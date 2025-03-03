تعرف علي جدول التراويح الحرم المكي 1446 للنصف الأول من شهر رمضان المبارك

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر شهر رمضان المبارك من أشهر العبادة والرحمة، ويتميز بالعبادات الخاصة مثل صلاة التراويح. في هذا السياق، تم الكشف عن جدول صلاة التراويح في الحرم المكي لهذا العام، وهو ما يهم الكثير من المسلمين حول العالم، وخاصة في الأيام المباركة التي تسبق بداية الشهر الفضيل. وقد تم تحديث جدول أئمة الحرم المدني أيضًا، ما يعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات الروحية للمصلين.

جدول التراويح الحرم المكي 1446

جدول التراويح الخاص بالحرم المكي لهذا العام، وذلك لتسهيل الاستعداد لصلاة التراويح طيلة أيام شهر رمضان المبارك. يتكون الجدول من أئمة معروفين بأصواتهم الجميلة وإخلاصهم في العبادة، وتفاصيل الجدول هي كالتالي:

اليوم الأول: الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي. اليوم الثاني: الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة. اليوم الثالث: الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني. اليوم الرابع: الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي. اليوم الخامس: الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة. اليوم السادس: الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني. اليوم السابع: الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي. اليوم الثامن: الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة. اليوم التاسع: الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني. اليوم العاشر: الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي. اليوم الحادي عشر: الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة. اليوم الثاني عشر: الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني.

جدول صلاة التهجد في الثلث الأخير من الشهر

تتسارع الاستعدادات لصلاة التهجد في الثلث الأخير من شهر رمضان، حيث يحرص المسلمون على هذه العبادة المباركة التي تعزز الإيمان والقرب من الله. يعتمد جدول صلاة التهجد على أئمة الحرم، ويتكون من:

الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي. الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة. الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني. الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة. الشيخ ياسر السديس والشيخ ماهر المعيقلي. الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة. الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني.

جدول أئمة المسجد النبوي لصلاة التراويح لأئمة الحرم المدني هذا الأسبوع

بالإضافة إلى الحرم المكي، يتمثل جدول أئمة المسجد النبوي الخاص بصلاة التراويح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان في الأسماء التالية:

الشيخ احمد بن طالب حميد. الشيخ الدكتور عبدالله قرافي. الشيخ احمد بن طالب حميد. الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم. الشيخ الدكتور احمد الحذيفي. الشيخ الدكتور صلاح البدير.

يتضح من المعلومات السابقة أهمية صلاة التراويح والتهجد في حياة المسلمين، حيث تتيح لهم فرصة للتواصل الإيماني مع الله خلال شهر رمضان المبارك. إن هذه الجداول تعكس الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية لتسهيل ممارسة العبادات وتوفير بيئة روحية مثالية للمصلين، مما يساهم في نشر الخير والبركة في هذا الشهر الفضيل.