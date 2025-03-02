الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الذهب في مصر، يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، تذبذبًا ملحوظًا خلال عمليات التداول في سوق الصاغة، حيث برز عيار 21 كأكثر الأعيرة تداولًا. يعتبر هذا التذبذب أمرًا مهمًا، إذ يؤثر بشكل مباشر على المستثمرين والمستهلكين في البلاد. إن متابعة هذه الأسعار تساعد على فهم الديناميكيات الاقتصادية وأسباب التقلبات، مما يجعلها ذات أهمية خاصة في الوقت الراهن.

في بداية اليوم، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4،140 جنيهًا، ومع تقدم ساعات اليوم كسب السعر ارتفاعًا تدريجيًا حتى وصل إلى 4،150 جنيهًا. ومع حلول المساء، استمر الارتفاع ليبلغ سعر الجرام 4،170 جنيهًا، مما يعكس التغيرات المستمرة في السوق. يتضح أن هناك اهتمامًا واسعًا بمتابعة تحركات الأسعار، نظرًا لتأثيرها الكبير على مختلف الفئات الاجتماعية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 24 فبراير 2025: تحديثات لعيار 21 في الصاغة

تطور أسعار الذهب عيار 21 خلال اليوم:

الصباح: 4،140 جنيهًا للجرام.

4،140 جنيهًا للجرام. الظهيرة: 4،150 جنيهًا للجرام.

4،150 جنيهًا للجرام. المساء: 4،170 جنيهًا للجرام.

لا شك أن هذا التذبذب السريع في الأسعار يعكس التغيرات البنيوية التي تحدث في السوق العالمية للذهب. شهد اليوم سعر الأونصة ارتفاعًا حيث سجل 2،937 دولارًا، مما يؤكد الترابط الوثيق بين تجارة الذهب المحلية والأسواق العالمية. يعكس ذلك أيضًا مدى استقبال السوق المحلية لهذه التقلبات، فعلى الرغم من الارتفاعات، يبقى هناك أثر لتقلبات الأسعار الدولية.

أسعار الأعيرة الأخرى:

سعر الذهب عيار 24: 4،766 جنيهًا للجرام.

4،766 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: 3،574 جنيهًا للجرام.

3،574 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 14: 2،780 جنيهًا للجرام.

2،780 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 33،360 جنيهًا.

من الجدير بالذكر أن هذه الأسعار قد تتفاوت بشكل طفيف بين المحلات المتنوعة في الأسواق، وذلك نتيجة لعوامل متعددة مثل المصنعية والضرائب المضافة. لذلك من المهم للمستهلكين والمستثمرين أخذ ذلك في الحسبان أثناء اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. هناك حاجة للاعتماد على معلومات دقيقة ومن مصادر موثوقة لتحسين فهمهم لتحركات السوق.

أسعار الذهب عيار 21 في الدول العربية

اعتبارًا من يوم الإثنين، 24 فبراير 2025، لوحظ استقرار نسبي في أسعار الذهب عيار 21 في بعض الدول العربية. تعتبر هذه الأسعار مهمة للتجار والمستثمرين على حد سواء وتساعد في توجيه قراراتهم الاقتصادية. فيما يلي قائمة بأسعار الذهب عيار 21 في بعض هذه الدول:

الإمارات العربية المتحدة:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 316.75 درهم إماراتي.

قطر:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 300.75 ريال قطري.

المملكة العربية السعودية:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 310.32 ريال سعودي.

مملكة البحرين:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 31.41 دينار بحريني.