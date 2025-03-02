عبر أبشر absher.sa .. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة 1446 وخطوات الاعتراض

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر المخالفات المرورية من القضايا الطاغية على تجربة السائقين في المملكة العربية السعودية، حيث تتسبب في مشكلات متعددة خاصة إذا تم تجاهلها ولم تُدفع في المواعيد المحددة. ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة، أصبح بإمكان الأفراد الاستعلام عن المخالفات المرورية والتعامل معها بكل سهولة عبر منصة أبشر، مما يلغي الحاجة للذهاب إلى المكاتب الرسمية. يتناول هذا المقال كيفية الاستعلام وسداد الغرامات وإجراءات الاعتراض بشكل شامل.

أهمية متابعة المخالفات المرورية بانتظام

التأخر في سداد المخالفات قد يؤدي إلى فرض غرامات تأخير، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية محتملة. هذه الأمور قد تساهم في إثقال كاهل السائقين بالمشكلات المتعلقة بالمرور.

لن تستطيع تجديد رخصة القيادة أو استمارة المركبة إذا كانت هناك مخالفات غير مسددة، الأمر الذي قد يعيق التنقلات اليومية.

يساعدك الاستعلام الدوري على الحصول على فكرة شاملة حول المخالفات المسجلة ضدك، مما يضمن صحتها وسرعة التعامل معها.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

تتيح لك منصة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية بخطوات يسيرة، مما يوفر الوقت والجهد:

قم بزيارة موقع منصة أبشر. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك للدخول إلى حسابك. إذا لم يكن لديك حساب على المنصة، يمكنك بسهولة إنشاء حساب جديد. اختر “خدمات الأفراد” من القائمة الرئيسية، ثم اضغط على “الاستعلام عن المخالفات المرورية”. أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة، أو يمكنك استخدام رقم لوحة المركبة للبحث. ستظهر لك قائمة بجميع المخالفات المسجلة، مع تفاصيل مثل تاريخ المخالفة وموقعها والمبلغ الواجب سداده. يمكنك دفع قيمة المخالفات من خلال خدمة سداد المتاحة عبر منصة أبشر أو من خلال تطبيق البنك الذي تتعامل معه.

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية

إذا اكتشفت مخالفة غير صحيحة، يمكنك الاعتراض إلكترونيًا عبر منصة أبشر، ولكن يتوجب عليك مراعاة الشروط التالية:

يجب أن تكون المخالفة حديثة ولم يتم سدادها بعد ليتاح لك تقديم الاعتراض.

لا يُسمح بتقديم أكثر من 5 اعتراضات في السنة، طبقًا للحد المسموح به.

خطوات تقديم الاعتراض

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر. اذهب إلى “خدمات المرور”، واختر “الاعتراض على المخالفات”. حدد المخالفة التي ترغب في تقديم الاعتراض عليها. قم بتقديم المبررات اللازمة وأرفق أي مستندات داعمة إذا كانت متاحة. أرسل الطلب وانتظر الرد من الجهات المختصة.

هل يمكن تجديد رخصة القيادة بوجود مخالفات؟

يجب أن تدرك أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة إذا كانت لديك مخالفات مرورية غير مسددة، حيث تشترط إدارة المرور استيفاء الطلبات التالية قبل البدء في عملية التجديد:

الإلتزام بسداد جميع المخالفات المرورية المسجلة بحق صاحب الرخصة.

اجتياز الفحص الفني الدوري للمركبة إن كانت الرخصة مرتبطة بمركبة.

توافر تأمين ساري على المركبة.

كيف أتجنب المخالفات المرورية؟

الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات.

احترام جميع أنظمة وإشارات المرور المعمول بها.

تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لضمان التركيز والسلامة.

تأكد من ربط حزام الأمان في جميع الأوقات حفاظًا على سلامتك.

عادة ما يتم تسجيل المخالفات وإرسال إشعارات بها خلال فترة بين 48 إلى 72 ساعة من وقوعها. كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات لمركبات مستأجرة من خلال إدخال رقم اللوحة والتحقق من وجود أي مخالفات مسجلة ضدها. في حال عدم سداد المخالفات، من الممكن أن تواجه فرض غرامات إضافية، حجز المركبة، أو تمنع من تجديد رخصة القيادة أو الاستمارة.

نصائح لإدارة المخالفات بفعالية

يمكنك تفعيل إشعارات المخالفات عبر الرسائل النصية لضمان عدم تفويت أي مخالفة مرورية.

ينصح بمراجعة حسابك على منصة أبشر شهريًا لمتابعة أي تحديثات حول المخالفات.

استخدام تطبيق أبشر على جهازك الذكي يعد خيارًا ممتازًا للوصول إلى خدمات المرور في أي زمان ومكان.

إن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر يعد خطوة بالغة الأهمية لتجنب الوقوع في عوائق قانونية أو مالية قد تعوقك كسائق. ومن خلال اتباع الإجراءات الصحيحة، يمكن لأي شخص متابعة سجله المروري بدقة، سداد المخالفات في الوقت المحدد، وتقديم الاعتراضات عندما يتطلب الأمر ذلك. إذا التزمت بقوانين المرور، فستتمكن بلا شك من تقليل احتمالية حدوث مخالفات جديدة، مما سيساهم في تعزيز مستوى السلامة على الطرقات بشكل عام.