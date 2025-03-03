تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.. ما هو موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد منتخب مصر للمحليين لخوض مواجهة هامة أمام منتخب جنوب أفريقيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين لعام 2025. تعد هذه المباراة واحدة من الأهم في مشوار المنتخب المصري، حيث يسعى لتحقيق الانتصار من أجل ضمان تأهله إلى البطولة القارية. هذه المباراة تأتي بعد لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي، مما يزيد من أهمية المباراة المقبلة ويشدد على ضرورة تحقيق الفوز.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، حيث ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. ستقام هذه المواجهة على أرضية استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، ويأمل المنتخب المصري في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز فرصه في التأهل.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر وجنوب أفريقيا

شهدت المباراة الأولى بين المنتخبين، التي أُقيمت في 28 فبراير 2025، إثارة وتنافسًا كبيرين، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. تمكن اللاعب محمد عنتر من تسجيل هدف مصر الوحيد في الدقيقة 66، مما منح الفراعنة فرصة جيدة قبل خوض اللقاء الحاسم في الإياب. هذه النتيجة تضع المنتخب المصري أمام تحدٍ جديد يتطلب منه التركيز والتحضير الجيد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

حتى الوقت الحالي، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن القنوات التي ستقوم بنقل المباراة. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم إذاعة هذه المواجهة عبر القنوات الرياضية المصرية أو القنوات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. عادة ما تبث مثل هذه المباريات على قنوات مثل أون تايم سبورتس أو قنوات بي إن سبورتس، لذا يُنصح بمتابعة الأخبار لمعرفة القناة الناقلة بشكل دقيق.

موقف المنتخبين قبل المواجهة

منتخب مصر:

يسعى الفريق لتحقيق الفوز بعد التعادل في مباراة الذهاب.

يعتمد على مجموعة من اللاعبين المحليين ذوي الخبرة.

يتطلع للاستفادة من دعم جماهيره على أرضه.

منتخب جنوب أفريقيا:

يدخل المباراة مستهدفًا التأهل نظرًا لتمكنه من تسجيل هدف بعيد عن أرضه.

يمتلك تشكيلة تتمتع بالقوة والقدرة على تقديم أداء مميز.

يهدف للخروج بنتيجة إيجابية تؤمن له مكانه في البطولة.

أهمية المباراة للفريق المصري

تعتبر هذه المباراة من الفرصة المصيرية لمنتخب مصر، الذي يهدف إلى حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين. سيتوجب على المنتخب تحقيق الفوز لتجنيب نفسه أي مفاجآت غير متوقعة، خاصة وأن المنافس يتمتع بقدرات تكتيكية قوية. من المتوقع أن يعتمد المنتخب المصري على خبرة لاعبيه وسرعة الأجنحة في محاولته لإحراز الأهداف مبكرًا وتقديم أداء يليق بسمعة كرة القدم المصرية.

التوقعات والسيناريوهات المحتملة

في حالة فوز منتخب مصر بأي نتيجة، سيتأهل رسميًا إلى البطولة.

إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ستذهب بطاقة التأهل لصالح منتخب جنوب أفريقيا بسبب هدفه خارج ملعبه.

التعادل بنتيجة 1-1 سيؤدي إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

أي تعادل بنتيجة أكبر من 1-1 سيكون بمصلحة المنتخب الجنوب أفريقي.

بهذه الطريقة، تبرز المباراة القادمة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا كفرصة كبيرة للمنتخب المصري لكتابة تاريخ جديد في مشواره، إذ يترقب الجميع الأداء والأسلوب الذي سيتبعه الجهاز الفني واللاعبون في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للبطولة القارية. فالفوز في هذه المباراة يعني بناء مستقبل مشرق لكرة القدم المحلية ويعزز مكانة المنتخب في الساحة القارية.