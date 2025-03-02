أفلام دور العرض فبيتك.. تردد قناة روتانا سينما 2025 على جميع الأقمار الصناعية تابع كل الجديد

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد قناة روتانا سينما من القنوات الفضائية الرائدة التي تركز على عرض الأفلام العربية، وقد شهد ترددها في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث، حيث تستحوذ القناة على قاعدة جماهيرية واسعة بفضل محتواها المتنوع الذي يتناسب مع مختلف الأذواق. القناة لا تكتفي بعرض الأفلام الحديثة فحسب، بل تقدم أيضًا مجموعة من الأفلام الكلاسيكية التي تلامس قلوب عشاق السينما في مختلف أنحاء الوطن العربي، مما يجعلها محط أنظار الكثيرين.

تردد قناة روتانا سينما 2025 على النايل سات

من أجل متابعة الأفلام العربية بأفضل جودة ممكنة، يحتاج المشاهدون لضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد المحدد لقناة روتانا سينما. التردد المتاح على القمر الصناعي نايل سات هو كما يلي:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD & SD

تردد قناة روتانا سينما على العرب سات

بجانب وجودها على القمر الصناعي نايل سات، يمكن مشاهدة قناة روتانا سينما عبر القمر العربي عرب سات. تفاصيل التردد هي كما يلي:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أهم مميزات قناة روتانا سينما

تحظى قناة روتانا سينما بمزيج فريد من الخصائص التي تجعل منها الخيار الأول لعشاق السينما، وأهم هذه المزايا هي:

إتاحتها لبث مستمر طيلة اليوم، حيث تُعرض الأفلام العربية بشكل متواصل دون فواصل طويلة. تمتلك القناة مكتبة ضخمة من الأفلام تتنوع بين الكوميديا، الأكشن، الدراما، والرومانسية، مما يُرضي مختلف الأذواق. إضافةً إلى ذلك، تُبث المحتويات بجودة HD وSD، مما يضمن تجربة مشاهدة مثالية لجميع المشاهدين، إلى جانب عرض أحدث الأفلام بعد فترة قصيرة من عرضها في دور السينما.

أبرز الأفلام المعروضة على روتانا سينما

تسعى قناة روتانا سينما لتقديم مجموعة من الأفلام الحديثة التي تحظى بشعبة كبيرة، بالإضافة إلى الكلاسيكيات التي تظل محفورة في ذاكرة المشاهدين. من بين الأفلام البارزة التي تعرضها القناة: