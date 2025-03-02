يومك مليان حسنات.. تردد قناة القرآن الكريم مكة الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية تلاوات مرتلة

الرياض - أميرة القحطاني - تردد قناة القرآن الكريم مكة الجديد لعام 2025 يُعد من الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير من قبل الجمهور، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث يُعبر الكثيرون عن رغبتهم في متابعة القناة عبر منصات التواصل الاجتماعي. تُعتبر القناة واحدة من أبرز القنوات الدينية التي تبث آيات القرآن الكريم بأصوات شيوخ متمرسين نجحوا في جذب المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي. في هذا البحث، سنقوم بتفصيل ترددات القناة لكل من الأقمار الصناعية وأسباب الاهتمام المتزايد بها.

تردد قناة القرآن الكريم مكة الجديد 2025

في الآونة الأخيرة، زاد البحث بشكل ملحوظ عن تردد قناة القرآن الكريم مكة، لذا نقدم لكم فيما يلي معلومات تفصيلية حول هذه القناة وتردداتها. تعد القناة مصدرًا ممتازًا لمتابعة تلاوات القرآن الكريم، وتهدف إلى تعزيز القيم الدينية في المجتمعات العربية. فإليكم التفاصيل:

تردد قناة القرآن الكريم مكة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة القرآن الكريم مكة هو: 12283.

القمر الصناعي المستخدم هو: نايل سات.

معدل الترميز للقناة يُحدد بـ: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

جودة البث المتاحة للقناة هي: HD.

معدل الاستقطاب للقناة: أفقي.

تردد قناة القرآن الكريم مكة الجديد على القمر الصناعي بيرد هوت

تردد القناة على بيرد هوت هو: 12558.

القمر المستخدم: بيرد هوت.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة يتم تقديمها في صيغة: HD.

معدل الاستقطاب للقناة: أفقي.

إذا لم تجد إشارة ماذا أفعل

يواجه بعض المشاهدين مشاكل في استقبل إشارة القناة رغم ضبط التردد بشكل صحيح. لذلك، من الأمور الأساسية التي يجب التحقق منها هي التأكد من أن طبق الاستقبال موجه بشكل دقيق نحو القمر الصناعي وأن الكابلات متصلة بشكل صحيح بين الطبق وجهاز الاستقبال. في حال كانت الإشارة ضعيفة، يفضل ضبط موقع الطبق بعناية أكبر أو الاستعانة بفني متخصص لضمان تحسين جودة الاستقبال. هذه الخطوات ستساعد في تسهيل مشاهدة القناة دون أي مشاكل تقنية.