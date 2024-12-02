كود إلغاء جميع الاشتراكات في خدمات شركات فودافون واتصالات وأورنج| طريقة سهلة وسريعة

الرياض - أميرة القحطاني - يعاني الملايين من عملاء شركات الاتصالات للهاتف المحمول من مشكلة إهدار الرصيد بطريقة غير مبررة، مما يتطلب منهم القيام بالعديد من المحاولات والاتصالات بخدمة العملاء لإلغاء اشتراكهم في مختلف الخدمات الغير مرغوب فيها، وهو ما دفع بالجهاز القومي للاتصالات في مصر إلى إطلاق خدمة جديدة تتيح للمستخدمين إلغاء جميع خدمات الاشتراك التي توفرها شركات الاتصالات “اتصالات، فودافون، وي WE، اورنج” باستخدام كود موحد، تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والعملاء، وتوفير المزيد من السيطرة للمستخدمين على الخدمات التي يشتركون فيها.

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