“اكسب سيارة مرسيدس”.. رابط وخطوات التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2025 وشروط الاشتراك بها

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر “مسابقة دخون الإماراتية” من الفعاليات البارزة التي تنظمها شركة دخون، المتخصصة في عالم العطور والبخور الفاخر. تهدف هذه الفعالية إلى توفير فرصة فريدة لعشاق العطور للفوز بأرقى المنتجات العطرية بشكل مجاني. تمثل المسابقة جزءًا من استراتيجية الشركة للتعريف بجودة منتجاتها، التي تتميز بتركيبات عطرية تعكس التراث العربي بروح عصرية. في هذا البحث، نوضح شروط وخطوات الاشتراك في المسابقة.
شروط المشاركة في مسابقة دخون الإماراتية
كشفت شركة دخون الإماراتية عن مجموعة من الشروط الضرورية للمشاركة في مسابقة دخون 2025. يتعين على المتنافسين الالتزام بهذه الشروط لضمان فرصتهم في الفوز، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:
- يتوجب أن يكون المشترك من حاملي الجنسية الإماراتية.
- ضرورة الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة المسابقة.
- يجب أن يكون عمر المشارك 18 عاماً أو أكبر.
- يشترط تقديم فاتورة شراء تؤكد اقتناء منتج من منتجات الشركة.
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة دخون عبر حساب شخصي.
- يجب متابعة الحسابات الرسمية للشركة على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتويتر.
خطوات التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية
للتسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2025، يجب اتباع الإجراءات التالية بعناية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة دخون.
- سجل دخولك باستخدام الاسم وكلمة المرور، وتأكد من دقة الكتابة.
- اضغط على خيار “التسجيل والاشتراك في المسابقة”.
- قم بإدخال رقم فاتورة الشراء لمنتجات دخون التي تمتلكها.
- املأ جميع البيانات المطلوبة بدقة واهتمام.
- راجع البيانات للتحقق من صحتها، ثم اضغط على زر “تسجيل”.
- للاطلاع على نتائج المسابقة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للشركة بشكل دوري.
الجوائز ال في مسابقة دخون الإماراتية 2024
- فرصة الفوز بسيارة مرسيدس ورحلة فاخرة إلى دبي بالإضافة إلى هدايا قيمة أخرى.
- جوائز قيمة تشمل سيارة مرسيدس بنز E-Class وساعات رولكس وهواتف آيفون حديثة.
- فرص للفوز بأفخم الجوائز، من سيارات فارهة إلى منتجات دخون المميزة التي تجسد الأصالة والجودة.
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