أسماء بنات جديدة 2025

الرياض - أميرة القحطاني - ننشر لكم وزارنا الأعزاء مجموعة جديدة ومنتقاة من أسماء البنات المنوعة التي تصلح للعام 2025 وتواكب العصر، حيث تجدون خلالها أسماء بنات إسلامية وأسماء بنات كول وأسماء بنات وردت في القرآن وأسماء بنات بالحروف الأبجدية.

كما سنقوم بوضع معاني أسماء البنات الواردة في الموضوع، إن كنتي أما أو إن كنت أباً فإن هذا الموضوع وأسماء البنات الواردة فيه بالطبع سيفيدونكما بشكل كبير في إنتقاء أسماء بنات جديدة 2015.

فالعديد من الأباء والأمهات يتمنون أن تكون أسماء بناتهم الجدد حديثة ومواكبة للعصر أو أن تكون واردة في القرآن الكريم أو تكون قد سميت لأحد الشخصيات النسائية الإسلامية، أو قد يريد البعض معرفة معاني أسماء البنات وهو ما نقدمه لحضراتكم في الأسفل فتابعونا.

أميرة

أمنيه

أسيل

ألماس

أثار

أديم

أرجوان

أريج

آصايل

أصاله

أفنان

أمجاد

استبرق

أشواق

اشراق

براءه

بسمه

بشرى

بيان

بدور

تغريد

تذكار

جمانه

جمال

جميلة

جنى

جنان

جيهان

جود

جوريه

جاردينيا

حور

حلا

حوراء

حوريه

حسناء

حنين

خوله

خلود

خمائل

خزامى

دانه

ديمه

ديم

دجى

دلال

دلع

دينا

ذهب

رحيق

ربى

ريتاج

ريناد

ريفانا

رزان

رحمه

رنا

رانيه

رنيم

ريهام

رهف

روان

ريماس

راسيل

روابي

ريف

ريم

ريما

ريَا

ريانه

رولا

روز

زبيده

زهور

زهو

زين

سحاب

سماهر

ساره

سهر

سماح

سمر

سميه

سنابل

سفانا

سلافه

سعاده

سندس

سهى

سوزان

شفاء

شوق

شهد

شذى

شمس

شيماء

شغاف

شمائل

شموخ

صبا

صفاء

ضفاف

ضوى

ضي

طيف

ظبيه

عطور

عبله

عبير

عزة

عهد

عذوب

غاده

غيداء

غلا

غرام

غروب

غزل

غزلان

غصون

فاتن

فيافي

فتون

فوز

فيض

فرح

فجر

فله

قمر

كوثر

كادي

لبنى

لينا

لمى

لبنى

لميس

لمياء

لميس

ليال

ليالي

لولو

لين

لارا

لورا

لانا

لمار

ليلك

ماريه

مزن

ميمونه

مارينا

ملاك

مرح

مجد

مرام

مروج

مادلين

مشيرة

مهجه

مهره

مياده

ميساء

مناهل

موج

موده

نواره

نهله

نداوي

نرجس

نغم

نجلاء

نوريه

نادين

ندى

نوف

هاجر

هجر

هجير

هبه

هديل

هويدا

هاله

هتّان

هتاف

هيفاء

هيام

هلا

هيا

هبوب

وسن

وجد

وجن

ود

وصال

وفاء

وعد

وله

ورد

ولع

وردة

وجود

وهايب

وجدان

يمنى

يسرا

ياسمين

يارا

ألين :أجمل نساء العالم ومن الليونة

دارين :إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

هايدي :بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي :أنثى القرد والخادمة المملوكة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة – من بدا عليها أثر الحسن والجمال

دانة : الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة

لينة : النخلة الصغيرة

ليان : النسيم اللي حول النخلة

روند : نبات عريض الاوراق

ريانه : ضد عطشانه ( بنات ديروا بالكم هذا للبنات ريانه )) اما ريان للذكر

زيان : ذات حسن وجمال

سجيه : طبيعه الخلق ((( ويقولون البنت على سجيتها او على نياتها .)))

لورا : (( اسم فارسي )) معناته هضبه

لميس : من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

رتيل : من ترتيل القرآن

إران : النشاط والمرح

ديم : المطر المستمر في الهطول

رسيل :الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

أمل : طيبة قلب .. و تفكر ألف مره قبل ماتقرر بشي.

أحلام : قوية شخصيه .. ذكيه .. خدومه .. و دايم تحلم و تخطط حق المستقبل وعندها طموح.

أسماء : هاديه و علطول ساكته .. و مخلصه .. بس غامضه.

ايمان : طيبة قلب .. يحبونها اللي حولها .. مشكلتها انها ماتعرف تعبر عن حبها .. وتحس ان مافي حد يفهمها.

بدور : مثل اسمها حلوه و مزيونه و خجوله .. بس ياويلك منها اذا سويت فيها شي.

بشرى : تحب تثبت نفسها .. ذكيه .. تحب الناس .. غامضه .

بدريه : ثقيله و رزينه .. وكتومه .. يعني اذا قلتلها سر .. تظمن سرك في بير.. بسمه : انسانه ذكيه .. شخصيتها

قويه : ماتحب اللف و الدوران .. اذا حست ان في انسان بيغلط عليها .. تلعن سلسفيل اجداده..

تهاني : خفيفة دم و من خفة دمها أحيان تظن انها مرجوجه و.. حذره في تعاملها مع الناس.

تغريد : طيبه و محبوبه من الجميع ..

جميله : ذكيه .. و جريئه .. و الواحد يعتمد عليها ..

حنان : خفيفة دم .. خدومه .. مخلصه .. و مطيعه .. بس أحيانا تصير أنانيه بشكل فظيع .

حصه : قوية شخصيه .. محبوبه .. بس للأسف مالها حظ ..

حوريه : محبوبه .. و تحب التعارف و الصداقات .. بس انها شرسه .. محد يتحمل لسانها الطويل.

حياة : اللي مايعرفها مايثمنها .. عاقله .. بس شينها انها تحب كل شي قدامها يكون جاهز .

خلود : طيبة قلب .. شخصيتها قويه .. محبوبه من الجميع .. دلوعه .. وراسها يابس.

خديجه :.. خدومه .. و تحب الناس .. و قلبها طيب .. ماتحب الحش .. و تتعامل مع الناس بطيبة قلب .. بس اذا غلط عليها أحد توريه نجوم الظهر.

دلال : حلوه و جذابه .. بس مشكلتها انها ضعيفة شخصيه .

ديما : قوية شخصيه .. تتعامل مع الشخص مثل مايعاملها .. كلمتها وحده .. و قلبها طيب .. من طيبته يوديها في مشاكل.

دانه : أهلها يموتون فيها .. دلوعه .. و حلوه ولسانها طويل

رشا : ياحليلها .. طيبة قلب .. و دمعتها دايم على خدها .. عاطفيه .. بس ياويل من يغلط على أحبابها ولا يدوس لهم على طرف..

روان : دلوعه .. و محبوبه .. بس دايماً تكون ضايعه في الطوشه يعني ماتدري وين الله حاطها.. خبر خير يعني..

رقيه : مخلصه في شغلها .. ماتحب اللي يلعب بذيله .. متحفظه .. وماتحب اللعب و اللف و الدوران..

ريم : طيبة قلب .. و خدومه .. و على نياتها .. مطيعه .. تحب الناس ..

رنا : حلوه .. حنونه .. و تحب الناس .. اجتماعيه .. واجتماعيتها هاي تسبب لها مشاكل..

رانيا : .دلوعه .. ويعتمد عليها ..

زينب : حلوه و مزيونه .. و لها شخصيه قويه .. خدومه .. و تحب تعبر عن مشاعرها بطلاقه .. و راسها يابس.

زهره : ذكيه وشاطره .. حبوبه .. تحب الصداقات .. مشكلتها غيرتها اللي تذبحها و تذبح اللي حولها .

زكيه : تحب الضحك .. و المزاح .. و المرح .. شاطره .. و حنونه ..

سماح : وفيه .. وحبوبه .. و تفكر بعقلها قبل قلبها في الامور العاطفيه .

سلوى : قلبها طيب ..مطيعه و خدومه .. و حلوه و مزيونه .. دلوعه .. بس للأسف مالها حظ .

سعاد : شاطره و ذكيه .. بس شرانيه.

ساره : محبوبه .. ذكيه .. طموحه .. عنيده ..و مزعجه.

سلمى : ذكيه .. شخصيتها قويه .. تحب الحريه و التجديد .. .

سناء : حبوبه و خفيفة دم .. و اذا حبت تبيع الدنيا للي تحبه .. مشكلتها انها تفكر بقلبها قبل عقلها .. و هذا يسبب لها مشاكل .

شعاع : ذكيه .. و مجتهده .. و شخصيتها قويه .. واذا حطت براسها شي لازم تسويه ..

شريفه : خفيفة دم .. تحب صديقاتها .. و الناس تحبها .. بس وقت الجد جد .. ماعندها مزح و كلام فاضي .. (عسكريه ).

شوق : رقيقه.. و تحب تثبت نفسها .. خوافه.

عبير : مجتهده و شاطره .. و حبوبه و دلوعه .. غامضه .. بس مشكلتها انها متهوره.

عايشه : شاطره .. صبوره .. مخلصه .. اذا حبت أحد تحبه بجنون .. بس مشكلتها انها تمشي ورى هواها.

عزيزه : مخلصه .. رزينه .. ثقيله .. وثقيلة الدم.

العنود : شخصيه قويه .. مزيونه .. محبوبه .. لها شعبيه كبيره .. و ذكيه .. طموووحه .. و ياويل من يتجرء يغلط عليها.

فاتن : حلوه .. حبوبه .. ذكيه .. شخصيتها ضعيفه.

فردوس : ذكيه .. طموحه .. شخصيتها قويه.

لمياء : محبوبه .. تحب تبني صداقات .. و دلوعه .. و ياويله اللي اذا طلبت منه شي و لا جابه لها.

لينا : طيبة قلب .. و على نياتها .. و دمعتها علطول على خدها .. بس تحس ان محد يفهمها.

ليلى : شخصيه قويه .. ذكيه .. حبوبه . تحب المزاح ..

منيره : واضحه .. ماتحب اللف و الدوران .. صريحه .. و أم حنون …

منال : هاديه .. و حلوه . ودلوعه .. وواثقه من نفسها ..

مريم : طيبه و على نياتها .. عاطفيه .. و مندفعه .

منى : هاديه .. و رزينه .. ذكيه .. و تحب المظاهر.

مشاعل : محبوبه .. تحب بناء صداقات .. لكنها غامضه .

نوره : شخصيتها قويه .. ذكيه .. و شاطره .. تفكر بعقلها في الأمور العاطفيه .. تحب تزيد ثقافتها .. صريحه ماتعرف تجامل .. مشكلتها انها ماتعرف تعبر

..

نوف : تحب بناء الصداقات .. تحب المغامرات … تحب التراث .

نوال : شخصيه قويه .. محبوبه .. و تحب الناس .. مطيعه .. و عنيده.

ناديه : شخصيتها قويه .. و تحب تثبت نفسها .. تعتمد على نفسها .. وماتحب تغامر بشي .. تفكر مليون مره قبل ماتسوي أي شي

هدى : شخصيه قويه .. يعتمد عليها في أصعب المواقف .. خدومه .. لكنها غامضه

هناء : على نياتها .. تتصرف حسب مايملي عليها عاطفتها .. بدون تفكير .. ذكيه .. خدومه ..

هيا : محبوبه .. تحب اللي يحبها بس .. مطيعه .. مخلصه .. لكنها عصبيه .

هند : عاطفيه .. ذكيه و شاطره .. اذا حبت شي تحب تمتلكه لحالها ..

هنادي : شخصيه قويه .. تحب الدلع و المظاهر .. ذكيه .. ومحبوبه من الجميع

وفاء : شاطره و ذكيه .. بس ياويل اللي هي تحط عينها عليه.

ياسمين : قلبها طيب .. خدومه .. مزيونه .. لكنها متهوره.

يسرى : شخصيه قويه .. تحب تثبت ذاتها .. و تحب المظاهر..

مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه

ماريه : وليس ماريا … امراه بيضاء واسم ماريا القبطيه احلى مثال

مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه

مغاني : جمع مغنى نعناته منزل واقامه

منار : موضع النور

منيفه : تامه الطول والجمال

ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..

ميلاء : شجره كثيره الاغصان ,,

ناردين : نبات طيب الرائحه ,,يستعمل للزينه ..

نهاود : مدينه ايرانيه

إذا تبغي أسماء من القران فعندك من الأسماء الدارجة الآن :

جودي : الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام (اعتقد في سيناء)

جنى : ثمر الجنة ورطبها أو عسلها (ما يجنى من الثمر) ولو أن بعض القبائل تعتبره اسم مشين وله معنى مخالف عندهم

سلسبيل : نهر في الجنة

سدرة : سدرة المنتهى (شجرة)

لينة : نخلة (صار الاسم قديم جدا ومنتشر)

دانية : قريبة

إسراء : غني عن التعريف

آلاء : نعم

سديم : الضباب الخفيف

ترف : رغد العيش

مرح : شدة الفرح

ديم : جمع ديمه وهو المطر الخفيف

هتان : المطر الخفيف المتواصل

تالا : وهي النخلة الصغيره

يارا

اسم علم مؤنث أقبلوا عليه لخفته . واختلف المفسرون في أصله وفي معناه ؛ فقالوا : لعله فارسي جاء عن طريق العثمانيين تأنيثاً للاسم ” يارا ” و

معناه : الصاحب ، المعشوق ، الصادق . أو من المصدق الفارسي ” يارَسْتَن “

معناه : القدرة ، الاستطاعة ، التمكُّن ، الشجاعة . أو هو تركي بمعنى : الماء ، اللعاب . ثم أضافوا الألف للتأنيث ، كما أضافوا التاء المربوطة ” يارة ” علامة التأنيث من العربية ؛ إذ ليس في الفارسية أو التركية علامة للتأنيث . وقالوا : هو تحوير من شهر أيار السرياني . أو اسم زهرة جميلة . وقالوا : هو اسم جنية بحرية أسطورية طويلة الشعر . ولعله كذلك اختصار لاسم أجنبي . وهو سموا الأنثى يارا ، ولم يسمو المذكر يار .

مِيرا

اسم علم مؤنث إنكليزي : MIRA

معناه : الرائعة . وإذا كان عربياً فمن الميرة وهي المؤونة من الطعام ، وقد حولت تاؤه إلى ألف .

مايا

اسم علم مؤنث لاتيني : MAIA أصله عبري محوَّل عن ماري والذي هو مريم . واللاتين يسمون به من ولدن في شهر مايس ( آذار ) . ومايا اسم إلهة الربيع عند الرومان وهي زوجة البركان . ومايا : اسم شعب من الهنود الحمر في أمريكة الوسطى ولاسيما المكسيك .

هُدى

اسم علم مؤنث عربي ، هو مصدر الفعل هَدى .

معناه : الإرشاد ، الدَّلالة على الطريق القويم ، البيان ، النهار . وهدى شَعراوي ( ت 1947 ) رئيسة الحركة النسائية في عصرها بمصر .

فَدْوى

اسم علم مؤنث عربي ، وهو اسم مرة من فداء ، ويرسم أحياناً بتاء مربوطة : فدوة . والمعنى : فكّ الأسير ، المنقذة .

نِهال

اسم علم مؤنث فارسي ،

معناه : الشجيرة الحديثة الغرس . وإذا كان الاسم عربياً كان جمعَ ناهل ،

معناه : الريّانة ، العطشانة ( ضد ) ، المتردِّدة على المنهل .

مَيّار

اسم علم مذكر عربي ، من الفعل مارَ يميرُ عيالَه : أتاهم بالطعام والمؤونة . وهو بصيغة المبالغة ،

معناه : المسؤول عن جلب الميرة ، جالب المؤونة . وكان ” الميّار ” في العصر العباسي مسؤولاً عن مراقبة أسعار البضائع في الأسواق وجلبها . وفي التنزيل : ? وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا? [ يوسف : من الآية 65 ] . وهو من الأسماء المستحدثة . وبعضهم يسمى ابنه أو بنته بتخفيف الياء ، ولا أصلَ له .

سانْدي

اسم علم مؤنث : SANDY يوناني ، تدليع لساندرا أو لألكساندرا ، أو أنَّ أصله : CANDACE ،

معناه : المتألقة ، المتوهجة ، وهي كذلك يونانية الأصل .

ياسَمين

اسم علم مؤنث يوناني أو فارسي ، وجعله بعضهم فرعونياً . وهو كذلك مذكور بالكردية والآرامية . وهو اسم زهرة عطرية معروفة ، عربِيُّها السَّمسق . والفرس يلفظونه : ياسَمن . وهو لفظ جمع واحده ياسمينة ، ويسمون به كذلك .

رَنيم

اسم علم مؤنث عربي من الفعل رَنِمَ رنيماً ورنَّمَ : طرَّبَ . والمعنى : الطرب ، الغناء الحسن.

رَنا

اسم علم مؤنث عربي . وهو اسم بلفظ الفعل رنا : أدام النظر مع سكون الطرف . أو من مصدره : رنا رناً وهو إدامة النظر إلى الشيء ، ما يُرنا إليه طويلاً لحسنه . والرَّنا : الجمال ، الطرب ، الحنين .

دُنيا

اسم علم مؤنث عربي ، سُمي به تشبهاً بما تحويه الدنيا من مباهج وجمال . وهي نقيض الآخرة . وكان في العصر العباسي اسماً لبعض القيان .

