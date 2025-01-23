اسماء بنات من القران جديدة مودرن إسلامية أسماء بنات 2025

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الرياض - أميرة القحطاني - اسماء بنات من القران يقدمها موقع الخليج 365 إلى كل أسرة رزقها الله بمولودة جديدة، هذه الموسوعة الشاملة من أسامي البنات التي تم إنتقائها وإختيارها بعناية فائقة لتكون المرجع الأعم والأشمل على الإنترنت الذي يلبي كافة الأذواق العربية والشرقية، كل ما عليكم هو قراءة السطور التالية التي ستضع أمامكم العديد من الإختيارات لأسماء البنات 2025.
قال الله تعالى في كتابه العزيز “يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ” صدق الله العظيم، فإلى كل الآباء والأمهات، لا داعي الآن للقلق والحيرة بشأن البحث على إسم جديد وحديث لإبنتكم، فقط تصفحوا معنا وبعناية هذا الموضوع الشامل الذي وضعنا فيه مجموعة مميزة ومنتقاة من اسماء بنات من القران نثق في أنها تلبي وترضي كل الأذواق والتطلعات.
إن كنتي أم جديدة أو كنت أب جديد، فلن تجدوا عناءاً في إختيار اسماء بنات جديدة لمواليدكم بعد الآن، فقط عليكم إختيار وإنتقاء الإسم الذي تريدونه من ضمن هذه المجموعة الجميلة من أسماء البنات.
اسماء بنات
وعلى الرغم من كثرة اسماء البنات إلا أننا قمنا بإنتقاء مجموعة متميزة وعصرية منها لتناسب المواليد الجدد من البنات لهذا العام، كما أن أسماء البنات في هذا الموضوع تشمل أسماء من كافة حروف اللغة العربية لراغبي التميز والإبداع، بالإضافة إلى أسماء البنات بالحروف الأبجدية، والتي ستكتشفون من خلالها أسماء بنات جديدة ومميزة لم تسمعوا عنها من قبل.
وتعد أسامي البنات الجديدة و الإسلامية أو الموجودة في القرآن الكريم هي الهم الشاغل لكثير من الآباء والأمهات، والآن مع مجموعة جديدة وحديثة من أسماء البنات المودرن 2025.
فهناك آباء يفضلون أسماء بنات 2025 جديدة حتى يميزوا بناتهم عن سابقيهم الذين ولدوا في أعوام سابقه ويحملون أسماءاً أصبحت متداولة بكثرة.
وهناك آباء يفضلون أسماء بنات إسلامية ومن القرآن الكريم، حيث يتباركون ويتفائلون بها نظراً لما تحمله من معاني سامية في القرآن الكريم.
بعض الأمهات تفضل لبناتها أسماء بنات 2025 مودرن حتى تميز فتياتها وسط أصدقائها بإسم جديد وغير متداول، كما يميل البعض إلى أسماء بنات بالحروف الأبجدية لينتقي منها ما يشاء، بينما يبحث البعض عن أسماء بنات إسلامية وأسماء بنات من القرآن الكريم، فيما يفضل بعض الأشخاص أسامي بنوتات جديدة، كل هذا وأكثر نوفره لحضراتكم من خلال هذا الموضوع الشيق.
وحرصاً من الخليج 365 على تلبية تطلعات زواره الكرام فقد قررنا وضع أكبر موسوعه لأسماء بنات 2025، والتي تشمل على مجموعة كبيرة ومنتقاة من أسماء البنات.
حيث تجدون فيها أسماء بنات جديدة، وأسماء بنات إسلامية، وأسماء بنات مودرن، وأسماء بنات من القرآن الكريم، وأسماء بنات ومعانيها، وأسماء بنات بالحروف الأبجدية، وغيرها الكثير والكثير من أسماء البنات.
أسماء بنات 2025
كادي = نوع من الزهر
نورسين=ضوء القمر
رانسى= اسم غزال ويقال اسم نهر ايضا
ماذى=العسل الابيض
مهيرة = المرأة عظيمة المهر
كارمن=اسم زهرة برية فى اسبانيا
رنوة=النظرة الى الاشياء سريعا
جودي =اسم الجبل التي رست عنده سفينه نوح
أسيف= رقيق القلب.
أوار=حر الصيف والنار.
أيار= النحاس الاصفر
لانا =من اللين
تالة = النخلة الصغيرة
جوان =نهر في الجنة
جوري =الورد الأحمر
جمانة = اللؤلؤ الأبيض
بسيل= من الشجاعة والجرأة
جنى = من الجَني وهو قطف الثمار وقد ورد في القرآن الكريم في سورة الرحمن
وجد = أشد أنواع الحب والهيام
الين=اجمل نساء العالم
تارا=النجمه
نردين =نبات طيب الرائحه
ميار=وجه الخير
سديم= الضباب الرقيق الناعم
دارين = منطقه بالبحرين كان يحمل اليها المسك من الهند
دواني = جمع دانيه اي قريبه
ديالا = اسم منسوب من نهر بالعراق ( ديلي )
ديمه = مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق
راوند = ((( اصله فارسي ))) حبل تعلق عليه عناقيد العنب
لورا = (( اسم فارسي )) معناته هضبه
ليال = جمع ليلى ,,,
ليان = رخاء العيش ونعيمه ,,
لينا = استرخاء وليونه
مادلين = حلوى وفاكهه صيفيه
يولاند = زهره البنفسج
ريتاج= من أسماء باب الكعبة
لوجين =الشئ الغالي
ريناد=ورق الشجر
نيرين=سرج الفرس
منار = موضع النور
منيفه = تامه الطول والجمال
ميرا = عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..
ميلاء = شجره كثيره الاغصان ,,
ناردين = نبات طيب الرائحه ,,يستعمل للزينه ..
نهاود = مدينه ايرانيه
إذا تبغي أسماء من القران فعندك من الأسماء الدارجة الآن =
جودي = الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام (اعتقد في سيناء)
جنى = ثمر الجنة ورطبها أو عسلها (ما يجنى من الثمر) ولو أن بعض القبائل تعتبره اسم مشين وله معنى مخالف عندهم
سلسبيل = نهر في الجنة
سدرة = سدرة المنتهى (شجرة)
لينة = نخلة (صار الاسم قديم جدا ومنتشر)
دانية = قريبة
إسراء = غني عن التعريف
آلاء = نعم
سديم = الضباب الخفيف
ترف = رغد العيش
مرح = شدة الفرح
لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال
ليم : الصلح والوفاق
لوليا : من اللولو أو الدانة
ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير
أجوان : جمع جون وهو الخليج الصغير
أسيل : الأملس والناعم
ريما : الغزال الناصع البياض
لانا : النخلة الصغيرة
ألين : أجمل نساء العالم ومن الليونة
أثير : جوهرة السيف وبريقه
دارين : إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد
هايدي : بالألماني الفتاة من أصل نبيل
مي : أنثى القرد والخادمة المملوكة
ديم = جمع ديمه وهو المطر الخفيف
هتان = المطر الخفيف المتواصل
تالا = وهي النخلة الصغيره..
نورسين=ضوء القمر
سيرين =ومعناه الفتاه الحلوة العذبة
جوانة=شنطة العطورات والطيب
جودي=جبل الجودي الذي رست عليه سفينة نوح
مياسين=وهى النجمه البعيده
ارام= الظباء
أثاب= شجر كبير من الفصيلة التوتية كثير الفروع.
استاج=مايلف عليه الغزل.
أسيف= رقيق القلب.
أوار=حرالصيف والنار.
أيار= النحاس الاصف
راما : ستار الكعبة
جوري : الورد الأحمر الكبير
دانية : القريبة المحببة للقلوب
لينا : النخلة الصغيرة
ميسم : العضو المؤنث في الزهرة
سجى : الصفات الحميدة
بنان : جمع بنانه طرف الاصبع
ترانيم : انشوده
تغاني : استثناء
دواني : جمع دانيه اي قريبه
ديالا : اسم منسوب من نهر بالعراق ( ديلي )
ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق
راوند : حبل تعلق عليه عناقيد العنب
اسماء بنات 2025 من القران
ذكرى – ذهب-رحمة – رحيق – رغد – رميم – روضة-زكية – زهرة – زينة-سجود – سجى – سرمد – سلسبيلا – سلام – سلوى – سنابل – سندس-شرعة – شفاعة – شفاء – شمس – شمائل
صباح- صديقة – صفا-ضحى – ضياء-طيبة-عالية – عرفات – عزة – عهد- عيون-غفران-فجر – فرات – فرقان – فرح – فردوس – فداء – فضة – فلك-قسمة – قطوف – قمر-كنوز – كوثر – كوكب-آلاء – آمنه – آيات – أبرار – آثار – إحسان – أحلام – إخلاص – إرم- استبرق-إسراء – أسماء – إسلام – إشراق – أفاق – أفنان – إكرام-أمانه – أماني – انعام – أنفال – أنهار – آيه – إيمان – إيلاف
براءة – بروج – بشرى – بصائر – بيان – بينة- بينات – بنين – بهجة-تحية – تقوى – تقيا-جهاد – جنات – جنة-حسنات – حسنة – حنان -حنين – حياة – حور-خلود – خيرات-دانية- دعاء- دنيا-لقاء – ليال – ليل – لؤلؤ-مزن – مآل – مائدة – مثاني – ماوى – مروة – مريم – مُلك – ملكوت – مهاد- منهاج- منتهى- مودة – ميعاد – ميثاق-نبأ – نجوى – نداء – نمارق – نور – نهى-ود – وردة – وسيلة – وعد – وثاق – ولاية – وهج-يمنى – يسرى – ياقوت – يقيق.
حرف الألف
أحلام إسلام إنعام آمال أفراح أزهار أمل أطياف آية
أمينة إنشراح أنيسة أميرة أليس آمنة إشراق أروى أنعام
آثار أنغام أسرار أسماء إنشراح إيناس أنسام إيثار آلاء
أديبة أريام أسمهان أمية إبتهال أشجان أفنان أشواق أماني
اعتماد ابتهاج أبرار
أنعام : إفاضة النعمة
إيناس : الطمأنينة
إيمان : نقيض الكفر، التصديق
إيماء : الاشارة الخفيفة
إيلاف : العهد، الالفة
إيثار : التفضيل
إنصاف : العدل
إنتصار : الفوز
إلهام : الايحاء
ابتسام: بشاشة ،ضحك من غير صوت
أبرار:صالحة ومحسنة ومطيعة
ابتهال:دعاء وتضرع
أحلام:جمع حلم ،رؤيا ومايرى بالمنام
أفنان:جمع فنن فرع وغصن الشجرة
أثيلة:أصيلة بالشرف راسخة وعريقة
إقبال :مجئ واتيان ومقبلة بالخير
آلاء:جمع إلي وإلى وألى: نعمة والنعم
أليس:أبرع اليونانيون، جال في البحر المتوسط وانتصر على أعدائه
أليسار:ملكة قرطاجة رفعها القرطاجيون إلى مصافي الالهة بعد موتها
ألين أو هيلين:أجمل امرأة الهة الشجر عند الإغريق
أمل:رجاء وأمنية
أميمة :تصغير أم
إنشراح : سرور ورح وبهجة
أنفال:غنيمة وهبة وزيادة
أورور: اسم أجنبي: الفجر
إيلاف: عهد وألفة وائتلاف
إيمان : عقيدة وتصديق
إيناس: مؤانسة ومؤالفة
حرف الباء
بسمة باسلة بدرية بدور بشاير بوسي بتول بهية بشرى
بثينه بينونه بخيته بلقيس بركة براعم بهجة بنورة بديعة
بسيمة بهاء بيلسان بكر
بادية:ظاهرة بينة وبارزة
باسمة:ضاحكة من غير صوت ومعناه بالعبرية :الرائحة الزكية
باسلة :شجاعة وجريئة
بدر:قمر مكتمل
بتول:عذراء ومعناه بالعبرية بيت الله
بثينة:تصغير بثنة، المرأة الحسناء،النعمة
بدرية:مؤنث بدري،من البدر
براء :سلامة من العيب
بريهان:اسم فارسي يتكون بري و هان ،بري،نوع جميل من القماش والمرأة الجميلة،هان:نعم
بشرى :بشارة وخبر مفرح
بلقيس:ملكة سبأ وهو من البلس أي الحزن والانكسار
بهاء:جمال وحسن وظرف
بيان :منطق فصيح
بيلسان:شجر زهره أبيض عنقودي عطري الرائحة
حرف التاء
تفيده تغريد تهاني تماضر تميمة تسنيم تفاحه تفيده تنعيم
تواصيف ترفة تسابيح تغاريد تحية توتة تذكار تركية
تالا:اسم مأخوذ من تاليا اليونانية والمقصود بها الشابة الفتية أو المزهرة والمنورة
تالة : النخلة الصغيرة
تامرة:مطعمة التمر
تحنان:حنان ورحمة وشفقة
ترانيم:جمع ترنيم:أنشودة
تغريد:غناء الطير
تقوى مخافة الله وطاعته
تماري : من مارى أي نازع وجادل
تليدة:المرأة شريفة الأصل
تهاني:جمع تهنئة
تودد:طلب المحبة وتودد
تونيا:اسم اجنبي معناه المرأة مرهفة السمع والحساسة
تيماء: صحراء وفلاء
حرف الثاء
ثناء ثريا ثوينه ثمار
ثائرة: غاضبة وهائجة
ثواب :أجر حسن
ثمار:جمع ثمرة وهو حمل الشجر وأنواع المال
ثريا : مجموعة كواكب عديدة منتظمة،أو منارة عديدة الأنوار تعلق بالبيوت
ثراء: غنى وكثرة المال
ثغاء: صوت الشاة
ثبات: دوام واستقرار
ثمال: مغيث القوم ومدبر أمورهم
حرف الجيم
جميلة جواهر الجازية جوزاء جليلة جهينة جبره جوخه جمره
جوهره جوزه جملاء جمانة جيهان جلنار جنان جدايل جويدا
جوليا جنة
جاهدة :باذلة الجهد وجادة.
جلاء:وضوح وكحل
جمانة:حبة اللؤلؤ
جميلة:حسنة الخلق وذات جمال.
جلنار: زهر الرمان.
جدلاء:جميلة ومتناسقة الجسم.
جنات:جمع جنة:فردوس وحديقة
جنان:إما قلب وليل أو جمع جنة
جهينة:تصغير جهنة وهو ظلمة الليل
جوانا:اسم فارسي ومعناه الشابة الفتية.
جولي:اسم أجنبي معناه:الجميلة
جونة:سلة العطر والشمس عند المغيب
جويل:اسم أجنبي معناه:الجوهرة
جوهرة:الحجر الكريم
جيهان:العالم والكون والدنيا
جاكلين:مؤنث جاك ومعناه بالعبرية:المنافسة أو الغاضبة.
جانيت:مؤنث جاك ومعناه بالعبرية:الله الرحمن الرحيم.
حرف الحاء
حمدة حميدة حنان حصة حمامة حليمة حياة حواء حورية
حفصة حسناء حشيمة حنتومه حيفاء حنيفة حلوة حرية حانية
اسماء بنات مذكورة في الجنة
حافظة:حارسة وصائنة.
حالمة:ذات حلم وغافرة.
حبور:فرح وبهجة.
حسناء:فتنة وجميلة.
حسنات:جمع حسنة معروف ونعمة.
حسيبة:محاسبة وذات حسب.
حفيظة:محافظة ومصونة.
حكمة:فلسفة وعدل.
حلا:لذ وطاب وحسن.
حوراء:شديدة بياض العين وسوادها.
حليمة: مؤنث حلمي:العقل والصبر.
حنان:عطف ورأفة.
حنين:شوق وصبوة.
حواء:من بها حوة: سواد إلى خضرة أو حمر إلى سواد :أم البشر وزوج ادم. وهي من ضمن اسامي بنات من القران الاكثر شيوعا
حورية:امرأة بيضاء شديدة الحسن والجمال.
حياء:خجل وخفر.
حياة:بقاء وعيش
حرف الخاء
خلود خديجة خولة خضرة خواطر خميسه خصيفه خيرية خميلة
خنساء خويلة خالدة خافقة خاطرة
خاتون :سيدة أصيلة النسب
خاشعة:ضارعة وخاضعة
خاطرة:ما يخطر بالبال
خالدة:باقية ودائمة
ختام:اخر الشئ ونهايته
خديجة:مولودة قبل تمام أيامها
خزامى:نوع من الزنبق متعدد الألوان
خنساء:بقرة متوحشة وذات أنف مرتفع الارنبة
خميلة:موضع كثير الشجر ملتف الأغصان
خلود:حياة وبقاء
خيرية:جودة وفضل
خفر:حياء وحماية
حرف الدال
دلال دعاء دموع دالية دنيا دليدا دلع دجانة دليلة
درية دانية ديانا دوحة دفا درة دارين دندنة ديمة
دانة
داجية:مظلمة ورغيدة
دارين:بلدة في البحرين كان يحمل اليها المسك من الهند
دالية:كرمة ونافورة ماء
دانة:حبة اللؤلؤ الكبيرة
دانية:قريبة وسهلة المتناول
دايانا:ساحرة الهند اسمها مشتق من دانكيني أي الشيطانة
درة:لؤلؤة عظيمة
دعاء:منادة واستعانة
دواني:جمع دانية :قريبة
ديالا :منسوب الى نهر ديلي في العراق
ديمة:مطر يدوم في سكون دون رعد أو برق
حرف الذال
ذكرى ذكاء ذكية ذكريات
حرف الراء
ريم ربى رشا رغيد رشاد رانية رفيعة رنا رهف
رغد ربيعة رجاء رشيدة رملة رلى رندة رزيقة ريهام
راية رحيمة رباب رحاب رويدا رائفة رحمه رقية رافدة
رقيه رحيق رحاب رنين ريهام رغدة راجية روزانة ريحانة
رمانة ريانة ربوة راقية راضية رايقة رشيقة رفيقة رئيفة
رونق رمزية رشاد رابعة روضة رابحة راهية ريما راغبة
رقة ريمي رابية
حرف الزاي
زوينة زينة زهى زليخة زينب زهراء زبيدة زبيبة زاكية
زاهية زهية زنوبيا زمزم زاهرة زهيرة زاهدة زعفران
حرف السين
سعاد سميرة سماح سمية سندريلا سلمى سليمة سهيلة سلامة
سناء سلوى سلطانة سعيدة سهى سحر سوزان ساجدة سارة
سكينة سعيدة سامية سويدة سمر سعده سوسن سهام سلسبيل
سلامه سهير سهد سنبلة سكون سيرين ساهرة سماهر ساندي
سخية سامية ساطعة سمارة سيدة سنية سلافة سعادة سمراء
حرف الشين
شهد شمايل شيخة شذى شهلاء شريفة شقية شرف شبلة
شادية شيماء شمسة شرود شروق شقراء شمعة شامسة شامخة
شوقة شويخه شهرزاد شعاع شده شريده شعيله شروق شهناز
شعله شيرين شغف شريهان شجن شروق شويكار شكرية شهيرة
حرف الصاد
صابرين صفاء صبرية صالحة صفية صادقة صنعاء صبحة صبرية
صبحية صاحبة صباح صبا
حرف الضاد
ضحى ضحيه ضاويه ضباب ضحوك
حرف الطاء
طيبة طاهرة طويلة طريفه طفله طماعه طيف طرفاء طيوف
طفولة
حرف الظاء
ظبية ظلال ظاهرة ظريفه ظعينه ظافرة
حرف العين
علياء عزيزة عنود عفاف عفراء عهود عذاري عبلة عبير
عذراء عزة عواطف عيشة عشبة غيداء عمرة عفيفة عيدة
علا عقيلة عطيه عائشه عاليه عايده عدلة علوية عنايات
عيون عاتكة عابدة عربية عواطف غبيشة عهد عاطرة عطر
عيناء
حرف الغين
غدير غيداء غزالة غريبة غيثاء غالية غنيمه غادة غفران
غصون غزول غزل غناء غزلان غرام
غيداء:ذات غنج ودلال ، ناعمة متثنية في مشيتها
غيدا:اسم لاتيني معناه دللة ومرشدة
غفران:عفو وتسامح
غرام:حب وهيام
غداف:شعر طويل أسود وجناح أسود
غدير:نهر وبقية السيل
غدائر:ضفيرة الشعر
غانية:الغنية عن الزينة بجمالها وحسنها
غادة:امرأة لينة ناعمة، وشجرة غضة
غلواء: الغلو وأول الشباب
حرف الفاء
فايزة فوزية فتون فراولة فريال فاطمة فاخرة فتحية فجر
فريدة فائقة فضة فكرية فيروز فاديه فواغي فواصل فيحاء
فالحة فهمية فاضلة فرحة فاتن فيحاء فراشة فطينة فخرية
فردوس فرح فاتحة فلك
حرف القاف
قوت قمرية قدرية قانعة قندهار قوافي قمر
حرف الكاف
كاملة كريمة كلثم كعيبة كنه كاميليا كبيرة كافية كفاح
كواكب كميلة كرامة كروان كريمة
حرف اللام
لميس لبنى ليلى لولوة لوسي لمياء ليمونة لطيفة لينة
لائقة ليالي ليليان لارا لبانة لمى لاهية لهيب لبنة
لولو لؤلؤة لآلىء لينا لواحظ
لارا:روح خيرة ترعى العائلات عند الرومان وهي الهة البيوت عندهم
لامعة:براقة ومشهورة
لبنى:شجرة لبنها عسل ومعناه بالعبري أبيض
لبيبة:ذات لب وعاقلة
لطاف:جمع لطيف رقيق ورفيق
لقاء:لقيا ومقابلة
لمى:سمرة الشفتين
لمياء:التي بشفتها لمى :سمرة
لميس:امرأة لينة الملمس
لورا:بالفارسي أي هضبة فيها مسيل ماء
لوريس:اسم لاتيني معناه الظريف
لورين:معناه المتوجه بالغار وهو اسم لاتيني
لوسي:من اللوس أي تذوق الطعام أو نيل الشئ
ليان:رخاء العيش ونعيمه
ليال:جمع ليلة وهو من مغرب الشمس إلى طلوعها
ليدا:اسم يوناني مأخوذ من ليديا أي المثقفة والمهذبة
ليدي:أيضا من مشتقات ليديا
لينا:ليونة وضعف واسترخاء
ليلى:نشوة الخمر وبدء سكرها ولية ليلاء :أي شديدة السواد
حرف الميم
ماجدة مريم مديحة ميساء منال ميسون موزة مها مي
مشاعل مرايم ميعاد ميمونة مياسة محينة مبروكة محظوظة مسرورة
مناهل ميمي محسنة محاسن مراحب منى منيرة مطرة مرعية
ملحه مروة مفيدة موضي مليحة مزيونة منوة منيفة مضاوي
مرفت ميادة
مروة مسفرة مزنة ميثاء مديحة مجيدة مزون
مهرة ماريا مفاخر مشيرة مرح مروج مجاهدة مرمر ميرنا
مايا معنى مسلمة مؤمنة منصورة ميادة معاني
حرف النون
نبيلة ناجية نعمة نجوى نسرين ناهد نجاد نهى نرمين
ناهده نانسي نجلاء نعيمة نادية نرجس نوال نوف ندى
نجاة نجود نور نغم نداء نافعة نجاح نسيم نوار
ناعمة نشمية نهلة نسايم نجوال نجمه نضال نسمة نواعم
نزيهة نجود نجاح نفيسة نداء نازك نائلة نبيلة نهال
نقاء نفحة نسمات نعمات نجمات نادية ندية نشوى نادين
نورس نعايم نعام نوارة نادرة نجية نقية
حرف الهاء
هديل هيفاء هند هلالة هدى هدية هاجر هيا هادية
هنادي هالة هلا هناء هيماء الهنوف هيام هتوف هداية
هايدي هاجس
حرف الواو
وديعة وضحة وصال وداد وله وعد وسيمة وديمه ورده
ورد المنى وجدان وسام وجد وجيهة وحيدة وفاء وفية وليدة
واثقة وهيبة وميض والهة وجود واهبة
حرف الياء
اليازية ياسمين يمامه يسرى يافعة ياقوت يسرية يمنى يانعة
ياسرة ياقوتة يامنة ينبوع.
أسماء بنات بحرف الألف
آثار : أثر : بقية الشيء.
آلاء : نعم ، بركات ، شجر أخضر.
آلاء : نعم (جمع نعمة ) ومفردها ألوة وورد اسمها في سورة الرحمن (فبأي آلاء ربكما تكذبان).
آمال : أمل : رغبة في الشيء.
الآمال: جمع أمل وهل نعيش إلا على الأمل فالحياة الأمل والأمل الحياة.
آمنة : اسم والدة النبي صلى الله عليه وسلم ، وادعة ، مستقرة.
آيات : آية : علامة
انتصار : إحراز النصر أو إعانة المظلوم ونصرته
أنتصار : الأنتقام من العدو
إنتصار :غلبة وصول إلى الهدف النصر الفوز التوفيق
أنج – أنجي : اسم أعجمي ، بمعنى ملاك
إنجي : لؤلؤة و أصلها إنتشي بالتركية
انشراح : من الفرح والسرورأنصار : حلفاء
إنصاف : عدل
إنصاف : عدل وتسوية بين خصمين بالحق والعدلأسيل :الأملس والناعم
أرجوان:الصباغ الأحمر,شجيرة للزينة زهرها شديد الحمرة
إلينا:من إلين أجمل نساء العالم ,بريق الشمس
ألين:أجمل نساء العالم ومن الليونة
أثير:جوهرة السيف وبريقه
إسراء:- السير في الليل
اثيله : اصيله في الشرف . وعريقه,,,
اماليا : اصله يوناني بس,,, معانه اللطيفه والمحبوبه .
أمجاد : جمع مجد ,,,, رفعه الشأن
أناهيد : المرأة الفاضلة (أصلها أنا هيتا الهندية ).
ابتسام:-الضحك بدون صوت
إباء:- المرتفع عن الصغائر
ابتكار:- الإبداع
ابتهاج:- السرور والفرح
ابتهال:- المتفرغ في الخشوع
أبحار:- جمع بحر
إبحار:- ركوب البحر
أبعاد:- التمنع في الأمر
إبكار:- اول النهار إلى طلوع الشمس
اثير:- المفضل على الغير
أثرية:- نسبة إلى الأثر لمعان السيف
أثمان:- الشي الغالي
اجتهاد:-بذل الوسع
إحسان:- الإجادة والإتقان وحسن الطاعة
أحلام:- عقل أو حلم مايره النائم
أركيدة:- زهرة جميلة اللون غريبة الشكل
أرندا:- عن الهند بمعنى قوة سحرية
أرنس:- بمعنى شجرة الصنوبر
أريب:- صاحب الفطنه
اريج:- توهيج الطيب والريح الطيبه
أرينا:- النشيطة والمرحة”” لللأناث
اريحة:- تسمية لمدينة أريحا مدينة القمر
أسماء :- سميت به أسماء بنت أبي بكر “ذات النطاقين
أسمار:- بمعنى الحديث بالليل والحكايات
اشجان:- الغصن المشتبك
إشراق:- اضاء الشمس وتلألق
أصيل:- الوقت حين تصفر الشمس عند الغروب
آلاء:- النعمة
إلهام:- مايلقى في القلب من معاني وأفكار
إماره:- اليمن والبركات
أنمار :- اسم لعدة بطون عربية
انهار:- الماء العذب والجاري
انوار:- الضواء والإشراق
أيسر:- الأكثر سهولة
إيمان:- التصديق بالقلب والإقرار باللسان
أزهار : جمع زهرة نور كل نبات
أسرار : الشيء الخفي
أسماء : معناه جمع اسم الحسنة الجميلةالرفعةالعلو
أسمى : معناه أعلى وأجل وأرفع
أسوة : قدوة نموذج صالح
أسيل : الأملس المستوي اللطيف السهل اللين
أسيلة : معناه طويلة مستوية لينة
أسيمة : تصغير وسمه شجر يختضب بورقه
أشجان : معناه أهواء هموم أحزان أغصان
أصالة : معناه النقاء الاستقامة الالتزام عراقة جودة نسب شرف
أصيلة : ذات الأصل شريفة راسخة النسب
أفراح : جمع فرح سرور وانشراح حبور بهجة
أفكار : خواطر ما يمر بالذهن
أفنان : معناه أغصان مستقيمةمهارات فروع الشجرة خصلة من الشعر
ألحان:معناه أنغام نوتات موسيقية اللحن الجميل الغناء الجيد
ألطاف:جمع لطف أي رفق معناه هدايا تكرمات هبات الناعمة اللطيفة
آيات : جمع آية :العلامة آيات تدل على وجود الخالق وأبداعه وقدرتة.
ائتلاف : من الإلفة والتوافق.
ابتسام – ابتسامة : ضحكة خفيفة ، رقيقة تبيّن مشاعر السرور.
ابتعاث : إرسال إلى ناحية ما ، أو إيقاظ وخلق الحركة في ما كان هامداً …
ابتهاج : سرور ، انشراح ، بهجة
ابتهال : تضرع ، دعاء للحصول على أمر مُبتغى
ابتهال : فيض من تضرع وصفاء
إيثار : تفضيل شيء على آخر .
أجوان:جمع جون وهو الخليج الصغير
أروى : أنثى الوعل أو الفتاة الجميلة
أروى عمة خاتم الانبياء
أروى : أنثى الغزال
أريج : عطر ، رائحة طيبة
أريج : أنتشار الطيب في المكان
أريج : رائحة الطيب المتوهجة الفواحة ريحه
أزهار : نبات جميل ذو زهر وألوان
أزهار : جمع زهرة نور كل نبات
أسرار : أخبار مكتومة ، غير معلنة
إسعاد : من السعادة ، تقديم السعادة للآخرين
أسل : سيف أو نبات دقيق الغصن
أسمى : أعلى منزلة . أرفع
أسيل :الأملس والناعم
أسيل : الخد الناعم الملمس .
أشواق : شوق : صبابة وجوى
أصالة : ذات مجد أصيل
آصالة : الأصيل : الوقت حين تصفر الشمس لمغربها
أصيلة : بنت الحسب والنسب
أصيلة : ذات الأصل شريفة راسخة النسب
اعتزاز : افتخار بالعزة .
اعتكاف : انزواء ، ابتعاد .
اعتماد : قصد ، اتكال ، توكّل .
أغاريد : غناء ، أهازيج
افتكار : إعمال الفكر وتغليب العقل
أفراح : فرح : وهو شعور بالبهجة
أفنان : أسم يوحي بالرفعة والسمو فيه بهاء وجمال
.أفنان : معناه أغصان مستقيمةمهارات فروع الشجرة خصلة من الشعر
الأفنان: جمع فنن والفنن: الغصن، وأنت أفنان واسمك يوحى بالرفعة والسمو،والأفنان مصدر الخير من ثمر وظل وفى الأفنان بهاء وجمال وفيها تثن ودلال
إقبال : مجيء ، قدوم
إقبال عكس إدبار.
اكتمال : إتمام ، إنجاز
إكرام : تعظيم ، تكريم
إكرام الجود
ألفة – ألفت : من الأنس ، وتكتب بالتاء الطويلة في الأسماء التركية
ألمى : ظل كثيف أسود .
إلهام : وحي
اِلهام : الحدس في القلب والعقل
إلهام : إبلاغ ووحي من الله وتوفيق معناه حدس
أليس : كلمة أعجمية تعني النعومة
أمان : دعة ، استقرار ، هدوء
-أمان الإطمئنان
أماني : أمنية : وهي البُغية أو الطلب
أماني : مايتمناه المرء مستقبلاً : الرضوخ للأمر والطاعة في تنفيذه والاستجابة إليه
أمل : رجاء ، تمني
أميرة : ذات أمر وسلطان
أميرة : معناه حاكمة من أسرة حاكمة سيدة بنت ملك
أميمة : تصغير ( أمّ ) أو هي مطرقة الحداد
أميّة : تصغير ( أمة ) أي عبدة أو جارية
ألماس : حجر كريم شديد اللمعان وأعظم الحجارة الكريمة قيمة
أليفة : مؤانسة ومعاشرة ولطيفة صديقة أنيسة
أماني : معناه أمنيات آمال رغبات جمع أمنية
أمنية : ما يتمنى من الخير والسعادة والتوفيق حلم رغبة
أميرة : معناه حاكمة من أسرة حاكمة سيدة بنت ملك
أميمة : تصغير أم وقيل تصغير أمة
أمينة : موثوق بها ومركون إليها ومأمونة الثقة وقوية مؤتمِنة ومؤتمَنة
أنيسة: لطيفة مؤانسة وكل مأنوس به مزلوفة المؤنسة
أيكة: شجر كثير ملتف وغيضة تنبت جميع أنواع الشجر
إبتهال : معناه توسل تضرع رجاء
إزدهار: الإضاءة والتلألؤ الاحتفاظ بالشيء
إسراء: السير ليلا
إسعاد: معناه سبب للسعادة
إسمهان : طالبة العزة والشرف العلو الارتفاع
إشراق: إضاءة وإنارة وصفاء شعاع لمعان تلألؤ
إشفاق: معناه حنو عطف رحمة
إغراء: معناه حض حث جذب تزيين هيام فائقة الحسن والجمال
إفتكار : تذكير
إلهام : إبلاغ ووحي من الله وتوفيق معناه حدس
إمتنان : الشكر و التقديرو العرفان
إنتصار :غلبة وصول إلى الهدف النصر الفوز التوفيق
إنصاف : عدل وتسوية بين خصمين بالحق والعدل
إنعام : إحسان إفضال
انجي : اسم أعجمي معناه ملاك
اسماء بنات بحرف الباء
بوران:كلمة إيرانية بمعنى شدة الضوء ويقال الأرض الجدباء التي ليس فيها زرع
بنان : جمع بنانه طرف الاصبع ..
بيلسان : زهره بيضاء ذات رائح عطرررريه جميله
بتلاء : متبتلة منقطعة لعبادة الله
بدر الدجى : قمر الظلام
بدوية:معناه بادية من أهل الصحراء التي تسكن البادية
بارعة : متفوقة علما أو فضيلة أو جمالا ماهرة حاذقة
بديعة:معناه رائعة غاية في الجمال المبدعة المتكبرة الكاملة
براءة : نقاء نظافة سلامة من التهم المخلصةالنزيهة الطاهرة من الإثم
براح : معناه شمس ظهور وضوح أرض خالية
بليغة: الفصيحة حسنة الكلام والتعبير
بنانة : الروضة المعشبة الأصبع
بنان: معناه طرف الأصابع رياض مزهرة كناية عن الأنثى
بنفسج : نبات عطري
بهية : ظريفة حسنة بارعة جميلة شديدة الحسن والبهاء
بوران : الأرض الجرداء
بيان : إيضاح وتبيان الفصاحة الذكاء الوضوح
بيداء : المكان الواسع الكبير
بيسان : منطقة في فلسطين
بيضاء : معناه الشمس القمح أطول ليالي القمر ضد سوداء نقية طاهرة
بينة : ظاهرة واضحة
بسيل: من الشجاعة والجرأة
باسمه:- مؤنث باسم
براعم : جمع برعم وهو زهر الشجرة ونوره أي النبت قبل أن يتفتح
برلنتي : أغلى أنواع الألماس وأجملها
بريئة : طاهرة نقية
بريكة : تصغير بركة
بريهان : معناه المرأة الفاتنة فارسية
بشرى : الخبر السار
بشيرة : معناه جميلة مبشرة مرحة
بصيرة : معناه فطنة ذكية عاقلة حادة البصر خبيرة ثاقبة الفكر
بلبلة : مغردة جميلة الصوت
بانه:- الغصن المعتدل الرشيق
بتول :- المنقطعه عن الرجال -سميت به السيدة مريم أم المسيح علية السلام
بثينة:- الرض السهلة واللينه والزبدة الناعمة والمرأة الحسناء
بدر:- القمر المكتمل والغلام المكتمل وهو وادي يقع بين مكه والمدينة المنورة وكان به غزوة بدر المشهورة في صدر الإسلام
بدريه:- التامة المكتملة كالبدر
بدور:- جمع بدر””
برجس :- كوكب في السماء قيل المشتري أو المريخ
اسماء بنات بحرف التاء
تاليا:نور الجنة
ترف: رغد العيش
تالا .. وهي النخلة الصغيره..
تاله
معناته ,,, النخله الصغيره
ترانيم : انشوده
تغاني : استثناء …
تنال معناه بصيغه المضارع تحصل على ماتريد
تيماء : صحراء
تحفة : هدية وبر ولطف وشيء فاخر ثمين طرفة نادرة لطيفة
تحية : سلام وتأهيل وسلامة من الآفات وبقاء وملك إكرام
تذكار : افتكار ضد نسيان
تراث : خالدة غالية
تركية : معناه مؤنث تركي نسبة إلى تركيا
تسامح : تساهل عفو
تسبيح : معناه تقديس تنزيه قول سبحان الله
تسنيم : معناه عين جارية في الجنة ماء في الجنة لا يناله إلا المقربون
تقاء : العابدة الورعة التقية
تقوى : معناه خوف اجتناب تقوى الله طاعته
تلال : الأرض المرتفعة قليلا
تليدة : العريقة الأبية الكريمة
تماضر : ذات عيش مضير أي ناعم بيضاء اللبن الحامض الطيب السناء الشكر
تهامة : الأرض المنخفضة
تهاني : جمع تهنئة إبلاغ الفرح والسرور المباركة بالفرح ضدالتعزية
تهنيد : المائة سنة
توحيدة : المنفردة بنفسها
تودد : تحبب وطلب المودة تقرب محبة
توسل : التقرب إلى الله الترجي
توفيقة : الأبية الموفقة
تي : اسم ملكة فرعونية
تيجان : جمع تاج وهو غطاء الرأس للملوك
اسماء بنات بحرف الثاء
ثائرة : معناه هائجة غاضبة ساخطة قوية التي تثأر لنفسها
ثابتة : دائمة مستقيمة وشجاعة مستقرة معناه راسخة صامدة
ثراء : معناه غنى ثروة كثرة سعة
ثناء : إطراء معناه مديح حمد
ثريا:- مجموعة من النجوم على صورة الثور
ثويبه:- سميت به أول مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم
اسماء بنات بحرف الجيم
جالا:كلمة فارسية بمعنى المنطقة المرتفعة
جلنار : زهر الرمان ,,
جنى : مايجنى من العسل او الثمر ((( صار شوي قديم ))) بس حلو
جوانا : اصله فارسي معناه الشابه الفتيه
جويس : الفرح ,,
جيلان : مأخوذ من جيل : اي صنف من الناس 2
جمان : اللؤلؤ والجمانة لؤلؤة، والجمان حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ، والجمان نسيج من جلد مطرز بخرز ملون تتوشح به المرأة، أما جمينة فهي لؤلؤة صغيرة لطيفة، وفي الجمان زينة وجمال وحلية تبهر النساء والرجال.
جنى : ثمر أو حصاد ( في الرحمن , كل ما يجنى من الشجر فهو جنى، والكمأة والكلأ والعنب والرطب والعسل والذهب جنى،
جودي :اسم الجبل التي رست عنده سفينه نوح
جوري :الورد الأحمر
جلنار: زهر الرمان
جميلة: حسنة الخلق مليحة ذات مظهر حسن حسنة الصورة
جهراء:حسنة القد أو الخدين جميلة الهيئة
جواهر:جمع جوهرة در ثمين معناه أحجار كريمة ثمينة درر نفائس
جورية: نسبة إلى الورد الجوري الشديد الحمرة
جوهرة: درة ثمينة وكل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به حجر كريم
جويرية: معناه تصغير جارية الصلبة الشديدة
جيهان: أو جَهان الدنيا أو العالم الزعفران
اسماء بنات بحرف الحاء
حافظه :تحفظ العهد وتصونه وتحفظ قرآن ربها وحديث رسولها وتحفظ مالها وتصون عرضها
حاكمة: معناه قاضية متحكمة متقنة
حبيبة: محبة ومحبوبة واسم المدينة المنورة
حسناء: معناه جميلة واضحة ورائعة الحسن
حصة: معناه نصيب مقدار كمية
حكمت حكمة: معناه رأي صائب عدل معرفة قوية
حلا: جميلة معناه حلوة من الحلاوة والحلية
حوراء: معناه بيضاء في عيونها سواد شديد
حسنة : حسنة القول والفعل والمنظر
حكيمة : ذات الحكمة التي تضع الامور في نصابها وتحسن التصرف
حليمة : اسم يوحي بالصفح ويدل على عقل راجح
حمدة : الثناء الجميل محمودة الخصال
حميدة :كثيرة الحمد
حياة :الدنيا او المطر الخصب
حورية : المرأة بيضاء البشرة· سوداء العينين مع اتساعهما
حناء :اي نعم الحنه ..حلو صح؟
حور:مأخوذ من الحور العين
حلا :سار الشيء حلو
حانية:فيها عطف وحنو وإشفاق والطفولة تحتاج إلى من يسقيها الحنان وأنت حانية
.حبور:اسم يوحي بالبهجة والسرور، يبعث في النفس جوا من السعادة والانشراح فهو من الأسماء المتفائلة
حنان: رقة القلب والحنان: رحمة والحنان: أثر الرحمة من رزق وبركة، وتقول العرب حنانيك آي رحمة منك موصولة برحمة
حواء: أم البشر ويقال تحوي: تجمع واستدرار وانقبض ويقال: تحوت الحية وهو اسم عبراني معناه: أم الأحياء
حوراء: معناه بيضاء في عيونها سواد شديد
حنه:- رقة القلب
اسماء بنات بحرف الخاء
خزامى : نوع من الزئبق ازهاره متعدده الالوان
خالدة: يوحي بالامل في طول البقاء
خنساء :البقرة الوحشية الظبية
خاتون : المرأة الشريفة الجليلة
ختام : نهاية الشيء
خديجة : مولودة قبل تمام أشهر الحمل
خلود : معناه بقاء ديمومة دار الخلود الجنة
خواطر : معناه خلجات أفكار هموم ما يجول في القلب والعقل
خزيمة:حياة طويلة هو المسيطر علي التسمية
الخزم: شجر له لحاء يفتل منه حبال كالتيل، والكتان، الواحد خزمة أما خزيمة فتصغير خزمة وقد سمت العرب: خازما ومخزوما وخزيمة
خوله :ظبية الغزالة
خيرية:عاملةالخير
خيرية: نسبة إلى الخير والفضل والجودة
خازمة: الثاقبة
خاشعة :الخاضعة لله
خاضعة :المنيبة لله تعالى
خالدية :نسبة إلى خالدة
خبيرة :الفاهمة لأصعب الأمور العلمية
خمائل: جمع خميلة
خميلة :القطيفة
خولة: الغزالة
خيرات جمع خير
اسماء بنات بحرف الدال
دانة:اللؤلؤة الكبيرة
داليا :الناعورة التي يديرها الماء ,شجرة العنب
ديالا:منسوب إلى نهر ديلي في العراق أو العسل والشهد
دارين:إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد
دانية:القريبة المحببة للقلوب
ديم:المطر المستمر في الهطول
دارين : منطقه بالبحرين كان يحمل اليها المسك من الهند
دواني : جمع دانيه اي قريبه
ديالا : اسم منسوب من نهر بالعراق ( ديلي )
ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق
دجى: ظلام الليل وحلكته
درية: معناه كوكب مضيئة متلألئة الفرس الكثيرة الجري
دعاء: الرجاء والتضرع والاستغاثة واللجوء لله تعالى
دعد: من تعدو ببطء لامتلاء جسمها وكان يعتبر من الجمال
دلال: معناه الغنج واللين والتمنع والمحبوبة
ديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق
دينة: الطاعة والمواظب من الأمطار أو اللين منها والقرض المؤجل
ديامونتا :اسم من اصل فرنسي يعني بالعربي لؤلؤة
ديامو= لؤلئ
درى:-الكوكب الممتلأبالضوء
دلال :- المرأة الجرأه على زوجها في ملامحه
اسماء بنات بحرف الذال
ذكيــــــــــه : شدشه الذكاء , فطينه ,نبيهه.
ذؤالــــــه :مشي سريع , خفيف , نشيطه.
ذلفاء : من الذلف وهومن صغر واستوي طرفه.
ذائعةالمشهورةيقال: ذائعة الصيت
ذكرى: عبرة وعظة
ذكريات:- جمع ذكرى
اسماء بنات بحرف الراء
رزان:ذات رزانة ووقار
ريمان:مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير
ريما :الغزال الناصع البياض
ريناد:مشتق من الرند وهو العود الذي يتبخر به وقيل شجر صغير من أشجار البادية طيب الرائحة ويقال تراب الجنة
ريفال :طويلة الشعر،المتبخترة في مشيها
راما :ستار الكعبة
روانا:السفر والدليل
رتيل : من ترتيل القرآن
رسيل :الماء العذب
رودينا:السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء
وروديناهي أول سيدة مجاهدة صنعت الرماح والسهم
ريتان:الماء الموجود في الأصداف
روبين:إسم ياقوتة
ربى:المكان العالي والمرتفع
راوند : ((( اصله فارسي ))) حبل تعلق عليه عناقيد العنب
رسال : جمع رسل … تمهل << مو يقولون على مهلك على رسلك
روفيدا : ((( اصله فارسي ))) المكان الذي يفرد فيه العجين
روانا : ((( اصله فارسي ))) السفر والدليل
رواني : جمع رانيه : حسنه الصوت ..
روند : نبات عريض الاوراق
ريانه : ضد عطشانه ( بنات ديروا بالكم هذا للبنات ريانه ))
ريــتـــاج .. ويعني : من أسماء باب الكعبة …
رهف : الرِّقَّة واللطافة .
رنين : الإصغاء ، الصوت عموماً ، الصوت الحزين عند البكاء أو الغناء ، الصوت الشجي ، وصوت القوس عند رميه .رنيم : الطرب والغناء الجميل ، الصوت الجميل ، التلاوة الحسنة ، والتغريد . رويم :تصغير رِيْم : الغزال الخالص البياض .
رويم :تصغير رِيْم : الغزال الخالص البياض .
رواء : المنظر الحسن .
رألة : الرال: فرخ النعام وما أتى عليه حول منه والجمع: رئال.
رامية : تلقي بالاوهام والاباطيل خلف ظهرها رامية: ترمي اعداءها وتصدهم رمية: تبغى هدفا وترومه وترمي إليه رامية: تطلق سهامها على الاعداء رامية: تزيد وتربو.
راوية : المزادة فيها الماء تروي العطاش والراوية: من يروي الحديث او الشعر والراوية : من كثرة روايته .
ريماس : ماء الألماس.
رنين : الإصغاء ، الصوت عموماً ، الصوت الحزين عند البكاء أو الغناء ، الصوت الشجي ، وصوت القوس عند رميه .رنيم : الطرب والغناء الجميل ، الصوت الجميل ، التلاوة الحسنة ، والتغريد . رويم :تصغير رِيْم : الغزال الخالص البياض .
رويم :تصغير رِيْم : الغزال الخالص البياض .
رنوة:النظرة الى الاشياء سريعا
رؤى: ما يرى في المنام ومعناه جمع رؤية أحلام بشارات
راغدة: معناه متنعمة ومرفهة وناعمة
رانية: مديمة النظر بسكون الطرف
راوية: التي تروي الشعر والحكايات والساقية
رباب: سحاب أبيض وآلة موسيقية ذات وتر واحد
رحاب: جمع رحب وهو المكان الواسع والأرض الواسعة
رزان: ذات اتزان ووقار ووزانة
رشا: معناه صبي الظبية ونوع من الشجر
رضوى: معناه راضية وقانعة وجبل بالمدينة
رفيف: المندى من الشجر وغيره والخصب والسوسن
رقية: صعود وارتفاع واسم بنت النبي والتميمة
رمزية: نسبة إلى الرمز أي الإيماءة والإشارة والغمز
رندا ورندة: معناه شجر طيب الرائحة طويل العمر
رهام: معناه غيث قليل مستمر
رهف: رفيقة لطيفة
روضة: أرض أو حديقة مخضرة بأنواع النبات
روعة: مسحة من الجمال والإبداع والإتقان
ريما: الظبية البيضاء
ريم: ظبي خالص البياض واسم إحدى زوجات هارون الرشيد
اسماء بنات بحرف الزين الزاي
زيان : ذات حسن وجمال الزينة
زهرة :واحدة الزهر وزهرة الدنيا متاعها
زهراء : ذات اللون الابيض الصافي المشرق
زهـــراء:بيضاء نيره, وكل لون ابيض كالدره الزهراء , متلألئه
زينة :مايتزين به
زينب : شجر حسن المنظر طيب الرائحة
زينـــب: شجر حسن النظرطيب الرائحه , وبه سميت المرأه وواحده الزينب ( زينبة)
زهو
زبيدة: معناه تصغير زبدة وخلاصة اللبن وخلاصة الشيء وأفضل ما فيه
زكية النامية
زكية: صالحة وخيرة وطاهرة من الذنوب
زمردة: نسبة إلى الزمرد وهو حجر كريم أخضر اللون
زنوبياالامبراطورة العربية زنوبيانسبة إلى
زها
زاهـــــده: عابده , قنوعه , متقلله من متاع الدنيا .
زبيـــــده: المشرقه الوجه , المفتخره, المتكبره , المتعاليه .
زليخــــــه: السمينه من الابل.
زمزمالماءالكثير
زمـــــزم: بئر مباركه مشهوره, ماء طعمه بين المالح والعذب.
زنبــــق:نبات له زهر جميل طيب الرائحه طويل ابيض , مفردها زنبقه.
زنوبــــــه: محرفه عن زينب وتقال للتدليل والتودد.
زهديــــــه: نسبه الى الزهد , غير حريصه على الاشياء.
زهـــــور: جمع زهر , تلألؤ الوجه كالقمر , المضيئه , الصفار .
زهــــره: واحده الزهر , الجميله كالزهره.
