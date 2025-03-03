ثبت تردد قناة روتانا خليجية في رمضان وتابع موعد عرض مسلسل شباب البومب 13

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما الخليجية من أبرز الأشكال الفنية التي تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الجمهور العربي، حيث توفر مجموعة متنوعة من الأعمال الكوميدية المتميزة. ومن بين هذه الأعمال، يُعتبر مسلسل شباب البومب من أبرز المسلسلات الناجحة، إذ يتمتع بشعبية واسعة بين المشاهدين، وقد حقق الجزء الجديد رقم 13 منه نجاحاً ملحوظاً بفضل عروضه المميزة في الموسم السابق. سوف يُعرض هذا الموسم في رمضان 2025 على قناة روتانا خليجية، مما سيكون له دور كبير في تعزيز المصداقية والتفاعل مع المشاهدين عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
موعد عرض مسلسل شباب البومب 13
بعد الفشل في إحداث تأثير قوي في المواسم السابقة، تم اتخاذ القرار لإنتاج جزء جديد من مسلسل شباب البومب بهدف إرضاء عشاق المسلسلات الخليجية. إن موعد عرض مسلسل شباب البومب الموسم الثالث عشر سيكون في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، بينما سيتم عرضه في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات على قناة روتانا خليجية. لذا، سوف نقدم لكم تفاصيل حول تردد هذه القناة الفضائية المجانية وغير المشفرة، حيث يتم بث محتوى هذا المسلسل الدرامي المميز في شهر رمضان.
ما هو تردد قناة روتانا خليجية 2025
يبحث العديد من عشاق المسلسلات الخليجية عن أحدث تردد لقناة روتانا خليجية لمتابعة أحداث مسلسل شباب البومب الموسم رقم 13. ولذلك، نقدم لكم التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات خلال شهر رمضان المبارك، وهو كالتالي: التردد 11295، مع معدل استقطاب أفقي (H) ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. من المهم التأكد من هذه التفاصيل لضمان مشاهدة سلسة للمسلسل.
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد للقناة الفضائية: 11295
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل قناة روتانا خليجية
- يمكنكم تنزيل قناة روتانا خليجية بسهولة عبر الضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بُعد.
- ثم يجب الضغط على قائمة الإعدادات ومن ثم الترددات.
- بعدها، تحتاجون إلى إضافة تردد جديد على الجهاز الخاص بكم.
- عليكم اختيار تعبئة النموذج المتعلق بتنزيل القناة الفضائية.
- ثم، بحثوا عن القناة التي تعرف باسم قناة روتانا خليجية.
- وفي النهاية، قوموا بحفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بجهازكم.
كانت هذه تفاصيل خبر ثبت تردد قناة روتانا خليجية في رمضان وتابع موعد عرض مسلسل شباب البومب 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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