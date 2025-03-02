بعد تأجيله كذا مرة.. مواعيد عرض مسلسل معاوية رمضان 2025 استقبل القنوات الناقلة الآن

الرياض - أميرة القحطاني - تشكل مواعيد عرض مسلسل “معاوية” واحدة من الأمور الأكثر ترقبًا بين عشاق الدراما العربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025. يستعد المحبون لهذا العمل التاريخي لمتابعة سيرة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان بعد تأجيل استمر سنتين. وقد أعلنت شبكة MBC عن عرض هذا المسلسل الضخم حصريًا على قنواتها ومنصة شاهد الرقمية خلال الموسم الرمضاني المنتظر، وهو خبر أسعد الكثيرين الذين ينتظرون هذه العتبة الفنية.

مواعيد عرض مسلسل معاوية

سيتم عرض المسلسل يوميًا طيلة شهر رمضان، مع وجود اختلاف في مواعيد العرض حسب التوقيت المحلي لكل دولة. وفيما يلي جدول يوضح مواعيد العرض المتوقعة لكل دولة عربية، مما يعكس حرص الشبكة على تلبية احتياجات وتطلعات جميع المشاهدين في المنطقة:

تردد القنوات الناقلة لمسلسل “معاوية”

سيتم بث المسلسل على مجموعة قنوات MBC، ويستطيع المشاهدون استقبال قناة MBC1 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وفيما يلي ترددات القناة على بعض الأقمار الصناعية الشهيرة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MBC على العرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

علاوة على ذلك، سيكون المسلسل متاحًا عبر منصة شاهد، مما يمكن المشاهدين من متابعة الحلقات في أي وقت ومن أي مكان يناسبهم. وهذا يُظهر التزام الشبكة بالتكنولوجيا الحديثة وابتكارات البث الرقمي.

نبذة عن مسلسل “معاوية”

يعتبر مسلسل “معاوية” من أبرز الإنتاجات الدرامية التي شهدناها في السنوات الأخيرة، حيث يتناول فترة تاريخية مهمة في التاريخ الإسلامي. يسلط الضوء على حياة معاوية بن أبي سفيان ودوره البارز في تأسيس الدولة الأموية. ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم العرب، مثل:

لجين إسماعيل في دور معاوية بن أبي سفيان.

سهير بن عمارة في دور هند بنت عتبة (والدة معاوية).

إياد نصار في دور علي بن أبي طالب.

أسماء جلال في دور زوجة معاوية.

تمتاز الإنتاجات الفنية لمثل هذا المسلسل بميزانية ضخمة، حيث تم تصويره باستخدام أحدث التقنيات في مجالات التصوير والإخراج، مما يجعله من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة بشغف في رمضان 2025.