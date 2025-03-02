اقبض حالا 1000 ج.. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 قدم من هنا manpower.gov.eg

الرياض - أميرة القحطاني - تُعدّ الحكومة المصرية من أبرز الجهات التي تسعى لتقديم الدعم والرعاية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، حيث تواصل جهودها المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن بين هذه الفئات، تأتي العمالة غير المنتظمة التي تفتقر إلى دخل ثابت، وهو ما يؤدي إلى ضغوط اقتصادية كبيرة عليهم. وفي هذا الإطار، قررت الحكومة صرف دعم مالي لهذه الفئة اعتبارًا من مارس 2025، مما يتيح لهم فرصة لتوفير احتياجاتهم الأساسية والاحتفال بشهر رمضان المبارك في أجواء من الكرامة والأمان. سنستعرض في هذه المقالة جميع التفاصيل المتعلقة بالدعم وآلية الحصول عليه، من خلال موقعنا “البديل”.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

إذا كنت من أصحاب العمالة غير المنتظمة وترغب في الاستعلام عن المنحة المخصصة لعام 2025 باستخدام الرقم القومي، يمكنك اتباع الخطوات التالية بشكل دقيق:

قم بفتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالاستعلام.

بمجرد الدخول، يجب عليك البحث عن قسم “خدمات المواطنين” والضغط عليه للدخول إلى خيارات هذه الخدمات.

من بين الخيارات الموجودة، اختر “العمالة غير المنتظمة” لتبدأ عملية الاستعلام عن المنحة.

ستظهر لك صفحة مخصصة للاستعلام، قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص لذلك.

تأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح لضمان نجاح عملية الاستعلام، ثم اضغط على زر “استعلام”.

عند ضغطك على الاستعلام، ستظهر لك حالة المنحة والتي تحتوي على المعلومات التالية:

حالة الطلب، حيث سيتم إبلاغك ما إذا تم قبول طلبك أو رفضه بناءً على معايير الاستحقاق المحددة.

تاريخ صرف المنحة في حال كنت من ضمن المستحقين.

تفاصيل المبلغ المقرر ووسيلة استلامه.

في حالة عدم صدور المنحة بعد، يمكنك إعادة الاستعلام لاحقًا أو متابعة الموقع الرسمي ووسائل الإعلام للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.

شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة

هنا مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأفراد الراغبين في الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025: