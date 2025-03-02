“اعرف الموعد ومعلق الماتش” ما هو موعد مباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن 2025 الجولة الـ 24

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر كرة القدم من أسهل الرياضات شيوعاً في العالم، حيث تحظى بشغف جماهيري كبير، وفي هذا السياق، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن لعام 2025. تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بعد نتائج الفرق في الجولات الأخيرة، حيث كان النصر في مرمى انتقادات بعد خسارته المفاجئة أمام العروبة، في حين حقق الشباب فوزًا مستحقًا على ضمك، مما يزيد من إثاراة اللقاء المقبل.

موعد مباراة النصر ضد الشباب بالجولة القادمة «جولة 24»

تقررت إقامة مباراة النصر والشباب كجزء من الجولة الرابعة والعشرين من منافسات دوري روشن يوم الجمعة المقبل، بتاريخ 7 مارس 2025. ويعد هذا اللقاء من بين أصعب التحديات التي ستواجهها كتيبة النصر خلال الموسم، لكن الحظ قد يقف إلى جانبهم بفضل اللعب على أرض ملعب “الأول بارك”.

ستبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستكون الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، مما يمنح مشجعي الفريقين فرصة لمتابعة اللقاء عبر شاشات التلفاز أو من خلال الحضور الجماهيري في الملعب.

رغم المفاجآت التي حدثت في الجولة الماضية من دوري روشن، لا يزال هناك مجال أمام النصر للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وهو لقب يعتبر من بين الأكثر شهرة وشعبية في القارة الآسيوية، خاصة بفضل وجود عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر رمزاً من رموز اللعبة.

يحتل نادي النصر حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، وهو يتأخر بفارق أربع نقاط عن المركز الثاني الذي يحتله فريق الهلال برصيد 51 نقطة. كما يتصدر اتحاد جدة الساحة برصيد 56 نقطة، حيث تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة بعد تعثر العديد من المنافسين، مما يزيد من حدة المنافسة في الدوري.

معلق مباراة النصر والشباب القادمة والقنوات الناقلة

تبث مباريات دوري روشن على شبكة قنوات SSC Sports، التي تعتبر من أبرز القنوات الرياضية في السعودية، وقد أسندت القناة مهمة التعليق على الأحداث المرتقبة من المباراة إلى المعلق المميز فهد العتيبي، الذي يعرف بتعليقه الحماسي والمعمق. ستوفر هذه القناة تغطية شاملة لكل الأحداث والتفاصيل المتعلقة بالمباراة، مما يسمح للجماهير بمتابعة تفاصيل اللقاء فور انطلاقه.

النصر في مواجهة استقلال طهران في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

في إطار مساعي النادي لمواصلة تقديم أداء قوي في المنافسات القارية، غادرت بعثة فريق النصر يوم الأحد الموافق 3 مارس إلى إيران، حيث سيواجه الفريق نادي استقلال طهران في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. يمثل هذا اللقاء اختبارًا كبيرًا للنصر، خصوصًا في ظل غياب العديد من اللاعبين البارزين، من بينهم كريستيانو رونالدو، مما قد يؤثر على مستوى الفريق وأدائه في المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن جماهير النصر قد أعربت عن استيائها من الإدارات، بسبب توقيت المباريات الذي لم يأخذ في الاعتبار مشاركة الفريق في البطولات القارية. تعاني تشكيلة النصر من قلة الراحة نتيجة ارتفاع ضغط المباريات، مما ينعكس سلباً على أداء الفريق بشكل عام. يصعب على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم في مثل هذه الظروف، ولهذا يأمل المشجعون في تقليل الضغوط كي يتمكنوا من المنافسة بفاعلية أكبر.