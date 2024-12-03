حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه| اصلاح الهاتف الذي يستمر في اعادة التشغيل

الرياض - أميرة القحطاني - الكثير من مستخدمي أجهزة الهاتف النقال الذكية وخصوصًا جهاز الأندرويد لا يعرفون ما هو حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه وخصوصًا مع تكرار حدوث التشغيل التلقائي للهاتف بدون سبب واضح، ولذلك؛ سوف تتناول السطور والفقرات التالية توضيح مُفصل لأهم الأسباب التي يُمكن أن تؤدي إلى إعادة تشغيل الموبايل تقائيًا وكذلك توضيح الطرق الصحيحة التي يُمكن اتباعها من أجل اصلاح الهاتف الذي يستمر في اعادة التشغيل بشكل مستمر.

كيفية حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه تلقائيًا

يُمكن التغلب على مشكلة إعادة التشغيل المتكرر للجوال الذكي المزود بنظام تشغيل أندرويد ، ومن ثَم ؛ حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه بطريقة مضمونة وآمنة تمامًا من خلال اتباع أحد الطرق التالية الذكر:

تنزيل سوفت وير جديد

في الكثير من الأحيان تكون المشكلة الأساسية التي ينتج عنها إعادة تشغيل الموبايل بشكل متكرر هي وجود بعض المشكلات والأخطاء في نظام التشغيل نفسه بسبب وصول بعض البرامج الضارة أو الملفات كبيرة الحجم جدًا على النظام، وهنا يُمكن حل المشكلة عبر إعادة ضبط المصنع على الجوار أو من خلال تنزيل سوفت وير جديد.

حذف التطبيقات الخبيثة

ربما تحدث مشكلة إعادة تشغيل الهاتف بشكل تلقائي نتيجة وجود أحد التطبيقات الخبيثة على الجوال، حيث تصل الفيروسات من خلاها إلى الهاتف دون علم المستخدم، وربما يؤدي أحد الفيروسات إلى تثبيت المزيد من الفيروسات الأخرى على الهاتف وربما تدخل إحدى التطبيقات الخبيئة أيضَا إلى أساسيات نظام التشغيل، وهنا نجد أن الهاتف يقوم بعمل ريستارت باستمرار.

ويمكن التأكد من وجود تطبيق خبيث على الجهاز من عدمه من خلال تفعيل الوضع الآمن Safemode على الجهاز؛ حيث يتم غلق الهاتف ثم إعادة فتحه مع الضغط على زر خفض الصوت من أجل ضبط الوضع الآمن، وهنا إذا تم حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه ؛ يكون بالفعل السبب هو وجود تطبيق خبيث ولا بد من حذف البرنامج المشكوك به ويُفضل تنزيل سوفت وير جديد على الجهاز

التخلص من أخطاء نظام الأندرويد

بعد مرور فترة طويلة على استخدام أحد أجهزة الهواتف الذكية المزودة بنظام تشغيل أندرويد مع تثبيت وإعادة تثبيت البرامج باستمرار؛ قد يؤدي ذلك في الكثير من الأحيان إلى حدوث العديد من الأخطاء في نظام التشغيل وخصوصًا في واجهة المستخدم الأساسية؛ مما يؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز بشكل تلقائي؛ وهنا يُمكن حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه من خلال عمل إعادة ضبط مصنع للجهاز.

عدم استخدام الألعاب أو البرامج الكبيرة

ربما يؤدي استخدام أحد البرامج أو الألعاب ذات الأحجام الكبيرة جدًا على جهاز الأندرويد والتي تفوق قدرة وطاقة استيعاب الجهاز إلى حدوث إعادة تشغيل للهاتف، وبالتالي، لا بُد من معرفة مدى إمكانيات الجهاز أوًلا وقدرته على تحمل الألعاب الثقيلة وخصوصًا فيما يخص الألعاب الحديثة مثل لعبة ببجي وغيرها قبل تثبيتها على الجهاز حتى وإن كانت الذاكرة الداخلية للهاتف تستوعب حجم اللعبة.

تجنب ارتفاع درجة حرارة الجهاز

عندما ترتفع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير وكذلك درجة حرارة البطارية لأي سبب؛ يقوم الجهاز بإعادة التشغيل تلقائيًا من أجل التغلب على هذا الارتفاع بدرجة حرارة الجهاز، ويمكن التغلب على هذه المشكلة ومنع الهاتف من التشغيل التلقائي المتكرر من خلال اتباع احد طرق حل مشكلة التطبيق لا يستجيب في الاندرويد الحل النهائي بعدة طرق

تحرير المساحة الداخلية

في بعض الأوقات؛ تحدث مشكلة إعادة تشغيل الموبايل بسبب امتلاء المساحة الداخلية لجهاز بالكامل، فلا يتمكن نظام التشغي من العمل بشكل صحيح ومن ثم يحدث التشغيل التلقائي المتكرر للجهاز؛ وهنا يُمكن حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه عبر حذف الملفات والبرامج غير الهامة قدر الإمكان من أجل تحرير مساحة كافية على الجهاز ليعمل نظام أندرويد بشكل سليم ولا يقوم بالغلق والفتح باستمرار، ومن أفضل الحلول هنا أيضًا أن يتم عمل إعادة ضبط منع من أجل التلخص من أي ملفات كبيرة الحجم على الجهاز لا يراها المستخدم..

تغيير بوردة الموبايل

في بعض الأحيان؛ يكون سبب وجود مشكلة على الجوال مثل عمل ريستارت تلقائي ناتجة عن وجود تلف في أحد المكونات الأساسية (الهارد وير) وليس مشكلة في (السوفت وير)، حيث ربما نكون المشكلة هنا في بوردة الموبايل اتحرقت او تلفت أو مشكلة في المعالج أو غيرهم، ولا يُمكن حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه هنا إلّا من خلال التوجه إلى أحد مراكز صيانة الهواتف المحمولة الموثوقة.

ملحوظة: القيام بعمل إعادة ضبط مصنع أو تنزيل سوفت وير جديد على الجهاز؛ سوف يؤدي إلى فقدان كافة البيانات والملفات المحفوظة على الجهاز، ولذلك؛ يجب عمل نسخة احتياطية من الملفات الهامة اولًا قب إتمام هذا الإجراء على الهاتف.

وفي الختام؛ تُجدر الإشارة إلى أن الطريقة الأفضل التي يُمكن من خلالها حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه وضمان عدم حدوثها هي العمل على الحفاظ على الجهاز مثل عدم استخدام برامج أو تطبيقات مجهولة المصدر وتجنب استخدام برامج أو ألعاب تتطلب إمكانيات تفوق قدرة وإمكانيات الجهاز واستخدام احد البرامج المضادة للفيروسات مع الامتناع تمامًا عن وضع الهاتف في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة والعمل على غلق الموبايل لمدة قصيرة يوميًا وإن كانت نصف ساعة فقط حتى يحصل الجهاز على القدر الكافي من الراحة وبالتالي؛ تكون فترة عمره الافتراضي أطول.

ويُذكر أن الحرص على معرفة آلية وخطوات ووسائل حل مشكلة الهاتف يعيد تشغيل نفسه إضافةً إلى اصلاح الهاتف الذي يستمر في اعادة التشغيل سوف يُساعد المستخم فعليًا في الحفاظ على جهاز الجوال خاصته سواء كان جهاز مزود بنظام تشغيل أندرويد أو مزود بناظم تشغيل الآيفون iPhone operating system أو غير ذلك.