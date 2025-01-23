اسماء بنات من القران جديدة مودرن إسلامية أسماء بنات 2025

الرياض - أميرة القحطاني - اسماء بنات من القران يقدمها موقع الخليج 365 إلى كل أسرة رزقها الله بمولودة جديدة، هذه الموسوعة الشاملة من أسامي البنات التي تم إنتقائها وإختيارها بعناية فائقة لتكون المرجع الأعم والأشمل على الإنترنت الذي يلبي كافة الأذواق العربية والشرقية، كل ما عليكم هو قراءة السطور التالية التي ستضع أمامكم العديد من الإختيارات لأسماء البنات 2025.

قال الله تعالى في كتابه العزيز “يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ” صدق الله العظيم، فإلى كل الآباء والأمهات، لا داعي الآن للقلق والحيرة بشأن البحث على إسم جديد وحديث لإبنتكم، فقط تصفحوا معنا وبعناية هذا الموضوع الشامل الذي وضعنا فيه مجموعة مميزة ومنتقاة من اسماء بنات من القران نثق في أنها تلبي وترضي كل الأذواق والتطلعات.

إن كنتي أم جديدة أو كنت أب جديد، فلن تجدوا عناءاً في إختيار اسماء بنات جديدة لمواليدكم بعد الآن، فقط عليكم إختيار وإنتقاء الإسم الذي تريدونه من ضمن هذه المجموعة الجميلة من أسماء البنات.

اسماء بنات

وعلى الرغم من كثرة اسماء البنات إلا أننا قمنا بإنتقاء مجموعة متميزة وعصرية منها لتناسب المواليد الجدد من البنات لهذا العام، كما أن أسماء البنات في هذا الموضوع تشمل أسماء من كافة حروف اللغة العربية لراغبي التميز والإبداع، بالإضافة إلى أسماء البنات بالحروف الأبجدية، والتي ستكتشفون من خلالها أسماء بنات جديدة ومميزة لم تسمعوا عنها من قبل.

وتعد أسامي البنات الجديدة و الإسلامية أو الموجودة في القرآن الكريم هي الهم الشاغل لكثير من الآباء والأمهات، والآن مع مجموعة جديدة وحديثة من أسماء البنات المودرن 2025.

فهناك آباء يفضلون أسماء بنات 2025 جديدة حتى يميزوا بناتهم عن سابقيهم الذين ولدوا في أعوام سابقه ويحملون أسماءاً أصبحت متداولة بكثرة.

وهناك آباء يفضلون أسماء بنات إسلامية ومن القرآن الكريم، حيث يتباركون ويتفائلون بها نظراً لما تحمله من معاني سامية في القرآن الكريم.

بعض الأمهات تفضل لبناتها أسماء بنات 2025 مودرن حتى تميز فتياتها وسط أصدقائها بإسم جديد وغير متداول، كما يميل البعض إلى أسماء بنات بالحروف الأبجدية لينتقي منها ما يشاء، بينما يبحث البعض عن أسماء بنات إسلامية وأسماء بنات من القرآن الكريم، فيما يفضل بعض الأشخاص أسامي بنوتات جديدة، كل هذا وأكثر نوفره لحضراتكم من خلال هذا الموضوع الشيق.

وحرصاً من الخليج 365 على تلبية تطلعات زواره الكرام فقد قررنا وضع أكبر موسوعه لأسماء بنات 2025، والتي تشمل على مجموعة كبيرة ومنتقاة من أسماء البنات.

حيث تجدون فيها أسماء بنات جديدة، وأسماء بنات إسلامية، وأسماء بنات مودرن، وأسماء بنات من القرآن الكريم، وأسماء بنات ومعانيها، وأسماء بنات بالحروف الأبجدية، وغيرها الكثير والكثير من أسماء البنات.

أسماء بنات 2025

كادي = نوع من الزهر

نورسين=ضوء القمر

رانسى= اسم غزال ويقال اسم نهر ايضا

ماذى=العسل الابيض

مهيرة = المرأة عظيمة المهر

كارمن=اسم زهرة برية فى اسبانيا

رنوة=النظرة الى الاشياء سريعا

جودي =اسم الجبل التي رست عنده سفينه نوح

أسيف= رقيق القلب.

أوار=حر الصيف والنار.

أيار= النحاس الاصفر

لانا =من اللين

تالة = النخلة الصغيرة

جوان =نهر في الجنة

جوري =الورد الأحمر

جمانة = اللؤلؤ الأبيض

بسيل= من الشجاعة والجرأة

جنى = من الجَني وهو قطف الثمار وقد ورد في القرآن الكريم في سورة الرحمن

وجد = أشد أنواع الحب والهيام

الين=اجمل نساء العالم

تارا=النجمه

نردين =نبات طيب الرائحه

ميار=وجه الخير

سديم= الضباب الرقيق الناعم

دارين = منطقه بالبحرين كان يحمل اليها المسك من الهند

دواني = جمع دانيه اي قريبه

ديالا = اسم منسوب من نهر بالعراق ( ديلي )

ديمه = مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

راوند = ((( اصله فارسي ))) حبل تعلق عليه عناقيد العنب

لورا = (( اسم فارسي )) معناته هضبه

ليال = جمع ليلى ,,,

ليان = رخاء العيش ونعيمه ,,

لينا = استرخاء وليونه

مادلين = حلوى وفاكهه صيفيه

يولاند = زهره البنفسج

ريتاج= من أسماء باب الكعبة

لوجين =الشئ الغالي

ريناد=ورق الشجر

نيرين=سرج الفرس

منار = موضع النور

منيفه = تامه الطول والجمال

ميرا = عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..

ميلاء = شجره كثيره الاغصان ,,

ناردين = نبات طيب الرائحه ,,يستعمل للزينه ..

نهاود = مدينه ايرانيه

إذا تبغي أسماء من القران فعندك من الأسماء الدارجة الآن =

جودي = الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام (اعتقد في سيناء)

جنى = ثمر الجنة ورطبها أو عسلها (ما يجنى من الثمر) ولو أن بعض القبائل تعتبره اسم مشين وله معنى مخالف عندهم

سلسبيل = نهر في الجنة

سدرة = سدرة المنتهى (شجرة)

لينة = نخلة (صار الاسم قديم جدا ومنتشر)

دانية = قريبة

إسراء = غني عن التعريف

آلاء = نعم

سديم = الضباب الخفيف

ترف = رغد العيش

مرح = شدة الفرح

لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال

ليم : الصلح والوفاق

لوليا : من اللولو أو الدانة

ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير

أجوان : جمع جون وهو الخليج الصغير

أسيل : الأملس والناعم

ريما : الغزال الناصع البياض

لانا : النخلة الصغيرة

ألين : أجمل نساء العالم ومن الليونة

أثير : جوهرة السيف وبريقه

دارين : إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

هايدي : بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي : أنثى القرد والخادمة المملوكة

ديم = جمع ديمه وهو المطر الخفيف

هتان = المطر الخفيف المتواصل

تالا = وهي النخلة الصغيره..

نورسين=ضوء القمر

سيرين =ومعناه الفتاه الحلوة العذبة

جوانة=شنطة العطورات والطيب

جودي=جبل الجودي الذي رست عليه سفينة نوح

مياسين=وهى النجمه البعيده

ارام= الظباء

أثاب= شجر كبير من الفصيلة التوتية كثير الفروع.

استاج=مايلف عليه الغزل.

أسيف= رقيق القلب.

أوار=حرالصيف والنار.

أيار= النحاس الاصف

راما : ستار الكعبة

جوري : الورد الأحمر الكبير

دانية : القريبة المحببة للقلوب

لينا : النخلة الصغيرة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة

سجى : الصفات الحميدة

بنان : جمع بنانه طرف الاصبع

ترانيم : انشوده

تغاني : استثناء

دواني : جمع دانيه اي قريبه

ديالا : اسم منسوب من نهر بالعراق ( ديلي )

ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

راوند : حبل تعلق عليه عناقيد العنب

اسماء بنات 2025 من القران

ذكرى – ذهب-رحمة – رحيق – رغد – رميم – روضة-زكية – زهرة – زينة-سجود – سجى – سرمد – سلسبيلا – سلام – سلوى – سنابل – سندس-شرعة – شفاعة – شفاء – شمس – شمائل

صباح- صديقة – صفا-ضحى – ضياء-طيبة-عالية – عرفات – عزة – عهد- عيون-غفران-فجر – فرات – فرقان – فرح – فردوس – فداء – فضة – فلك-قسمة – قطوف – قمر-كنوز – كوثر – كوكب-آلاء – آمنه – آيات – أبرار – آثار – إحسان – أحلام – إخلاص – إرم- استبرق-إسراء – أسماء – إسلام – إشراق – أفاق – أفنان – إكرام-أمانه – أماني – انعام – أنفال – أنهار – آيه – إيمان – إيلاف

براءة – بروج – بشرى – بصائر – بيان – بينة- بينات – بنين – بهجة-تحية – تقوى – تقيا-جهاد – جنات – جنة-حسنات – حسنة – حنان -حنين – حياة – حور-خلود – خيرات-دانية- دعاء- دنيا-لقاء – ليال – ليل – لؤلؤ-مزن – مآل – مائدة – مثاني – ماوى – مروة – مريم – مُلك – ملكوت – مهاد- منهاج- منتهى- مودة – ميعاد – ميثاق-نبأ – نجوى – نداء – نمارق – نور – نهى-ود – وردة – وسيلة – وعد – وثاق – ولاية – وهج-يمنى – يسرى – ياقوت – يقيق.

