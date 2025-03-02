أحداث نارية ومفاجآت.. موعد موعد مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 37 تردد القنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - في السنوات الأخيرة، شهدت الساحة الفنية العديد من الأعمال التاريخية التي أثارت إعجاب الجمهور، ومن بين هذه الأعمال يتألق مسلسل “السلطان محمد الفاتح” الذي حقق شعبية كبيرة. يتناول هذا المسلسل قصة حياة السلطان محمد الثاني، المعروف بلقب الفاتح، الذي يعد أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي. ومن خلال كل حلقة، يقدم المسلسل تفاصيل مثيرة تتعلق بمساعيه الرامية لفتح القسطنطينية، مما يجعله عملًا حيويًا ومؤثرًا يعكس الأحداث التاريخية بدقة متناهية.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

تشهد الأوساط العربية اهتمامًا كبيرًا بموعد عرض الحلقة 37 من مسلسل السلطان محمد الفاتح، حيث تقرر عرضها يوم الإثنين القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. كما سيتم إعادة الحلقة يوم الثلاثاء في الساعة التاسعة مساءً على قناة الفجر الجزائرية بتوقيت القاهرة، وهي مترجمة إلى العربية. يجدر بالذكر أن الحلقات يتم عرضها أيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يتيح لعشاق المسلسل مشاهدتها بعدة لغات، حيث يسعى جميعهم لمتابعة مجريات الأحداث التاريخية التي يقدمها المسلسل.

تردد قناة TRT مسلسل السلطان محمد الفاتح

لأولئك الذين يرغبون في متابعة الحلقة 37 من المسلسل، يمكنكم ضبط تردد قناة TRT التركية، حيث أنها تعرض الحلقات بانتظام. وفيما يلي بعض التفاصيل الهامة لتردد القناة:

القمر الصناعي الذي تبث عليه قناة TRT هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة 11054.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

استقطاب إشارتها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة TRT هو 3/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لمتابعة الحلقة 36 مترجمة إلى العربية، يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية وفقًا للبيانات التالية: