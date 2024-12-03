كيف اكتب تعليق فارغ في الفيس بوك من الكمبيوتر كتابة كومنت فاضي من الموبايل 2024

الرياض - أميرة القحطاني - في ضوء استخدام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومنها يرغب البعض في احتراف استخدام تلك المواقع والتفوق على الآخرين في استخدامها، ومن مظاهر ذلك ؛ السعي إلى معرفة كيف اكتب تعليق فارغ في الفيس بوك وهو الأمر الذي قد حير عدد كبير من الأشخاص، ولكن في هذا الصدد سوف يتم توضيح الطريقة من خلال الفقرات التالية.

كيف اكتب تعليق فارغ في الفيس بوك من الكمبيوتر

عند الرغبة في كتابة كومنت فاضي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال جهاز الكمبيوتر، يمكن اتباع بعض الخطوات هي:

الذهاب إلى مستعرض الويب على جهاز الكمبيوتر والدخول إلى عنوان الموقع الرسمي فيس بوك

إدخال بيانات الحساب وهي رقم الهاتف الجوال أو عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

الذهاب إلى المنشور الذي يرغب المستخدم في ترك تعليق فارغ عليه والضغط على كلمة تعليقات Comments.

عند الوقوف في مكان كتابة التعليق، يتم الضغط على مفتاح alt الموجود يسار لوحة المفاتيح وفي نفس الوقت يتم الضغط على بعض الأرقام من لوحة الأرقام على الكيبورد أيضًا وهي 0، 1، 2، 7 أو 0، 1، 7، 3 أو

ثم إفلات اليد من على مفتاح alt والضغط على إدخال Enter.

وهنا سوف يظهر التعليق الفارغ على المنشور.

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كتابة كومنت فاضي ع الفيس من الموبايل

أما الطريقة الثانية؛ فهي تصلح من أجل معرفة كيف اكتب تعليق فارغ في الفيس بوك إما من خلال الهاتف أو من خلال الحاسوب، وسوف يتم شرح الطريقة من خلال تطبيق فيس بوك على الهاتف الذكي كما يلي:

الذهاب إلى تطبيق فيس بوك وتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

نسخ الكود الموجود بين القوسين: ( ‏‏‎ ) مع عدم نسخ الأقواس

الوقوف في مكان كتابة التعليق على البوست المراد ترك تعليق فاضي عليه.

ثم لصق الكود الذي تم لصقه في مكان كتابة التعليق.

وأخيرًا، يتم الضغط على رمز السهم الجانبي من أجل إدخال التعليق،

وهنا سوف يظهر كذلك التعليق الفارغ.

وفي الختام بعد الإجابة على سؤال يشغل أذهان الكثيرون من الأشخاص وهو كيف اكتب تعليق فارغ في الفيس بوك ؛ تجدر الإشارة إلى أن الطريقة الأولى قد تختلف من جهاز كمبيوتر ومن جهاز لاب توب إلى آخر، في حين أن الطريقة الثانية هي طريقة مُوحدة ومُجربة على جميع أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والهواتف الذكية ، مما يعني أن أي فرد مهما كان نوع الجهاز الذي يستخدمه سواء حاسوب أو جوال سوف يكون قادرًا على كتابة تعليق فاضي على أي منشور من منشورات موقع الفيس بوك بسهولة.