زاهرةالمشرقة
زاهيةالمشرقة
زبرجديشبه الزمردحجر كريم
زرافةنسبة للحيوان المشهور ( الزرافة)
زغاريدأهازيج
زُلفىالقربى
زلوفالروضة
زمرد لونه أخضرحجر كريم
زنبقةنسبة إلىالزنبق
زَهاإشراق
زَهادةالقناعة
زهديةنسبة إلى الزهد
زهر الشيءتلألأ
زهرىالبهجة
زهيدةالزهدنسبة إلى
زهيةالألوان الخفيفةصاحبة
زاهدة الراغبة عن الدنيا حباً بالآخرة
زاهلةالبالالمطمئنة
زَبّاءالعظيمة
زعيمةالرئيسة
زكاءوصلحنما وطاب
زلخاالملساء
زلماالصقرأنثى
زليخةالرأسمشجة
زئبقنبات لهزهر جميل
زُهازينة الدنيا وزخرفتها
زهدانةقانعة
زُهيرةتصغيرزهرة
زيزفونةالناقةالسريعة
زيناتجمع زينة
زينـــه: جميله لا عيب فيها, مايتزين به , بهرج, مزينه ومزخرفه.
زاخرة
زاكية
زهدة
زهرة
زوراء
اسماء بنات بحرف السين
سنيه الرفيعة الشرف والمنزلة ، العالية المقام ، المُنيرة ، والنار المشتعلة .
سها سُهَى : نجم صغير خفيُّ الضوء في بنات نعش الكبرى يَمتحن الناس بهِ أبصارهم.
سهاد الأرق وذهاب النوم عن المرء ليلاً طوعاً أو كرهاً .
سهام النبال ، الحظ والنصيب ، القداح التي يُقارع بها في الميسر ، مقدار ستة أذرع في معا ..
سهى نجم صغير خفيُّ الضوء في بنات نعش الكبرى يَمتحن الناس بهِ أبصارهم.
سهير تصغير سَهَر : الأرق وعدم النوم ، القمر ، ولمعان البرق طوال الليل .
سهيل تصغير سَهْل : اللطيف الناعم ، الأرض المنبسطة الواسعة ، البسيط ، الواضح ، وسُهيل ..
سهيله تصغير سَهْل : اللطيف الناعم ، الأرض المنبسطة الواسعة ، البسيط ، الواضح ، وسُهيل ..
سوار حُلْيَة كالطوق تلبسه المرأة في زندها أو معصمها ، القُلْب : وهو من الفضة والذهب ، ..
سوزان لفظة أجنبية مأخوذة من السَّوْسَن أو السُّوْسَان : النبات المشهور برائحته الطيِّب ..
سوزي يُقال محرّف من سوسان وسوزان للتدليل والتحبب، وهو: الزهر المعروف ومن معانيه: المح ..
سوسن نبات من الرياحين ، طيِّب الرائحة كثير التنوع والانتشار ، أزهاره كبيرة منها البنف ..
سوسنه نبات من الرياحين ، طيِّب الرائحة كثير التنوع والانتشار ، أزهاره كبيرة منها البنف ..
سولارا اسم لاتيني معناه: المنسوب إلى الشمس، مكان مخصص للحمامات الشمسية.
سومر منطقة في جنوب بلاد ما بين النهرين استوطنها السومريون أوائل الألف الرابع ق.م ، وب ..
سومه السيماء ، العلامة ، الهيئة ، وثمن الشيء المعروض للبيع .
سونيا المعرفة ، والحكمة.
سويد القريب من اللون الأسود ، وتصغير ساد ، والماء ، ويُقال : ما سقاه الله مِنْ سُويدٍ ..
اسماء بنات بحرف الشين
شاهنده : أصلها شاه ندا وهو صوت الملكة
شاهيناز : الملكة المحبوبة وأصلها شاه ناز
شروق : لحظات عند طلوع الشمس لاواضاءتها يكون الدفء والجمال
شفاء : الرقيقة النحيلة الدقيقة
شهد : العسل القطعة منه
شوق : نزوع النفس الى الشيء وتعلقها به وفي الشوق هوى
شذى: معناه رائحة قوية طيبة ريح ناعمة
شمائل: معناه أخلاق وصفات راقية طيبة
شذا قوة ذكاء الرائحة
شذا العبير المنتشر
شادن : ولد الغزال الذي قوي وأصبح باستطاعته السير مع أمه أو الاستغناء عنها .
شارحة المسرة
شامخة الجبين المرتفعة
شاهدة الأكيدة
شاهقة الباسقة
شدا الغناء
شِراع نسبة إلى شراع السفينةالطويلة
شُرف خيار الماء وأفضله
شعلة لهب الحطب
شِفا الشفاء
شفيعة الغفرة
شكرانة شاكرة
شكيمة الأنفة من الذل والعيب
شماء السيدة ذات الأنفى
شمردل الطويلة
شمسة نسبة إلى الكوكب المعروف
شمِول من أسماء الخمر
شهدة من شهد وشهاد
شهيدة مؤنث شهيد
شهلا من كانت في عينيها سوداوزرقة
شهيمة من شهم
شهبا الكتيبة كثيرة السلام
شاذية من الشذا
شارفة المشرفة على كل الأمور
شاهرة الرافعة سيفها
شبا حد السيف
شجية المشغولة البال
شَرف العلو
شريعة قانون
شعاع ضوء الشمس
شغلى من تُشعل غيرها بجمالها وذكائها
شفعة التي تشفع
شكران مثنى شكر.
اسماء بنات
دارين :إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد
هايدي :بالألماني الفتاة من أصل نبيل
مي :أنثى القرد والخادمة المملوكة
ميسم : العضو المؤنث في الزهرة – من بدا عليها أثر الحسن والجمال
دانة : الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة
لينة : النخلة الصغيرة
ليان : النسيم اللي حول النخلة
روند : نبات عريض الاوراق
ريانه : ضد عطشانه
مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه
ماريه : وليس ماريا … امراه بيضاء واسم ماريا القبطيه احلى مثال
مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه
مغاني : جمع مغنى نعناته منزل واقامه
منار : موضع النور
منيفه : تامه الطول والجمال
ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..
ميلاء : شجره كثيره الاغصان ,,
ناردين : نبات طيب الرائحه ,,يستعمل للزينه ..
نهاود : مدينه ايرانيه
جودي : الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام (اعتقد في سيناء)
جنى : ثمر الجنة ورطبها أو عسلها (ما يجنى من الثمر) ولو أن بعض القبائل تعتبره اسم مشين وله معنى مخالف عندهم
سلسبيل : نهر في الجنة
سدرة : سدرة المنتهى (شجرة)
لينة : نخلة (صار الاسم قديم جدا ومنتشر)
دانية : قريبة
إسراء : غني عن التعريف
آلاء : نعم
سديم : الضباب الخفيف
ترف : رغد العيش
مرح : شدة الفرح
ديم : جمع ديمه وهو المطر الخفيف
هتان : المطر الخفيف المتواصل
تالا : وهي النخلة الصغيره..
نورسين:ضوء القمر
رانسى:اسم غزال ويقال اسم نهر ايضا
ماذى:العسل الابيض
مهيرة :المرأةعظيمة المهر
كارمن:اسم زهرة برية فى اسبانيا
رنوة:النظرة الى الاشياء سريعا
سيرين :ومعناه الفتاه الحلوة العذبة
جوانة:شنطة العطورات والطيب
جودي:جبل الجودي الذي رست عليه سفينة نوح
مياسين:وهى النجمه البعيده
ارام: الظباء
أثاب: شجر كبير من الفصيلة التوتية كثير الفروع.
استاج:مايلف عليه الغزل.
أسيف: رقيق القلب.
أوار:حرالصيف والنار.
أيار: النحاس الاصفر.
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