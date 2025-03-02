فرصة لزيارة بيت الله .. المستندات المطلوبة وشروط التقديم في حملة الراجحي للحج 1446 لغير السعوديين

الرياض - أميرة القحطاني - في السنوات الأخيرة، أصبحت عملية البحث عن حملة الراجحي للحج لغير السعوديين للعام 1446 أمرًا متزايدًا. حيث تتيح هذه الحملة للمقيمين غير السعوديين فرصة أداء فريضة الحج بأقل التكاليف، من خلال تسهيلات من بنك الراجحي. يُشدد على ضرورة استيفاء الشروط المحددة من قبل البنك، مما يجعل هذه الحملة واحدة من أبرز المبادرات التي تساهم في تسهيل أداء هذه العبادة على غير السعوديين المقيمين بالمملكة.

التقديم في حملة الراجحي للحج

تقوم جريدة أون نيوز بتسليط الضوء على حملة الراجحي للحج المخصصة للمقيمين غير السعوديين، وكيف يمكنهم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، ينبغي زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي الخاص بالأنشطة الخيرية.

يجب تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى رمز التحقق ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك، قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “التسجيل في حملة الراجحي للحج لغير السعوديين” المتاحة ضمن الخيارات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج تسجيل الطلب، مع التأكد من دقتها.

توافق على الشروط والأحكام الخاصة بالحملة.

وفي النهاية، اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” لإتمام العملية.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1446 لغير السعوديين

توجد مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها قبل البدء في عملية التسجيل في الحملة، والتي تشمل:

شرط أساسي هو أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن سنة.

يجب أن يكون المتقدم خاليًا من أي عقوبة جنائية أو تهم أخلاقية.

ينبغي أن يتسم المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

تتطلب الشروط أن تكون إقامة المتقدم سارية المفعول.

يجب ألا يقل عمر المتقدم بمفرده عن 25 عامًا لأداء فريضة الحج.

من الضروري أن يكون المتقدم قد استوفى جميع المتطلبات اللازمة لأداء فريضة الحج.

يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها المتقدم فريضة الحج.

يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري لمتقدم الطلب عن 3000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج لغير السعوديين

تتطلب عملية التسجيل تقديم مجموعة من الأوراق والوثائق المهمة، والتي تتضمن:

صورة شخصية للمتقدم بمقاس 4×6 مع خلفية بيضاء.

شهادة تطعيم ضد التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية.

أصل وصورة من البطاقة العائلية، مع الجانبين الأمامي والخلفي.

وثيقة رسمية تثبت الإقامة.

تقرير طبي يوضح فصيلة دم مقدم الطلب.

إن حملة الراجحي للحج لغير السعوديين تمثل خطوة كبيرة نحو تسهيل أداء هذه الفريضة العظيمة، حيث يوفر البنك الدعم اللازم لتمكين جميع المقيمين غير السعوديين من الاستفادة من هذه الخدمة. إن الالتزام بالشروط والمتطلبات المعلنة يعد أمرًا ضروريًا للحصول على تجربة حج ميسرة ومريحة، وبالتالي، تواصل المملكة تقديم المزيد من التسهيلات لخدمة الحجاج من جميع الجنسيات. تعتبر هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في التعاون الإسلامي وتسهيل أداء الفروض.