يازوول بسرعة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 ” مناشدات بوقف بنكك وغلق الحسابات “

الرياض - أميرة القحطاني - يواجه عدد كبير من عملاء بنك الخرطوم المتواجدين خارج حدود دولة السودان صعوبات جمة في الوصول إلى حساباتهم البنكية، ويرجع ذلك إلى توقف خدمة إرسال كود التحقق أو ما يُعرف باسم “OTP” على البريد الإلكتروني الخاص بالعملاء. تُعتبر هذه المشكلة عقبة كبيرة، حيث أنها تمنعهم من الدخول إلى حساباتهم، خاصة في الحالات التي ينسى فيها العميل كلمة المرور أو يقوم بتغيير هاتفه الجوال. لذا، ناشدت هذه الفئة إدارة البنك بضرورة إعادة الخدمة أو توفير بديل آخر يُسهل عليهم الوصول إلى حساباتهم البنكية بكفاءة وأمان.

مناشدات بوقف بنكك

عبر عدد من العملاء عن تذمرهم وتم تقديم شكاوى لإدارة بنك الخرطوم، مُطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في نشر طرق إضافية تسهل للجميع الوصول إلى حساباتهم البنكية. كما تم اقتراح تحديث التطبيق ليتمكن من إرسال كود التحقق عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الجوال، وهو ما يُنتظر أن يتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة. هذه الخطوات قد تكون ضرورية لإعادة الثقة وضمان راحة العملاء خلال الاستخدام.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

هناك مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب أن يتبعها الفرد لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين والاستفادة الكاملة من خدمات البنك المصرفية المتعددة، وهي كالتالي: