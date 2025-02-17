كيف اعرف نقاط قطاف سوا لاستبدالها بمكافآت شركة اس تي سي stc.. كيفية تحويل نقاط قطاف

الرياض - أميرة القحطاني - كيف اعرف نقاط قطاف سوا، سؤال يبحث عن إجابة له عملاء شركة الاتصالات السعودية اس تي سي الذين يستخدمون شرائح سوا للهواتف المحمولة، ويعتبر برنامج قطاف من الخدمات التي تقدمها شركة stc لعملائها لتمكنيهم من جمع النقاط واستبدالها بدقائق مكالمات أو رسائل نصية ومكافآت أخرى حسب رغبة كل عميل، كما أن الإشتراك في برنامج قطاف مجاني وسهل التسجيل، ويتم جمع النقاط من هذا البرنامج بعد عمليات دفع فواتير خدمة الجوال أو الهاتف أو دفع فواتير الأنترنت المنزلي أو شحن شرائح سوا وأيضا دفع فواتير كويك نت .
التسجيل في برنامج قطاف سوا متاح لعملاء شركة stc المشتركين في نظام الفاتورة والدفع المسبق، ويتم التسجيل فيه مجانا من خلال إرسال رسالة قصيرة تحمل رقم 201 إلى الرقم 900، كما يتم التسجيل من خلال الاتصال برقم 902 أو رقم 202 لنظام الدفع المسبق، أو الاتصال بالرقم 0907 أو رقم 1818 لنظام الفواتير، وأتاحت الشركة التسجيل عن طريق تطبيقها mystc
طريقة معرفة نقاط قطاف سوا
كيف اعرف نقاط قطاف سوا، يتم ذلك من خلال إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 900 يكتب فيها رقم 202 أو من خلال تطبيق mystc الخاص بشركة الاتصالات السعودية .
كيفية تحويل رصيد سوا إلى سوا
كيف اعرف كم عندي قطاف سوا ؟ كيف اعرف رصيدي من قطاف سوا ؟ كيفية معرفة قطاف سوا ؟ كيف اعرف نقاط قطاف سوا ؟ كيف اعرف رصيد نقاط قطاف في سوا ؟ طريقة معرفة نقاط قطاف سوا ؟ كيف اعرف عدد قطاف سوا ؟ هذه هي معظم التساؤلات التي يبحث المستخدمون عن إجابات لها، لذلك نقدمها هنا تيسيرا عليهم.
تحويل نقاط قطاف سوا إلى ريال
أتاحت شركة الاتصالات السعودية لعملاء شريحة سوا تحويل نقاط قطاف “سوا” إلى رصيد بالريال، حيث أن كل 5 نقاط تساوي 1 ريال سعودي فإذا كان حساب قطاف به على سبيل المثال 400 نقطة فيمكن تحويلها للحصول على 80 ريال، ويتم تجميع نقاط قطاف لاستخدامها عند دفع فواتيرالهاتف والجوال، كما يمكن استبدال نقاط قطاف سوا برصيد أو بالمكافآت التي تمنحها شركة stc أو من مختلف الهدايا التي يقدمها شركاء الشركة .
يتم تحويل نقاط قطاف بباقات متعددة من المكافآت التي تقدمها شركة اتصالات السعودية، حيث يتمكن العميل من سداد الفواتير من خلال رصيد نقاط قطاف، مع العلم أن نقطة واحدة في برنامج قطاف تساوي عشرة ريالات .
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كيفية معرفة قطاف سوا
لمعرفة رصيدك في قطاف سوا أو كم عندك قطاف سوا هناك عدة طرق :
كيف اعرف كم عندي قطاف سوا
لمعرفة رصيدك في قطاف قم بإرسال 202 إلى 900
كيف اعرف رصيد قطاف في سوا
يمكن معرفة رصيد قطاف في سواء عن طريق تطبيق MY STC
- الدخول إلى تطبيق ماي اس تي سي
- ستجد ( قطاف ) قم باختيارها
- ستجد جميع الهواتف المسجلة باسمك وعدد نقاط قطاف بها
كيف اعرف قطاف stc
قم بإرسال كلمة قطاف إلى 900
اخر عمليات استبدال نقاط قطاف
للإطلاع على مكافآت قطاف قم بإرسال 60604 إلى 900
طريقة التسجيل في قطاف
لمشاهدة مكافآت قطاف قم بإرسال 201 إلى 900
كيفية شحن سوا بأكثر من طريقة
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