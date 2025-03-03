كيفية الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني لشهر مارس 2025 عبر موقع sakani.sa

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر برامج الدعم السكني من المبادرات الحيوية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توفير بيئة سكنية مناسبة ومستدامة للمواطنين. إن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق استقرار اجتماعي وتحسين جودة الحياة من خلال تمكين الأسر السعودية من الحصول على منازل خاصة بهم. يتم تقديم ميزات متعددة تشمل خيارات تمويلية متنوعة ودعم مالي مباشر للفئات المستحقة، مما يسهل العملية على جميع المواطنين.

خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني لشهر مارس

تتيح منصة سكني للمستفيدين إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن دعمهم السكني لشهر مارس من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الواضحة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات الضرورية بكل سهولة ويسر، مما يعزز من تجربتهم في الحصول على الدعم المنشود.

قم بزيارة الموقع الرسمي عبر متصفح الإنترنت.

اضغط على خيار “تسجيل الدخول”، ثم أدخل معلومات حسابك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد نجاح عملية تسجيل الدخول، ابحث عن خيار “الاستعلام عن الدعم السكني” في القائمة الرئيسية، واضغط عليه.

انتظر لبضع لحظات حتى تظهر أمامك تفاصيل الدعم السكني، بما في ذلك حالة طلبك، قيمة الدعم، ومعلومات إضافية متعلقة بالاستحقاق.

موعد صرف الدعم السكني لدفعة مارس

يتيح برنامج الدعم السكني السعودي للمستفيدين الحصول على دخل شهري ثابت يتراوح بين 100 و150 ألف ريال، مما يساهم في تحسين ظروفهم السكنية، وفقًا للضوابط المحددة من الحكومة. يتم صرف هذا الدعم في مواعيد محددة حتى لا يتعرض المستفيدون لأي تأخير، حيث يُنتظر صرف دفعة شهر مارس يوم “الاثنين 24 مارس 2025”. ومن المهم الإشارة إلى أن الشائعات المتعلقة بزيادة قيمة الدعم لا تستند إلى حقائق رسمية، حيث لم يتم الإعلان عن أي تغييرات جديدة في المخصصات المالية للمستفيدين حتى الآن.