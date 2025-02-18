مرسيدس S-Class 2025: تحديثات تقنية مستقبلية في أفخم السيارات

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر سيارة مرسيدس طراز الفئة s أحد مظاهر الأناقة والأداء المتميز، حيث تتميز سيارات مرسيدس بإضافة التطويرات والتحديثات باستمرار عليها كما نعرفها، لكن هذه الفئة من المرسيدس تمزح بين التصميم الجذاب والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات العصرية التي تعطي انعكاس تراثي عريقي، كما أنه يتم تقديم هذه الفئة بتقنيات حديثة تساعد في عملية القيادة وتطورها، حيث أن هذا الطراز يتضمن عدة تطويرات في نظام MBUX وتطويرات التخصيص من خلال برنامج MANUFAKTUR، وذلك يعطي تجربة مميزة لكل مستخدم، بالإضافة إلى أن مصنع Factory 56 يظهر بكونه نموذج فعال للتصنيع المتطور وجودة غالية، وسنعرض لكم في هذه السطور كافة التفاصيل عن الفئة الجديدة لسيارة المرسيدس عبر هذا المقال.

مرسيدس S-Class بتحديثات تقنية مستقبلية

تخطط شركة مرسيدس لإنتاج السيارات في عمل تغيير شاسع في فئة سيارة s-class الجديدة الفاخرة، حيث أن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة قام بالإعلان أن الجيل الجديد من فئة s سوف يقدم اصدارين مختلفين، أحدهما يعتمد على محرك احتراق تقليدي من الداخل، وإصدار الثاني يعتمد على الكهرباء بشكل كامل.

وذلك يعني أن طراز EQS سوا يختفي قريبا بعد جيل، لكن مع ذلك فإنه سوف يكون موجود حتى تقوم الشركة بعمل تحديث منتصف العمر في عام 2025.

تحديثات سيارة مرسيدس S-Class الجديدة

في ظل اشتياق عدد كبير من العملاء إلى معرفة التحديثات الجديدة في سيارة مرسيدس s-class، فإننا سوف نعرض لكم هذه التطويرات على النحو التالي: