تابع من بيتك ..تردد قناة SSC 1 الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأخدود اليوم في دوري روشن السعودي 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تتجه الأنظار اليوم إلى مباراة الاتحاد ضد الأخدود، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي. يخوض العميد هذه المواجهة بهدف واضح لتعويض تعادله السابق أمام الخليج، بالإضافة إلى سعيه لتوسيع فارق النقاط مع الهلال الذي يحتل المركز الثاني ليصل إلى ثماني نقاط، مما يتيح له الانفراد بصدارة الدوري. ومن جهة أخرى، يواجه الأخدود تحديًا كبيرًا بوصفه في المرتبة السابعة عشرة، حيث سجله ينطوي على العديد من الهزائم. سنستعرض في هذا المقال القنوات التي ستنقل مباراة الاتحاد والأخدود اليوم، إضافة إلى التشكيلات الرسمية للفريقين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود

ستنطلق مباراة الاتحاد ضد الأخدود (Al-Ittihad vs Al Akhdoud) من ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الأوقات التالية:

8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

9:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا.

10:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن والكويت.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود

ستقوم مجموعة قنوات SSC بنقل مباراة الاتحاد ضد الأخدود في الدوري السعودي، بتعليق كل من مشاري القرني وعبدالله المحيسن، حيث أن البث سيكون عبر القنوات التالية بدقة عالية HD عبر خدمة GOBX:

SSC 1 HD.

SSC 5 HD.

منصة Shahid.

علاوة على ذلك، ستكون هناك إمكانية لمتابعة المباراة بجودة قياسية SD على التردد التالي:

اسم القناة: SSC1.

القمر الصناعي: عرب سات 6 (بدر سات).

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيلات الفِرَق: الاتحاد – نادي الأخدود

من المتوقع أن يعتمد المدرب لوران بُلان على التشكيلة التالية لفريق الاتحاد في مواجهته مع الأخدود اليوم:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: حسن كادش، ودانيلو بيريرا، وسعد آل موسى، وفواز الصقور.

الوسط: حامد الغامدي، فابينيو، ونجولو كانتي.

الهجوم: حسام عوار، كريم بنزيما، وموسى ديابي.

من الجدير بالذكر أن حسام عوار قد شُفي من إصابته وشارك في التدريبات الجماعية للفريق، بينما سيستمر غياب الثنائي ستيفن بيرجوين بسبب الإصابات، بالإضافة إلى مهند الشنقيطي الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة الخليج السابقة.

تشكيل الأخدود المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب رضا الجدي مباراة الاتحاد بتشكيلة تتضمن الأسماء التالية:

حراسة المرمى: باولو فيتور.

الدفاع: مهند القيضي، سعيد الربيعي، داميون لو، وعوض خميس.

الوسط الدفاعي: بيتروس سيباستيان بيدروزا.

الوسط الهجومي: ياسين عطية الزبيدي، موسونا، وكريستين باسوغوغ.

الهجوم: عصمان باري.

بناءً على ما تقدم، تعد هذه المباراة بمنزلة اختبار حقيقي للعميد، الذي يسعى لترسيخ مكانته في الصدارة، مقابل الأخدود الذي يحتاج لتحفيز لاعبيه للظهور بأداء مميز في مواجهة العملاق الاتحادي. إن متابعة الأحداث واللحظات المهمة في المباراة ستكون محورية لعشاق كرة القدم في المنطقة.