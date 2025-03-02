دايبة أحلى من المحلات.. وصفة تحضير بسبوسة رمضان بأسهل طريقة طعمها هيجنن الكل

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر البسبوسة من أبرز وأشهر الحلويات الشرقية، واحتلت مكانة خاصة في قلوب الكثيرين سواء من الكبار أو الأطفال. يعود سبب ذلك إلى مذاقها الرائع وقدرتها الفائقة على إضفاء سعادة فورية عند تناولها. تتميز هذه الحلوى بكونها بسيطة وسهلة التحضير بحيث يمكن لأي شخص إعدادها في منزله دون الحاجة إلى مكونات معقدة أو تجهيزات مكلفة. سنستعرض في هذا المقال كيفية تحضير البسبوسة بطريقة احترافية مع توضيح المكونات والخطوات بشكلٍ دقيق، فتابعوا معنا. مكونات تحضير بسبوسة رمضان يجب إحضار كوبين من السميد الناعم.

إحضار كوب من الحليب الطازج.

نصف كوب من الزيت النباتي، ونصف كوب من السمن البلدي.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كيفية تحضير البسبوسة الخطوة الأولى: ابدأ بخلط السميد مع السكر في وعاء كبير. بعد ذلك، أضف الحليب، السمن، والزيت.

الخطوة الثانية: قم بإضافة ملعقة البيكنج بودر إلى الخليط واخلط جيدًا.

الخطوة الثالثة: استمر في خلط جميع المكونات حتى تحصل على عجينة متجانسة وسلسة.

الخطوة الأخيرة: قم بفرد الخليط في صينية مدهونة بالسمن ورشة من الطحينية، ثم ادخل الصينية إلى الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة تقريبًا. مكونات شربات البسبوسة إحضار كوبين من السكر.

إحضار كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عسل الجلكوز.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير شربات البسبوسة قم بخلط جميع المكونات في إناء ماعدا عصير نصف الليمونة حتى تمتزج تمامًا.

رفع المكونات على النار وتركها تغلي لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك، أضف عصير نصف الليمونة إلى الشربات، واتركه على النار لمدة 5 دقائق إضافية. بعد إخراج البسبوسة من الفرن، اسكب الشربات عليها بحذر، ثم غطِّ صينية البسبوسة واتركها لتبرد وتتشرب الشربات لمدة 5 دقائق قبل التقديم.

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