الرياض - أميرة القحطاني - شهدت سوق الدواجن في جمهورية مصر العربية، وخصوصًا في مدينتي البيضاء والحمراء، يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التذبذبات السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة السابقة. يعتبر هذا الاستقرار σημανًا، حيث يرتبط بشكل وثيق بالتوقعات بزيادة الطلب على الدواجن استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لأسعار وأسواق الدواجن في المرحلة المقبلة.

يبرز هذا الوضع أهمية تحليل أسعار الدواجن بمختلف أنواعها؛ سواء كانت الفراخ البيضاء أو الحمراء أو البلدي، وكيفية تأثير العوامل الخارجية على السوق. فمن المعروف أن الانتخابات الغذائية تتأثر بعدة مكونات منها أسعار المواد الأولية وظروف الإنتاج بالإضافة إلى تغيرات الطلب والعرض، وهو ما سنستعرضه في هذا البحث.

تحديث أسعار الفراخ البيضاء والحمراء اليوم 24 فبراير 2025

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع حوالي 90 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 100 و108 جنيهات، وهذا يعتمد على عدة عوامل منها المنطقة الجغرافية ونوع التاجر. يُعتبر هذا الاستقرار النسبى جيدًا بالنسبة للمستهلكين، خاصة أنه يأتي بعد ارتفاع سابق شهدناه بقيمة 3 جنيهات، مما أدى إلى دفع الأسعار إلى مستويات قياسية محليًا، ويجدر بنا مراقبة استمرار هذا الاستقرار في الأيام المقبلة.

أسعار الفراخ الحمراء (الساسو)

أما بالنسبة لسعر كيلو الفراخ الساسو، فقد استقر عند 98 جنيهًا في المزارع، ويصل سعرها للمستهلك إلى حوالي 105 جنيهات. يعتبر الفراخ الساسو خيارًا مفضلًا لدى بعض شريحة المستهلكين نظرًا لجودتها العالية وطعمها المميز، ما يجعلها تنافس الأنواع الأخرى في السوق. يُظهر هذا الاستقرار الطلب المستمر على هذا النوع من الفراخ.

أسعار الفراخ البلدي

بالنسبة لسعر كيلو الفراخ البلدي، فقد بلغ في المزارع حوالي 120 جنيهًا، بينما يتم بيعه للمستهلك بحوالي 130 جنيهًا. تكتسب الفراخ البلدي ميزة كبيرة في السوق نظرًا لقيمتها الغذائية العالية ونكهتها الخاصة التي يفضلها الكثير من الناس. هذه العوامل تسهم في استمرار الطلب عليها رغم التفاوت في الأسعار.

أسعار البيض

شهدت أسعار البيض أيضًا استقرارًا ملحوظًا؛ حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 146 جنيهًا في المزارع وتُباع للمستهلك بأسعار تصل تقريبًا إلى 155 جنيهًا. أما البيض الأبيض، فقد سجل نفس السعر في المزارع ويُباع بنفس القيمة للمستهلك. أما كرتونة البيض البلدي فقد انخفض سعرها إلى 170 جنيهًا، مما يساهم في تفعيل حركة البيع والشراء لهذه المنتجات.

أسعار الكتاكيت

تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا. يُعزى هذا التفاوت في الأسعار إلى اختلاف جودة السلالات والعرض والطلب في السوق المحلية. إن تنوع هذه الأسعار يعكس ديناميكية السوق والحاجة إلى متابعة تطورات الأسعار بدقة.

العوامل المؤثرة في أسعار الفراخ

تتعدد العوامل التي تؤثر في حركة أسعار الفراخ ومنها: زيادة الطلب الناتج عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، مما دفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل تُعتبر أقل تكلفة مثل الدواجن. ومن العوامل الأخرى التي تلعب دورًا، نقص قطعان الجدود الذي شهدته السوق خلال الأعوام الماضية والذي أثر بدوره على أعداد الكتاكيت المتاحة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.

كما أن تكاليف التدفئة في فصل الشتاء تساهم أيضًا في زيادة أسعار الفراخ، حيث تعتبر تكلفة التدفئة في المزارع ضرورية للحفاظ على صحة الدواجن وهذا ينعكس على الأسعار النهائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتراب شهر رمضان المبارك يؤدي بشكل ملحوظ إلى زيادة الطلب على الدواجن، مما يساهم في ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك.