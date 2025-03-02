أحداث غريبة ظهرت في الإعلان.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 183 الموسم السادس في هذا الموعد كامل بالعربي

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي لاقت نجاحًا واسعًا وشعبية كبيرة بين المشاهدين، حيث يمتاز بتقديم أحداث تاريخية مشوقة تسلط الضوء على حياة مؤسس الدولة العثمانية، السيد عثمان، والتحديات التي واجهها خلال تلك الفترة الحرجة. يتناول المسلسل الصراعات السياسية والخلافات الداخلية والخارجية، مع استعراض كثير من اللحظات الإنسانية، مثل معاناة عثمان لفقدان أحبائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بناء هذه الدولة العظيمة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 183 الموسم السادس

من المرتقب أن تحمل الحلقة 183 من مسلسل المؤسس عثمان أحداثًا مليئة بالتشويق والإثارة، حيث سيتم التعرف على هوية حليمة والتفاعل مع عائلتها الجديدة. هذه الحلقة ستعرض يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما ستعاد يوم الخميس في الساعة التاسعة مساءً لتكون مترجمة بالعربية عبر قناة الفجر الجزائرية، مما يتيح لمزيد من المتابعين فرصة الاستمتاع بالمشاهدة ومتابعة الأحداث المثيرة دون انقطاع.

تردد قناة ATV التركية 2025

تعتبر قناة ATV التركية ناقلًا رئيسيًا لمسلسل المؤسس عثمان، وفيما يلي أهم التفاصيل حول تردد القناة الذي يمكن من خلاله متابعة جميع الحلقات:

يتم رصد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات.

التردد المحدد لقناة ATV هو 10796.

معامل الترميز المتبع هو 27500.

وبالنسبة لمعدل تصحيح الخطأ، فإنه يساوي 5/6.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية

لديك الفرصة لمتابعة الحلقة 183 من مؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وسنقدم لك التفاصيل المهمة المتعلقة بتردد هذه القناة: