الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر سفرة الإفطار في شهر رمضان الكريم من أهم الطقوس الاجتماعية والعائلية، حيث تجتمع الأسر حول مائدة مليئة بأشهى الأطباق والحلويات. من بين الحلويات الأكثر شعبية خلال هذا الشهر الكريم تبرز الكنافة بالقشطة، والتي تسعى العديد من الأمهات لتحضيرها بمكونات بسيطة وتقنيات خاصة تضمن لها مذاقاً أفضل من تلك المتوفرة في الأسواق. في هذا البحث، سنتناول خطوات تحضير الكنافة بالقشطة بالتفصيل. مقادير الكنافة بالقشطة إحضار نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن السايح الذي يضفي نكهة غنية على الكنافة.

خمسة ملاعق من السكر البودرة لتعزيز حلاوة الكنافة. مقادير القشطة لحشو الكنافة كوبين من اللبن الحليب الطازج.

خمسة ملاعق من الدقيق لتحسين قوام القشطة.

خمسة ملاعق من الكريم شانتيه لإضافة لمسة من النكهة.

كوب من القشطة كاملة الدسم لإضفاء الغنى على الحشوة.

ثلاث ملاعق من النشا للحصول على قوام كريمي.

يجب مزج جميع المكونات في وعاء ثم طهيها على نار متوسطة لمدة عشر دقائق مع التحريك المستمر. مكونات شربات الكنافة كوب ونصف من السكر لتحقيق الحلاوة المطلوبة.

كوب من الماء لتخفيف الشراب.

ملعقتان من عسل الجلوكوز لتعزيز القوام.

عصير نصف ليمونة لإضفاء لمسة من الحموضة.

ملعقة من الفانيليا لزيادة النكهة.

يتم خلط جميع مكونات الشربات ثم يرفع على نار خفيفة لمدة عشر دقائق. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة أولاً: يجب وضع السمن على الكنافة وتفكيكها جيدًا، ثم يُضاف إليها السكر البودرة.

ثانياً: يُفرد نصف كمية الكنافة في قاع الصينية، ثم توزع القشطة بالتساوي، وتُضاف الكمية المتبقية من الكنافة.

ثالثاً: توضع الصينية في الفرن على الرف الأوسط عند درجة حرارة 180 مئوية لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

أخيراً: بعد إخراجها من الفرن، يُسكب الشربات البارد فوق الكنافة، وتغطى لمدة 5 دقائق لضمان توزيع الشراب بشكل متساوي. ثم تُقطع وتُقدم لأفراد الأسرة، لتبهرينهم بمذاق لا يُنسى.

كانت هذه تفاصيل خبر أسرار الشيفات ..وصفة تحضير الكنافة بالقشطة الشهية في أقل من 5 دقائق واحلى من الجاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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