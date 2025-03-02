الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر أسواق الدواجن من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تشهد تقلبات متكررة في الأسعار نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسوقية. في هذا الإطار، لاحظنا اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، بعد موجة من التذبذبات السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعكس الديناميكية الفريدة التي تتحكم في سوق الدواجن في مصر.

إن هذا الاستقرار في الأسعار يأتي في ظل توقعات بزيادة الطلب بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. في ظل هذه المعطيات، يتبادر إلى الأذهان التساؤل حول مدى قدرة السوق على تلبية احتياجات المستهلكين في هذا الشهر المبارك.

تحديث أسعار الفراخ البيضاء والحمراء اليوم 24 فبراير 2025

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع حوالي 90 جنيهًا، بينما يتم بيعها للمستهلك بأسعار تتراوح بين 100 و108 جنيهات، وتختلف هذه الأسعار حسب المنطقة والتاجر. يعكس هذا الاستقرار ما شهدته الأسعار من ارتفاع سابق قدره 3 جنيهات، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية محليًا، وهو ما يرهق ميزانية الأسر المصرية.

أسعار الفراخ الحمراء (الساسو)

فيما يخص الفراخ الحمراء أو الساسو، فقد استقر سعر كيلو الفراخ الساسو عند 98 جنيهًا في المزارع، ويبلغ سعرها للمستهلك حوالي 105 جنيهات. تُعتبر الفراخ الساسو خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المستهلكين، نظرًا لجودتها وطعمها المميز، الذي يضيف قيمة مضافة على مائدة الأطعمة المصرية الشهية.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر كيلو الفراخ البلدي، فقد بلغ 120 جنيهًا في المزارع، ويتم بيعه للمستهلك بحوالي 130 جنيهًا. تحظى الفراخ البلدي بشعبية كبيرة في الأسواق المحلية، حيث يتزايد إقبال المستهلكين عليها بسبب قيمتها الغذائية العالية ونكهتها المميزة التي تعزز من جاذبيتها في السوق.

أسعار البيض

شهدت أسعار البيض أيضًا استقرارًا ملحوظًا؛ حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 146 جنيهًا في المزارع وتُباع للمستهلك بحوالي 155 جنيهًا. أما البيض الأبيض، فقد سجل نفس السعر في المزارع ويُباع بنفس القيمة للمستهلك، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 170 جنيهًا للمستهلك، مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين.

أسعار الكتاكيت

تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا، مع الأخذ بعين الاعتبار آخر التحديثات في السوق. يُعزى هذا التفاوت في الأسعار إلى اختلاف جودة السلالات والعرض والطلب في السوق، مما يضيف مزيدًا من التعقيد على المشهد الاستثماري في قطاع الدواجن.

العوامل المؤثرة في أسعار الفراخ

تتعدد العوامل التي تؤثر على أسعار الفراخ في الأسواق المصرية، حيث يُعزى ارتفاع الطلب بصورة رئيسية إلى زيادة أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، مما جعل الدواجن خيارًا أقل تكلفة للمستهلكين. يعاني السوق أيضًا من نقص في قطعان الجدود خلال الأعوام الماضية، مما أثر على أعداد الكتاكيت المتاحة وبالتالي ساهم في ارتفاع أسعارها.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر تكاليف التدفئة في فصل الشتاء من العوامل التي تؤثر سلبًا على الأسعار، حيث تزداد التكاليف للحفاظ على صحة الدواجن، مما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية. ومن جهة أخرى، تزداد معدلات الاستهلاك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مما يعزز الضغط على الأسعار بسبب ارتفاع الطلب.

في الختام، يُظهر سوق الدواجن في مصر تعقيدًا وتنوعًا يحتم على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء متابعة التطورات بانتظام. تبقى الأعين مفتوحة على التغيرات التي قد تطرأ على الأسعار واحتياجات السوق، خاصة مع اقتراب مناسبة رمضان، مما يستدعي المزيد من التخطيط والتأهب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك والتسعير في هذا القطاع الحيوي.