حرف الألف

أحلام إسلام إنعام آمال أفراح أزهار أمل أطياف آية

أمينة إنشراح أنيسة أميرة أليس آمنة إشراق أروى أنعام

آثار أنغام أسرار أسماء إنشراح إيناس أنسام إيثار آلاء

أديبة أريام أسمهان أمية إبتهال أشجان أفنان أشواق أماني

اعتماد ابتهاج أبرار

أنعام : إفاضة النعمة

إيناس : الطمأنينة

إيمان : نقيض الكفر، التصديق

إيماء : الاشارة الخفيفة

إيلاف : العهد، الالفة

إيثار : التفضيل

إنصاف : العدل

إنتصار : الفوز

إلهام : الايحاء

ابتسام: بشاشة ،ضحك من غير صوت

أبرار:صالحة ومحسنة ومطيعة

ابتهال:دعاء وتضرع

أحلام:جمع حلم ،رؤيا ومايرى بالمنام

أفنان:جمع فنن فرع وغصن الشجرة

أثيلة:أصيلة بالشرف راسخة وعريقة

إقبال :مجئ واتيان ومقبلة بالخير

آلاء:جمع إلي وإلى وألى: نعمة والنعم

أليس:أبرع اليونانيون، جال في البحر المتوسط وانتصر على أعدائه

أليسار:ملكة قرطاجة رفعها القرطاجيون إلى مصافي الالهة بعد موتها

ألين أو هيلين:أجمل امرأة الهة الشجر عند الإغريق

أمل:رجاء وأمنية

أميمة :تصغير أم

إنشراح : سرور ورح وبهجة

أنفال:غنيمة وهبة وزيادة

أورور: اسم أجنبي: الفجر

إيلاف: عهد وألفة وائتلاف

إيمان : عقيدة وتصديق

إيناس: مؤانسة ومؤالفة

حرف الباء

بسمة باسلة بدرية بدور بشاير بوسي بتول بهية بشرى

بثينه بينونه بخيته بلقيس بركة براعم بهجة بنورة بديعة

بسيمة بهاء بيلسان بكر

بادية:ظاهرة بينة وبارزة

باسمة:ضاحكة من غير صوت ومعناه بالعبرية :الرائحة الزكية

باسلة :شجاعة وجريئة

بدر:قمر مكتمل

بتول:عذراء ومعناه بالعبرية بيت الله

بثينة:تصغير بثنة، المرأة الحسناء،النعمة

بدرية:مؤنث بدري،من البدر

براء :سلامة من العيب

بريهان:اسم فارسي يتكون بري و هان ،بري،نوع جميل من القماش والمرأة الجميلة،هان:نعم

بشرى :بشارة وخبر مفرح

بلقيس:ملكة سبأ وهو من البلس أي الحزن والانكسار

بهاء:جمال وحسن وظرف

بيان :منطق فصيح

بيلسان:شجر زهره أبيض عنقودي عطري الرائحة

حرف التاء

تفيده تغريد تهاني تماضر تميمة تسنيم تفاحه تفيده تنعيم

تواصيف ترفة تسابيح تغاريد تحية توتة تذكار تركية

تالا:اسم مأخوذ من تاليا اليونانية والمقصود بها الشابة الفتية أو المزهرة والمنورة

تالة : النخلة الصغيرة

تامرة:مطعمة التمر

تحنان:حنان ورحمة وشفقة

ترانيم:جمع ترنيم:أنشودة

تغريد:غناء الطير

تقوى مخافة الله وطاعته

تماري : من مارى أي نازع وجادل

تليدة:المرأة شريفة الأصل

تهاني:جمع تهنئة

تودد:طلب المحبة وتودد

تونيا:اسم اجنبي معناه المرأة مرهفة السمع والحساسة

تيماء: صحراء وفلاء

حرف الثاء

ثناء ثريا ثوينه ثمار

ثائرة: غاضبة وهائجة

ثواب :أجر حسن

ثمار:جمع ثمرة وهو حمل الشجر وأنواع المال

ثريا : مجموعة كواكب عديدة منتظمة،أو منارة عديدة الأنوار تعلق بالبيوت

ثراء: غنى وكثرة المال

ثغاء: صوت الشاة

ثبات: دوام واستقرار

ثمال: مغيث القوم ومدبر أمورهم

حرف الجيم

جميلة جواهر الجازية جوزاء جليلة جهينة جبره جوخه جمره

جوهره جوزه جملاء جمانة جيهان جلنار جنان جدايل جويدا

جوليا جنة