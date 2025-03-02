الرياض - أميرة القحطاني - تشهد مصر في الآونة الأخيرة استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب، حيث تعتبر المعدن النفيس مرآة للاقتصاد بشكل عام في مختلف البلدان. يعتبر هذا المقال بحثًا تفصيليًا حول أسعار الذهب في مصر والدول العربية بتاريخ الإثنين 24 فبراير 2025، حيث سوف نستعرض الأسعار بحسب العيارات المختلفة، وكذلك تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على هذه الأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 24 فبراير 2025 في بداية التعاملات

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24: سجل 4،731.43 جنيهًا للجرام.

سجل 4،731.43 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: بلغ 4،140 جنيهًا للجرام.

بلغ 4،140 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 3،548.57 جنيهًا للجرام.

وصل إلى 3،548.57 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 14: حقق 2،760 جنيهًا للجرام.

حقق 2،760 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب: سجل 33،120 جنيهًا.

تشير الأسعار المذكورة إلى حالة السوق في بداية التعاملات، حيث يمكن أن تتغير خلال اليوم وفقًا للتغيرات في الأسواق العالمية. يجب على المستثمرين والمهتمين متابعة هذه الأسعار عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر عدة عوامل على أسعار الذهب، بما في ذلك العرض والطلب والعوامل الاقتصادية والسياسية.

سعر الذهب في الدول العربية

تظهر أسعار الذهب في الدول العربية تباينًا طفيفًا، حيث تتأثر هذه الأسعار بالتغيرات في الأسواق العالمية وأسعار صرف العملات المحلية. إليكم نظرة عامة على أسعار الذهب عيار 21 في بعض الدول العربية اعتبارًا من اليوم، الاثنين 24 فبراير 2025:

المملكة العربية السعودية:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 310.27 ريال سعودي.

الإمارات العربية المتحدة:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 303.84 درهم إماراتي.

قطر:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 300.34 ريال قطري.

البحرين:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 31.44 دينار بحريني.

الكويت:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 25.65 دينار كويتي.

مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 4،163.40 جنيه مصري.

الأردن:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 58.74 دينار أردني.

العراق:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 107،886.87 دينار عراقي.

الجزائر:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 11،096.89 دينار جزائري.

المغرب

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 819.94 درهم مغربي.

في النهاية، يعتبر تحليل أسعار الذهب أمرًا ذا أهمية خاصة، حيث يحمل دلالات مهمة على الحالة الاقتصادية في المنطقة. يساهم التعامل مع الذهب كأداة استثمارية في تعزيز حماية الأموال من التضخم وتقلبات الأسواق. وبالتالي، يتوجب على المستثمرين متابعة التوجهات الراهنة وحركة الأسعار على نطاق واسع لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة في هذا المجال.