رَضْوَى

اسم علم مؤنث عربي ، وهو اسم جبل بالمدينة . قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ” رَضوى رضيَ الله عنه ، وقُدْس قدَّسه الله ، وأحدٌ جبل يحبنا ونحبه . . ” . والنسبة إليه رَضوي . قال ياقوت في معجمه : ” ومن أسماء النساء رُرضَيَّا ، وتكبيرُها رَضوى ” .

لِيا

اسم علم مؤنث توراتي ،

معناه : الحزينة ، الكئيبة ، المرهَق ، المرهِق . وليا زوجة النبي يعقوب .

نُور

اسم علم مذكر ومؤنث ،

معناه : الضوء ، الضياء ، الوسم ، حُسن النبات وطوله . وقد سئل رسول الله : هل رأيتَ ربَّك ؟ قال : ” نورٌ أنَّى أراهُ ؟ ” . وقد سموا به مفرداً ، كما سموا به جمعاً ” أنوار ” وخصوه بالأنثى . وقد يركبونه بالإضافة ليأخذ طابعاً دينياً ، مثل : عبد النور ، نور الهدى ، نور الدين . وورد اللفظ في القرآن كثيراً بمعانٍ مختلفة مثل : الهداية ، المعرفة ، الإرشاد ، الإشراق ، نور الله ، قال تعال : ? يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ ? [ الصف من الآية : 8 ] . ونورالله : الحق الذي جاء به الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .

هُوَيْدا

اسم علم مؤنث فارسي ،

معناه : الواضحة ، الجليَّة . والاسم عندهم مذكر .

آمِنَة

اسم علم مؤنث عربي على صيغة اسم الفاعل ، وهي المطمئنة من الأذى ، الساكنة الفؤاد . أقبل عليه المسلمون حباً باسم آمنة بنت وهب أم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتحوِّله إلى ” أمينة ” .

اَسْمَهان

اسم علم مؤنث مركب من ” اسم ” العربي ، ونطقوا معه همزة الوصل على اللفظ العثماني ، و ” هان ” المحرَّفة عن ” خان ” المغولية بمعنى : الأمير ، الملك ، أو أن ” اسم ” هي ” أسماء ” ، فصار المعنى : ملكة الأسماء ، بعد أن اختصروا كلمة ” أسماء . والأتراك يلفظون الخاء هاء ، مثل خانم قالوا : هانم .

جُمانة

اسم علم مؤنث فارسي ،

معناه : حبة اللؤلؤ ، الحبة الفضية مثل اللؤلؤ . وقيل : أصلها لاتيني : GEMMA . ومتداول في الإيتالية بهذا اللفظ . وهم يسمون به الفتاة على غلاء ثمنها ، وبريقها كاللؤلؤ والفضة . وجمعها : جُمان . وسموا بهما .

تَسْنيم

اسم علم مؤنث عربي . ورد ذكره في القرآن : ?وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ? [ المطففين : 27 ) ] . وهو اسم عين ماء في الجنة . ويشربها صرفاً المقربون من عباده . ولعلها ارفعُ شراب في الجنة

فِرْدَوس

اسم علم مؤنث ومذكر ،

معناه : البستان ، الجنة ، أو أعلى مكان في الجنة ، الحديقة الغناء ، ورد اللفظ في القرآن الكريم مرتين ؛ قال تعالى : ?كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً? [ الكهف : من الآية 107 ] . كما وردت في اللغات السامية كلها بمعنى البستان الجميل . وقيل : هي يونانية : PARADISE بمعنى جنة عدن ، أو سنسكريتية . كما ورد ذكرها في اللغة الأفستائية والفارسية القديمة . والعامة تفتح الاء وتضم الدال .

عَذْبة

اسم علم مؤنث عربي ، وهي الطيبة ، اللذيذة ، المستساغة .

نُوران

اسم علم مؤنث عربي ،

معناه : المنسوبة إلى النور ، المضيئة ، وليست الألف والنون للمثنى ، ولا للجمع الفارسي ، بل هما للنسبة . وربما كان الاسم محوَّلاً عن ” نورهان “

معناه : أميرة النور .

ايناس

اسم علم مؤنث عربي ، من الأُنس ،

معناه : الأفة ، الملاطفة ، المؤانسة ، الاطمئنان ، الإحساس ، اليقين . ويلفظونه بأشكال هي : إناس ، نوسة ، نَنّوسة .

سَلْمى

اسم علم مؤنث عربي ،

معناه : السليمة ، الناجية ، الخالصة . مذكرها أسلم . وسلمى زوجة سعد بن أبي وقاص .