريقة التقديم في الراجحي للحج؟

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر حملة الراجحي للحج واحدة من المبادرات الخيرية الرائدة التي تهدف إلى تسهيل أداء فريضة الحج للموطنين السعوديين، خاصةً الأفراد الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتبطة بهذه الرحلة الروحية، ولتحقيق هذا الهدف النبيل، ترعى مؤسسة الراجحي الخيرية هذه الحملة وتوفر العديد من الخدمات والامتيازات لضمان الراحة والسلامة للحجاج، وتعتبر هذه فرصة لا تقدر بثمن لمن يحتاجونها، وسنقدم لكم تفاصيل حول كيفية التقديم للخدمات المتاحة.

اشتراطات التقديم في حملة الراجحي للحج

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أداء الحج سابقًا: يجب ألا يكون المتقدم قد أدى مناسك الحج من قبل.

العمر: يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، بينما يمكن لمن أعمارهم فوق 18 عامًا التقدم كمرافقين مع ولي أمرهم.

الدخل: يُشترط أن يكون المتقدم ضمن الفئات ذات الدخل المحدود، حيث يجب ألا يتجاوز راتبه الشهري 3000 ريال سعودي.

الحالة الصحية: يتعين على المتقدم أن يكون بصحة جيدة وأن يُظهر القدرة على أداء مناسك الحج، دون أن يعاني من أي أمراض مزمنة أو معدية.

التطعيمات: يجب أن يتم المتقدم جميع التطعيمات اللازمة وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية.

الالتزام بالبرامج التأهيلية: يتوجب على المتقدم أن يشارك في البرامج التأهيلية للحجاج التي تنظمها الحملة لضمان فهمه لجميع التفاصيل المتعلقة بالمناسك.

ما طريقة التقديم في الراجحي للحج؟

زيارة الموقع الرسمي: يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة.

تعبئة البيانات: يُطلب من المتقدم إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تحديد المنطقة السكنية.

الموافقة على الشروط: ينبغي قراءة وفهم الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها.

تقديم الطلب: بعد التحقق من صحة كافة البيانات المدخلة، يُمكن للمتقدم الضغط على زر “تقديم الطلب”.

انتظار الرد: سيقوم فريق الحملة بمراجعة الطلبات ويُعلن عن الأسماء المقبولة في وقت لاحق.

ما الخدمات ال من الحملة؟

الإقامة: توفر الحملة مسكناً مجهزاً بشكل كامل للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يسهل على الحجاج التنقل بالقرب من الحرمين الشريفين.

النقل: تشمل الخدمات وسائل نقل حديثة وآمنة، بما في ذلك حافلات وقطار المشاعر لتسهيل انتقال الحجاج بين المواقع المختلفة.

الوجبات: تقدم الحملة وجبات غذائية مجانية ومتنوعة يوميًا، مع التزامها بمعايير صحية وتغذوية دقيقة لمراعاة احتياجات الحجاج.

الرعاية الطبية: تضمن الحملة توفير رعاية طبية متكاملة، تشمل فرق طبية يتوفرون على مدار الساعة لتقديم العلاج اللازم والأدوية لكل الحجاج.

الإرشاد الديني: توفير مرشدين دينيين مؤهلين لتقديم الدعم والإرشاد للحجاج والإجابة على أي استفسارات تتعلق بمناسك الحج.

تُعتبر حملة الراجحي للحج تجسيدًا للقيم الإنسانية النبيلة ومساعدة الآخرين، حيث توفر فرصة تحقِّق حلم الكثير من المسلمين في أداء مناسك الحج دون أي أعباء مالية. بفضل هذه المبادرة، يستطيع المواطنون الفقراء والمحتاجون أن يعيشوا تجربة روحانية رائعة ويعززوا من إيمانهم. تحت إشراف مؤسسة الراجحي الخيرية، تمضي هذه الحملة قدمًا نحو تحقيق أهدافها بفعالية، وتعد مثالًا يحتذى به في العمل الخيري والتعاون المجتمعي.

في نهاية المطاف، تُعتبر المجهودات التي تبذلها حملة الراجحي للحج خطوة رائعة نحو تعزيز التسامح والتعاون بين المواطنين في المملكة العربية السعودية. من خلال توفير الوصول إلى هذه العبادة الأساسية، فإنها تدعم روح الأمل والكرم ويشار إليها باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي. نأمل أن تستمر هذه الحملة بالازدهار وتقديم خدماتها لأجيال قادمة من الحجاج، لنشر قيم الرحمة والمشاركة المجتمعية في المجتمع.