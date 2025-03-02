أحداث كتير تابعها كاملة بالعربي.. الحلقة 183 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الموسم السادس

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل قيامة عثمان من الأعمال الفنية التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي، حيث يتابعه جمهور غفير بشغف كبير. تتجه الأنظار حاليا إلى أحداث الحلقة 183 من الموسم السادس، والتي تم تسريب بعض تفاصيلها المثيرة عبر الإعلان الأول المتداول على المنصات الإلكترونية المختلفة. ينتظر المتابعون بشغف عرض الحلقة الجديدة، التي ستبث عبر القنوات المعروفة بنقل هذا المسلسل الناجح، الذي استمر في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مدار خمسة مواسم.

الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان 183

في الإعلان الأول للحلقة 183 من مسلسل قيامة عثمان، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، يظهر بعض اللقطات الحماسية التي تتضمن مشاهد مشوقة تنتظر الجمهور excited. من أبرز هذه اللقطات، نرى السيد عثمان وهو يحتضن زوجته بالا خاتون، وسط وعوده القوية بإعادة ابنتهما إلى أحضانهما. كما يظهر مشهد آخر يجمع عثمان وبعض جنوده في مواجهة حاسمة مع الأعداء. تعد الحلقة الجديدة بالكثير من الأحداث المثيرة والمفاجآت، حيث من المقرر عرضها على قناة أي تي في التركية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية، بالإضافة إلى عرضها على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

تردد قنوات عرض مسلسل قيامة عثمان

يتاح لعشاق المسلسل متابعة أحداثه عبر قناة ATV التركية، كما يتم عرض المسلسل أيضًا على قناة الفجر الجزائرية. يمكن لمتابعي المسلسل من مختلف الدول ضبط تردد قناة ATV للحصول على تجربة مشاهدة مميزة، وذلك على النحو التالي:

التردد الخاص بالقناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

أما بالنسبة لقناة الفجر الجزائرية، فالتردد الجديد لها هو كما يلي: