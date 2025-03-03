ثبت تردد قناة روتانا خليجية في رمضان وتابع موعد عرض مسلسل شباب البومب 13

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما الخليجية من أبرز الأشكال الفنية التي تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الجمهور العربي، حيث توفر مجموعة متنوعة من الأعمال الكوميدية المتميزة. ومن بين هذه الأعمال، يُعتبر مسلسل شباب البومب من أبرز المسلسلات الناجحة، إذ يتمتع بشعبية واسعة بين المشاهدين، وقد حقق الجزء الجديد رقم 13 منه نجاحاً ملحوظاً بفضل عروضه المميزة في الموسم السابق. سوف يُعرض هذا الموسم في رمضان 2025 على قناة روتانا خليجية، مما سيكون له دور كبير في تعزيز المصداقية والتفاعل مع المشاهدين عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 13

بعد الفشل في إحداث تأثير قوي في المواسم السابقة، تم اتخاذ القرار لإنتاج جزء جديد من مسلسل شباب البومب بهدف إرضاء عشاق المسلسلات الخليجية. إن موعد عرض مسلسل شباب البومب الموسم الثالث عشر سيكون في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، بينما سيتم عرضه في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات على قناة روتانا خليجية. لذا، سوف نقدم لكم تفاصيل حول تردد هذه القناة الفضائية المجانية وغير المشفرة، حيث يتم بث محتوى هذا المسلسل الدرامي المميز في شهر رمضان.

ما هو تردد قناة روتانا خليجية 2025

يبحث العديد من عشاق المسلسلات الخليجية عن أحدث تردد لقناة روتانا خليجية لمتابعة أحداث مسلسل شباب البومب الموسم رقم 13. ولذلك، نقدم لكم التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات خلال شهر رمضان المبارك، وهو كالتالي: التردد 11295، مع معدل استقطاب أفقي (H) ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. من المهم التأكد من هذه التفاصيل لضمان مشاهدة سلسة للمسلسل.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد للقناة الفضائية: 11295

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة روتانا خليجية