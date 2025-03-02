الرياض - أميرة القحطاني - لقد شهدت أسواق الذهب في مصر يوم الإثنين، الرابع والعشرين من فبراير 2025، استقرارًا نسبيًا خلال فترة التعاملات المسائية. كانت هناك توقعات بأن يأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب وسط تقلبات الأسعار العالمية والعوامل المحلية التي تؤثر على الاقتصاد. تُعد أسواق الصاغة في مصر واحدة من الأكثر أهمية في المنطقة، حيث يشتري العديد من المواطنين الذهب كاستثمار أو هدية، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا مثيرًا للاهتمام.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في السوق المصري بلغ حوالي 4170 جنيهاً، وقد يتفاوت السعر بين المحلات ليصل إلى 4160 جنيهاً في بعض الأحيان. وفي هذا السياق، سيتم تفصيل أسعار الذهب لمختلف العيارات الموجودة في السوق المصري، مما يساعد على فهم وضع السوق بشكل أفضل. إليكم تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

مفاجأة جديدة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24: بلغ 4766 جنيهاً للجرام الواحد.

بلغ 4766 جنيهاً للجرام الواحد. سعر الذهب عيار 21: وصل إلى 4170 جنيهاً للجرام الواحد.

وصل إلى 4170 جنيهاً للجرام الواحد. سعر الذهب عيار 18: سجل 3574 جنيهاً للجرام الواحد.

سجل 3574 جنيهاً للجرام الواحد. سعر الذهب عيار 14: حقق 2780 جنيهاً للجرام الواحد.

حقق 2780 جنيهاً للجرام الواحد. الجنيه الذهب: سجل 33360 جنيهاً.

تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا مهمًا للعديد من المستثمرين والأفراد الذين يرغبون في شراء الذهب لحفظ مدخراتهم أو استخدامها في المناسبات الاجتماعية. فأسعار الذهب تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك العرض والطلب، والأحداث الاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، فإن أسعار الذهب في الدول العربية الأخرى تساهم أيضًا في فهم الاتجاهات السعرية وتأثيرها على الأسواق المحلية. إليكم بعض الأسعار المخصصة لعيار 21 في دول عربية مختلفة خلال نفس اليوم:

المملكة العربية السعودية:

سعر جرام الذهب عيار 21: يقدر بحوالي 310.27 ريال سعودي.

الإمارات العربية المتحدة:

سعر جرام الذهب عيار 21: يقدر بحوالي 303.84 درهم إماراتي.

قطر:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 300.34 ريال قطري.

البحرين:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 31.44 دينار بحريني.

الكويت:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 25.65 دينار كويتي.

مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21: يبلغ حوالي 4163.40 جنيه مصري.

الأردن:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 58.74 دينار أردني.

العراق:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 107886.87 دينار عراقي.

الجزائر:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 11096.89 دينار جزائري.

المغرب:

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 819.94 درهم مغربي.

عمومًا، يتفاعل السوق بشكل مستمر مع التغيرات العالمية والمحلية، مما يجعل من الضروري متابعة الأسعار بشكل دوري. تشهد أسواق الذهب تغيرات مستمرة في الأسعار، مما يجعلها موضوعًا يستحق البحث والاهتمام. يجب على الجميع، سواء كانوا مستثمرين أو مستهلكين تقليديين، القيام ببحث كافٍ قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالذهب، نظرًا لتقلب السعر بشكل دائم.