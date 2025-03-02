شباب البومب 13.. أحدث تردد قناة روتانا خليجية على كافة الأقمار الصناعية تابع كل مسلسلات رمضان 2025

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر تردد قناة روتانا خليجية من أهم العناصر التي تساهم في تعزيز حضورها في الساحة الإعلامية الخليجية والعربية. فهذه القناة، التي تُعد جزءًا من شبكة قنوات روتانا، تقدم مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية والثقافية التي تلبي توقعات واهتمامات المشاهد الخليجي. من خلال العروض المبتكرة، تساهم القناة في تجسيد الهوية الخليجية من خلال الأفلام والمسلسلات والبرامج، وهذا ما يجعل مشاهدة ترددها أمرًا بالغ الأهمية للعديد من المتابعين.

تردد قناة روتانا خليجية

تواصل قناة روتانا خليجية جذب الانتباه من خلال تقديم مجموعة من المسلسلات والمحتويات الترفيهية الفريدة والتي يمكن مشاهدتها بجودة عالية (HD) على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات. ولتسهيل الوصول لهذه العروض، تقدم القناة ترددات محددة على الأقمار الصناعية المختلفة التي يمكن للمشاهدين استخدامها لضبط الترددات بكل سهولة.

تردد قناة روتانا خليجية علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

قناة روتانا خليجية علي القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

إتاحة هذه الترددات تضمن تقديم القناة لمحتواها بأعلى جودة ممكنة، مما يسهل على المتابعين في مختلف أنحاء العالم العربي الاستمتاع بمشاهدة البرامج والمسلسلات الخليجية المتنوعة والمميزة بلا انقطاع أو تشويش.

محتوى قناة روتانا خليجية

تتمتع قناة روتانا خليجية بمحتوى متنوع يلبي الطموحات الثقافية والترفيهية للجمهور الخليجي والعربي. يشمل هذا المحتوى عدة فئات، بدءًا من الأعمال الدرامية المميزة إلى البرامج الثقافية والترفيهية، حيث تقدم القناة تشكيلة من الأعمال التي تلبي اهتمامات المشاهدين، كما توضح في النقاط التالية: