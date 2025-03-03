“سجل والحق مكان ليك”.. طريقة التسجيل في حملات الراجحي للحج المجاني 1446 وموعد التسجيل

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر حملات الراجحي للحج المجاني إحدى المبادرات الخيرية الأكثر تميزًا في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الحملات إلى توفير فرص أداء مناسك الحج للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك، مما يسهل عليهم تحقيق هذا الحلم الديني. في هذا المقال البحثي، سنستعرض جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بشروط التسجيل والخطوات اللازمة لهذا العام، 1446 هـ، بالإضافة إلى المواعيد المحددة.

ما هي حملات الراجحي للحج المجاني؟

حملات الراجحي المجانية هي مبادرة تطلقها مؤسسة الراجحي الخيرية بشكل سنوي لمساعدة المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود على أداء فريضة الحج. يتطلب أداء هذه الشعيرة بعض التكاليف التي قد تكون عبئًا على الأسر ذات الدخل المحدود. ولذلك، تأتي هذه الحملة لتقديم مجموعة من المزايا للمقبولين تشمل:

تغطية جميع التكاليف المتعلقة بالحج، مثل الإقامة والمواصلات والوجبات.

تنظيم متكامل يتضمن الإرشاد الديني وتوفير الخدمات اللوجستية لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

تقديم رعاية صحية شاملة للحجاج طوال فترة الرحلة.

إعطاء أولوية في التسجيل للفئات الأكثر حاجة، خاصة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

موعد التسجيل في حملات الراجحي للحج المجاني 1446

بدء التسجيل: الخميس 28 شعبان 1446.

انتهاء التسجيل: 6 رمضان 1446.

بسبب محدودية المقاعد المتاحة، يُنصح بالتقديم المبكر لزيادة فرصة القبول.

خطوات التسجيل في حملات الراجحي للحج المجاني

يمكن للراغبين في التسجيل القيام بذلك إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الراجحي. اختيار خدمة التسجيل في حملة الحج المجاني المتاحة في القائمة الرئيسية. تعبئة البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة. إرفاق المستندات المطلوبة اللازمة لإتمام عملية التسجيل. مراجعة البيانات وتأكيد صحتها قبل إرسال الطلب.

شروط القبول في حملات الراجحي للحج المجاني

من المهم توافر الشروط التالية للتسجيل في حملات الراجحي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم التوافر المالي الكافي لتحمل نفقات الحج، مع منح الأولوية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

عدم أداء مناسك الحج عبر حملات الراجحي سابقًا.

التسجيل ضمن الفترة الزمنية المحددة بلا تأخير.

كيف تعرف نتيجة طلب التسجيل؟

بعد مراجعة الطلب المقدم، سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المدخل تفيد بحالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض. كما يمكن للمتقدمين متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني باستخدام رقم الهوية الوطنية، وإذا تم قبول الطلب، فسيتم إرسال جميع تفاصيل الرحلة، بما في ذلك موعد المغادرة ونقاط التجمع والمستندات المطلوبة.

حملات الراجحي للحج المجاني 1446

يمكنك أيضًا تسجيل أحد أقاربك في الحملة شرط تقديم توكيل رسمي مصدق مع المستندات المطلوبة. وإذا فاتك التسجيل، يمكنك متابعة الحسابات الرسمية لمؤسسة الراجحي على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أي تحديثات بخصوص تمديد فترة التسجيل.

هل تشمل الحملة تأشيرات للحجاج من خارج المملكة؟

لا، هذه الحملة مخصصة حصراً للمواطنين السعوديين. ولزيادة فرص القبول، من المهم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي قبل البدء في عملية التسجيل لضمان توافقها مع الشروط المطلوبة.

تعتبر حملات الراجحي للحج المجاني لعام 1446 فرصة فريدة لمن يحلم بأداء فريضة الحج، لكنهم غير قادرين على تحمل تكاليفها. نظرًا للعدد المحدود من المقاعد المتاحة، فإن التسجيل المبكر واستيفاء كافة الشروط يعدان من العوامل المهمة لزيادة فرص القبول. لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 920008444 أو متابعة الحسابات الرسمية لمؤسسة الراجحي عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المستجدات.