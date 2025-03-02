“المسلسل الأقوى في رمضان!”.. موعد عرض مسلسل فهد البطل 2025 بطولة أحمد العوضي والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - تسعى العديد من وسائل الإعلام والمتابعين بشغف لمعرفة تفاصيل مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد العوضي، الذي حصل على إشادة كبيرة في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل “حق عرب”. يعكس البرومو الدعائي للمسلسل مشاهد مثيرة وجذابة، مما أثار فضول الجماهير حول تفاصيل العرض ومواعيده. يستمر البحث عن موعد عرض هذا العمل الفني المرتقب في رمضان 2025، بالإضافة إلى معرفة القنوات التي ستقوم بعرضه.

موعد عرض مسلسل فهد البطل في رمضان 2025

لقد أعلنت عدد من القنوات الفضائية في مصر عن رغبتها في عرض المسلسل، ومن أبرز تلك القنوات قناة أون دراما وقناة الحياة. في حين لم يحدد بعد موعد عرض المسلسل بشكل رسمي على شاشات تلك القنوات، تشير بعض المصادر إلى احتمال عرض العمل في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة أون دراما. إن الجميع في انتظار تأكيد المواعيد الرسمية والاستعداد الجيد لاستقبال هذا الإنتاج الدرامي الجديد.

القنوات الناقلة لمسلسل فهد البطل

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحًا لافتًا في رمضان الماضي، خاصة من خلال دوره في مسلسل حق عرب الذي بُث على قناة أون دراما. ومن هنا، سعت العديد من القنوات المصرية للحصول على حقوق عرض مسلسل فهد البطل، في محاولة لجذب جمهور المشاهدين. ومن بين القنوات التي ستحظى بعرض المسلسل، يمكن أن نذكر القنوات التالية:

قناة أون دراما.

قناة الحياة.

قناة CBC.

قناة DMC.

أبطال مسلسل فهد البطل

يتضمن طاقم العمل في مسلسل “فهد البطل” مجموعة من ألمع نجوم السينما والدراما في مصر والعالم العربي، مما يضفي على العمل طابعًا جذابًا ومتميزًا. يمكن أن نذكر بعض هؤلاء الفنانين الذين يشاركون في هذا العمل الدرامي: