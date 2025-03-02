مواجهة قوية.. من هو معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني الممتاز 2025 والتشكيلة 

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مباراة نادي برشلونة أمام ريال سوسيداد واحدة من أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية، حيث ينتظر هذه المواجهة العديد من عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم. سيُعقد اللقاء في الثاني من مارس 2025، ويبدأ في تمام الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية. يسعى برشلونة بطل الليجا التاريخي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل العودة إلى صدارة جدول الترتيب، في ظل المنافسة القوية التي يتلقاها من الأتلتيكو.

من هو معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الليجا الاسبانية

سيتولى المعلق الرياضي المعروف، حفيظ دراجي، مهمة التعليق على هذه المباراة المثيرة، حيث يُعرف عنه تحليلاته العميقة وأسلوبه الجذاب الذي يجذب انتباه الجمهور. يعتبر حفيظ دراجي من أبرز المعلقين في الوطن العربي وله قاعدة جماهيرية واسعة، مما يضيف جوًا من الإثارة على المناسبات الكبرى مثل هذه المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم بالدوري الاسباني

ستُنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد عبر قنوات بي إن سبورت، حيث ستبث على وجه التحديد عبر قناة بي إن سبورت 1. يتابع المشجعون في الوطن العربي هذه القناة لمتابعة أهم المباريات الأوروبية والمحلية، وتعتبر من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى الرياضي بجودة عالية. اختر زاوية مقعدك وقم بتجهيز نفسك لمشاهدة هذه المباراة الشيقة.

تشكيلة برشلونة الرسمية ضد ريال سوسيداد في الليجا

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيلة الرسمية التي سيبدأ بها المباراة ضد ريال سوسيداد. في حراسة المرمى، سيكون الحارس تشيزني، بينما يتكون خط الدفاع من كوندي، أراوخو، كوبارسي، ومارتن. أما في خط الوسط، فسيتواجد كل من كاسادو، بيدري، وأولمو. وفي الهجوم، سيكون هناك كل من لامين يامال، ليفاندوفسكي، ورافينها، وهو تشكيل يتضمن مجموعة من أفضل اللاعبين في الفريق، مما يرجح كفتهم في تحقيق الفوز.