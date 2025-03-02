يا زوول من بيتك.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم بدون رسوم للمقيمين والمغتربين 2025 أون لاين

الرياض - أميرة القحطاني - يمتاز بنك الخرطوم بمكانة مرموقة وسط المؤسسات المالية في السودان، ويعزى ذلك إلى اعتماده من قبل عدد كبير من العملاء الذين يمتلكون حسابات فيه. يقدم البنك تنوعًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية لكل من الأفراد والشركات. في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، قام بنك الخرطوم بتبني خدمة إلكترونية تتيح للعملاء فتح حساباتهم بسهولة ويسر، مما يساعد في إجراء العديد من المعاملات المالية دون الحاجة للتوجه إلى الفروع.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 للمغتربين

أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم عملية تتم بخطوات واضحة وسهلة تتراوح بين عدد من الإجراءات التي يمكن اتباعها، وفيما يلي الخطوات الأساسية لفتح الحساب:

البدء بزيارة الموقع الرسمي للبنك أو تحميل تطبيقه بنكك على الهاتف المحمول.

الدخول إلى المنصة المعدة للتقديم، مع تحديد اللغة المناسبة سواءً كانت العربية أو الإنجليزية.

ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة، متضمنة الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن كان متوفرًا.

تقديم الوثائق اللازمة من خلال إرسال صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمغتربين، بالإضافة إلى إثبات السكن مثل فاتورة كهرباء أو ماء.

إرسال صورة شخصية حديثة.

اختيار نوع الحساب الذي ترغب في فتحه بما يتناسب مع احتياجاتك.

عقب الموافقة على الطلب، سيتم مباشرة تفعيل الحساب وإخطار العميل.

ما هي ضوابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025؟

وضعت إدارة بنك الخرطوم مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين الراغبين في فتح حساب، وهذه الشروط تتضمن العناصر التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السودانية.

ينبغي ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 سنة.

ضرورة تقديم إثبات هوية سارية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر.

توافر شهادة تثبت الدخل إذا كان المتقدم موظفًا.

يجب إحضار توصيتين من عملاء حاليين في البنك.

يتوجب على المتقدم إيداع مبلغ أولي يصل إلى 10 آلاف جنيه سوداني كحد أدنى لفتح الحساب.

في الختام، يُعتبر بنك الخرطوم نموذجًا يحتذى به في تقديم الخدمات المالية الحديثة. يوفر البنك لعملائه فرصًا متعددة لتسهيل الإجراءات البنكية وتعزيز مستوى الخدمة ال. مع تبني البنك لتكنولوجيا المعلومات ومواكبة تطورات العصر، يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة للزبائن وتعزيز مستوى الأمان المالي، مما يجعله الخيار المثالي للمتعاملين من كافة الفئات.