كيفية استرجاع رسائل SMS بعد مسحها بدون برنامج

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر حذف الرسائل النصية القصيرة (SMS) بالخطأ من الأمور الشائعة التي يتعرض لها مستخدمو الهواتف الذكية، والتي يعتبر استرجاعها أمراً مهماً للغاية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب استرداد هذه الرسائل بعد حذفها، لكن من الممكن استردادها بطرق بسيطة دون الحاجة إلى استخدام أي برنامج خاص.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن استخدامها لاسترجاع الرسائل النصية بعد حذفها بدون الحاجة لاستخدام برنامج:

البحث في الرسائل النصية القديمة:

قد يكون بإمكانك العثور على رسائلك المحذوفة بالصدفة إذا كنت تقوم بالبحث عن رسائل قديمة. يمكنك البحث في مجلدات الرسائل المختلفة مثل “الرسائل المرسلة” أو “الرسائل الواردة”، وربما تجد الرسائل التي قمت بحذفها بالخطأ.

استخدام النسخ الاحتياطي:

يتم إنشاء نسخة احتياطية للرسائل تلقائياً على بعض الهواتف الذكية، وذلك لحماية البيانات في حالة فقدان الهاتف أو تعطله. إذا قمت بإنشاء نسخة احتياطية للرسائل، فمن الممكن استعادة الرسائل التي حذفتها بالخطأ عن طريق استعادة النسخة الاحتياطية. ويمكنك العثور على النسخ الاحتياطية في إعدادات الهاتف، وبعد الوصول إلى إعدادات النسخ الاحتياطي، يمكنك استعادة النسخ الاحتياطية القديمة.

الاتصال بمزود الخدمة:

قد يتمكن مزود خدمة الاتصالات الخاص بك من استعادة الرسائل من خلال الاتصال بمزود الخدمة وطلب المساعدة في استعادة الرسائل النصية المحذوفة. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتمكن موظف الخدمة الفنية من استعادة الرسائل المحذوفة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالشبكة.

استخدام برنامج استعادة البيانات:

إذا لم تنجح الطرق السابقة في استرجاع الرسائل النصية المحذوفة، فيمكن استخدام تطبيقات وبرنامج خاص لاستعادة البيانات المحذوفة من الهاتف. ولكن يجب الانتباه إلى أن استخدام برامج الاسترداد يمكن أن يتسبب في فقدان المزيد من البيانات، لذلك يجب اختيار برنامج موثوق وموصى به.

على الرغم من أنه يمكن استرجاع الرسائل النصية المحذوفة بدون استخدام برنامج خاص، إلا أن الحل الأفضل هو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الرسائل المهمة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، حتى تتمكن من استرجاعها بسهولة في حالة حدوث أي خطأ. ويجب الحرص على عدم القيام بعمليات الحذف العشوائية دون التأكد من الرسائل المراد حذفها، ويفضل التحقق من الرسائل المهمة عدة مرات قبل حذفها بالفعل.

ما هي أفضل برامج استعادة البيانات والرسائل المحذوفة؟

هناك العديد من البرامج المتاحة لاستعادة البيانات والرسائل المحذوفة، ولكن يجب الانتباه إلى أن استخدام برامج الاسترداد يمكن أن يتسبب في فقدان المزيد من البيانات، لذلك يجب اختيار برنامج موثوق وموصى به. وفيما يلي بعض أفضل برامج استعادة البيانات والرسائل المحذوفة:

EaseUS Data Recovery Wizard: يعتبر هذا البرنامج واحدًا من أفضل برامج استعادة البيانات والرسائل المحذوفة المتاحة. يمكنه استعادة البيانات من الكمبيوتر والهاتف الذكي والقرص الصلب والبطاقة الذاكرة والفلاشة والكثير من الأجهزة الأخرى.

Wondershare Dr.Fone: يعتبر هذا البرنامج من أفضل الخيارات لاستعادة البيانات والرسائل المحذوفة من هواتف Android و iPhone. يمكنه استعادة الرسائل النصية والصور والفيديوهات والجهات الاتصال والملفات الصوتية والمزيد.

Recuva: يعتبر هذا البرنامج من أفضل الخيارات لاستعادة البيانات والرسائل المحذوفة من أقراص الكمبيوتر الصلبة والفلاشات والبطاقات الذاكرة. يمكنه استعادة الصور والمستندات والفيديوهات والمزيد.

Tenorshare UltData: يمكن استخدام هذا البرنامج لاستعادة البيانات والرسائل المحذوفة من أجهزة iPhone و iPad و iPod. يمكنه استعادة الرسائل النصية والصور والفيديوهات والجهات الاتصال والملفات الصوتية والمزيد.

تحذير بخصوص برامج استعادة الرسائل المحذوفة على المحمول