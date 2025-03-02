جوائز كتيرة.. رابط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2025 مايا العبسي اعرف سؤال الحلقة الجديدة

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مسابقة طائر السعيدة 2025 واحدة من أبرز الفعاليات الترفيهية التي تنتظرها الكثير من الأسر في اليمن والعالم العربي، حيث تسهم هذه المسابقة في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى المشاركين. انطلاقًا من شهر رمضان المبارك، يسعى القائمون على البرنامج، بإدارة الإعلامية الشهيرة مايا العبسي، إلى تقديم تجربة تفاعلية مميزة تساهم في إثراء المحتوى الإعلامي المحلي، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيمة للمستفيدين.

رابط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2025 مايا العبسي

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للوصول إلى رابط الاشتراك:

في البداية يتوجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمسابقة.

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

بعد ذلك، ستظهر لك أسئلة الحلقة الحالية، يجب عليك اختيار الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة.

تأكد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المحددة.

حدد المحافظة التي تقيم بها عند التسجيل في المسابقة.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، اضغط على خانة “تأكيد” لاستكمال عملية الاشتراك.

بمجرد استكمال الخطوات المذكورة بنجاح، ستصبح مؤهلاً للدخول في السحوبات اليومية للفوز بجوائز المسابقة القيمة.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2025

للتأكد من إمكانية المشاركة في مسابقة طائر السعيدة، يجب توافر بعض الشروط الأساسية:

ضرورة إتقان اللغة العربية، حيث تعد اللغة الرسمية التي يجب أن يعرفها المتقدم للمسابقة.

يجب تقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الرسمي لقناة السعيدة للاشتراك في المسابقة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، حيث تعتبر هذه المرحلة العمرية ضرورية للمشاركة.

يجب أن يكون المترشح للمسابقة من عربية الجنسية، سواء من اليمن أو من الدول العربية الأخرى.

ضرورة الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة المطروحة خلال المسابقة لتحقيق الفوز.

مواعيد عرض مسابقة طائر السعيدة 2025 مايا العبسي

يتم عرض مسابقة طائر السعيدة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك في المواعيد التالية: