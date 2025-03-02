يا جمالو يا حركاتوو .. طريقة تحضير القطايف الرمضانية الشهية واللذيذة في البيت بدون تكلفة

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر القطايف واحدة من أشهر الحلويات المصرية التي تُقدم خلال شهر رمضان المبارك، وتحتل مكانة خاصة على مائدة الإفطار. تعود شعبيتها إلى طعمها اللذيذ وقدرتها على جذب الصغار والكبار على حد سواء. سنستعرض في هذا البحث كيفية تحضير القطايف بالقشطة بطريقة مُبسطة وسهلة، لضمان إبهار كل من يتذوقها. سوف نقوم بتفصيل المكونات والخطوات اللازمة للحصول على نتيجة مرضية لكل أفراد الأسرة. مكونات تحضير القطايف الرمضانية إحضار كوبين من الدقيق. إحضار كوب من السميد. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخميرة. كوب ونصف من الماء الدافئ. يجب تقليب جميع المكونات معًا، ثم اتركها في الإناء لمدة 15 دقيقة كي تختمر. ثم، احضر صينية وابدأ بسكب مقدار من العجين داخلها، واتركها حتى تستوي من جميع الأطراف، ثم قم بإخراجها على الفور وضعها على فوطة وقم بتغطيتها حتى تكتمل تسوية باقي المقدار. مقادير قشطة القطايف إحضار كوب من الحليب.

ملعقتين من الدقيق.

ملعقتين من الكريم شانتيه البودر.

ملعقة من ماء زهر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق من النشأ.

قم بتقليب جميع المكونات الباردة معًا، ثم ارفع المزيج على النار لمدة 12 دقيقة مع التقليب المستمر على درجة حرارة متوسطة حتى تحصلي على القوام المطلوب. طريقة عمل شربات القطايف كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تُمزج جميع هذه المكونات في إناء، ثم تُرفع على نار متوسطة لمدة تصل إلى 10 دقائق حتى نحصل على قوام متماسك. طريقة حشو القطايف بالكريمة والقشطة أولاً: قومي بلف القطايف بشكل قرطاس ثم اقليها في الزيت الساخن حتى تحصلين على لون ذهبي جميل.

ثانياً: بعد ذلك، قومي بحشو القطايف بالقشطة التي قمت بتحضيرها سابقًا.

وأخيرًا: قومي برش السيرب عليها ليضفي عليها لمسة سكرية لذيذة.

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