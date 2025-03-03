سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المحلية والعالمية بتاريخ 3 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الذهب واحدًا من المعادن الثمينة التي تحظى بأهمية كبيرة في العالم، حيث يرتبط سعره بعوامل اقتصادية متعددة. تتجه أنظار الكثير من المصريين نحو متابعة سعر الذهب اليوم، خاصةً في ظل اهتمام الحكومة المصرية بصناعة الذهب، وحرصها على تعزيز هذا القطاع جاعلة من مصر مركزًا إقليميًا للتجارة. العديد من الأشخاص ينظرون إلى الذهب كخيار مهم للاستثمار أو للتزين، مما يبرز أهميته المتزايدة.

سعر الذهب اليوم

يتمتع سوق الذهب اليوم بفترة من الاستقرار النسبي، حيث لم تحدث تغييرات كبيرة في الأسعار على المستويين المحلي والعالمي. وتنطوي الأسعار الحالية على تفاصيل مهمة نستعرضها كالتالي:

استقر سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 عند 4628.5 جنيه للبيع، بينما بلغ 4600 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4242.75 جنيه للبيع، و4216.75 جنيه للشراء.

أما سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا فقد وصل إلى 4050 جنيه للبيع و4025 جنيه للشراء.

في المقابل، استقر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 3471.5 جنيه للبيع، و3450 جنيه للشراء.

بينما جرى تداول سعر الجرام من ذهب عيار 14 عند 2700 جنيه للبيع، و2683.25 جنيه للشراء.

واستقر سعر الجرام الواحد من ذهب عيار 12 عند 2314.25 جنيه للبيع، و2300 جنيه للشراء.

وفيما يتعلق بالسعر الخاص بجرام الذهب عيار 9، فقد وصل إلى 1735.75 جنيه للبيع، و1725 جنيهاً للشراء.

عند الحديث عن الذهب بشكل عام، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 32400 جنيه للبيع، و32200 جنيه للشراء.

ويجدر بالذكر أن جنيه الذهب من عيار 21 من بي تي سي بلغ 34930 جنيه، بينما سعر سبيكة الذهب بوزن 31.1 جرام سجل أيضًا أسعارًا جديرة بالتوقف عندها.

الأسعار العالمية للذهب

رغم الاستقرار الذي يميز الأسواق المحلية، شهدت الأسعار العالمية للذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا. حيث ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بحوالي 0.21%، ما يعادل 6.05 دولار، ليصل سعر الأونصة إلى 2863.9 دولار.

كما سجلت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفاعًا بنحو 0.82%، أي ما يعادل 23.4 دولار، لتصل الأونصة إلى 2871.9 دولار. هذا الارتفاع في الأسعار يعكس التغيرات التي يشهدها السوق العالمي ويؤثر على قرارات المستثمرين وعشاق الذهب.