اعرف كود تحويل المكالمات فودافون مغلق أو غير متاح 2025 مع وصول رسالة وكيفية إلغاء الخدمة

الرياض - أميرة القحطاني - كود تحويل المكالمات فودافون مغلق أو غير متاح أو مشغول مع وصول رسالة للمستخدم بالأرقام التي حاولت الاتصال به خلال فترة استخدامه للخدمة تعد من أهم الخدمات التي تقدمها خدمة فودافون مصر والتي يبحث عنها المتابعين فمن منا لا يكون في بعض الأحيان مشغول جدا أو في حالة مزاجية تمنعه من الرد علي مكالمات الهاتف وفي نفس الوقت يشعر بالحراج من عدم الرد علي المكالمات الهامة مما يزيد من الضغط علينا لذا وفرت فودافون هذا الكود ليجعلك تستطيع أن تجعل هاتفك بالنسبة للأرقام الأخري في وضع المغلق أو غير المتاح أو المشغول حسب رغبتك وفي نفس الوقت تقوم الشركة بإرسال رسالة بالأرقام التي أرادت الاتصال بك خلال تلك الفترة لتستطيع الاتصال بهم في وقت لاحق.

كود تحويل المكالمات فودافون مغلق أو غير متاح

إليكم متابعينا الأعزاء الأكواد التي توفرها شركة فودافون مصر لعملائها في حال الرغبة في عدم الرد علي المكالمات وإعطاء رد بأن الهاتف مغلق حاليا أو غير متاح لأي شخص يحاول الاتصال علي الرقم وذلك تيسيرا من شركة فودافون علي عملائها في حال عدم الرغبة في التحدث في الهاتف لأي سبب مع وصول رسالة علي الهاتف بالأرقام التي قد اتصلت عليك في هذه الفترة لمعرفتها والاتصال بها في وقت لاحق إذا رغب العميل في ذلك واليكم متابعينا الأكواد.

كود تحويل المكالمات لحالة غير متاح أو مغلق، يتم الاتصال على كود # رقم الهاتف آخر مغلق *62**

لإلغاء خدمة تحويل المكالمات وإعادتها للوضع الأصلي قم بالاتصال على الكود التالي #62##.

كود تحويل المكالمات فودافون مشغول

توفر لك عزيزي المتابع شركة فودافون مجموعة من الأرقام المتنوعة لتحويل المكالمات حسب رغبتك في حال عدم قدرتك علي الرد علي المكالمات الهاتفية لذا نقدم لكم اليوم متابعي موقعنا الخليج 365 أحدث الأكواد 2023 في حال كنت تود تحويل مكالمات فودافون إلى حالة مشغول عبر الاتصال علي الأرقام التالية:

اطلب كود تحويل المكالمات إلي خالة مشغول وهو : # رقم الهاتف * 67 **

لإلغاء الخدمة فبإمكانك طلب الكود # 67 ##.

كود تحويل المكالمات فودافون غير موجود بالخدمة

يرغب كثير من المتابعين لتحويل المكالمات في فودافون إلى حالة هذا الرقم غير موجود بالخدمة بسبب بعض المكالمات المتطفلة أو عدم الرغبة في الرد علي مكالمات معينة بعد يوم عمل طويل ومرهق لذا وفرنا لكم متابعينا أحدث الأكواد التي تمكنكم من عمل هذه الخاصية بنجاح مع وصول رسالة لك بالأرقام التي تحاول الاتصال بك واليكم متابعينا الأعزاء اكواد 2023 لعمل خاصية هذا الهاتف غير موجود بالخدمة:

قم بالاتصال على كود # إدخال رقم الهاتف غير صحيح *21**

في حالة الإلغاء فيمكنكم الاتصال علي #21*.

كود إلغاء تحويل المكالمات فودافون

يواجه العديد من المتابعين بعد استخدام خدمات تحويل المكالمات صعوبة في إعادة وضع المكالمات علي الوضع الأصلي قبل استخدام هذه الأكواد لكننا نخبركم أن الأمر بسيط جدا ولا داعي للقلق كل ما عليكم متابعينا لإلغاء خواص تحويل المكالمات السابقة دون مشاكل واستقبال المكالمات مره أخري هو الاتصال علي الكود التالي :