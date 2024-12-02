10 أسباب تبعدك عن شراء شيفروليه لانوس

الرياض - أميرة القحطاني - إنتشرت سيارة شيفروليه لانوس في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة بين قطاع المستخدمين لمميزاتها المتعددة وأسعار فئاتها الاقتصادية التي تناسب جميع المستخدمين، ولكن بشكل عام تم الإجماع على أن السيارة كانت أفضل بكثير عندما كان يتم إصدارها من شركة ” دايو ” قبل شركة ” شيفروليه ” .

وفي مستوى السعر والإمكانيات هذه تتنافس سيارتي هيونداي فيرنا، وسيارة شيفروليه آفيو وسوف نستعرض أهم العيوب في سيارة شيفروليه لانوس التي يجب معرفتها قبل شراء السيارة .

عيوب سيارة شفروليه لانوس

بالنسبة للفئة السعرية للسيارات التي تتراوح بين 80 ألف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري يواجه المستخدمين الكثير من العيوب التي تبعد المستخدمين عن الشراء ولكن في المقابل تنتشر هذه السيارات إنتشار واسع بسبب أسعارها التي تناسب شريحة كبيرة من المستخدمين، وهذه أهم 10 أسباب تبعدك عن شرائها .

(1)- المحرك :

تم تزويد سيارة شيفروليه لانوس بموتور ضعيف نسبيا سعة 1500 سي سي عباره عن أربعة سلندر ويتكون من 8 صمامات S.O.H.C يعطي قوه تصل إلي 83 حصان وتعطي أقصي عزم للدوران يبلغ 128 نيوتن/متر عند 3000 RPm، ويعتبر معدل التسارع للسيارة متواضع نسبيا حيث أنها تصل من سرعة 0 إلي سرعة 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وضعف المحرك هذا يقلل من نسبة التسارع والعزم .

(2)- الشاسية :

شاسيه السيارة الأساسي يفتقر للمتانة اللازمة لأنه نظام العلب الفارغة الضعيف، والذي لا يعطي الأمان الكافي بالمقصورة للركاب والذي يسبب ضرر كبير للسيارة في حالة الإصطدام .

(3)- جسم السيارة :

الجسم الخارجي للسيارة من الصاج الرقيق جداً وخفيف الوزن ولذلك مع أقل صدمة يتم تغيير الصاج مثل الرفارف والأبواب، كما أنه لا يوفر الأمان الكافي لقائد السيارة وركابها في حالة الحوادث .

(4)- نظام التعليق :

تعتمد سيارة شيفروليه لانوس علي نظام التعليق المنفصل لكل إطار خلفي للسيارة فيما يعرف بإسم ”ماكفريسون”، وعفشة السيارة طرية بشكل كبير مما يسبب إنخفاض السيارة وإقترابها من الأرض بشكل ملحوظ وبالتالي كثرة الحك والصدمات أسفل السيارة .

(5)- الثبات :

ثبات السيارة جيد إلى حد ما، لكن جميع المستخدمين أقروا بأن الثبات يقل بطريقة مخيفة عند الوصول إلى سرعة 120 كيلومتر/ساعة، والمناورة بالسيارة ممتازة حتى تتجاوز سرعة 100 كيلومتر/ساعة، وبالفعل حوادث سيارات لانوس على الطرق السريعة كثيرة جدا بسبب مشكلة الثبات هذه .

(6)- الفرامل :

الفرامل ضعيفة إلى حد ما ولا تتناسب مع سعة الموتور 1500 cc، ولكن عند تخطي السيارة لسرعة 100 كيلومتر/ساعة تقل قوة الفرامل بشكل كبير مما يسبب بعض حوادث الطرق السريعة .

(7)- إستهلاك الوقود :

إستهلاك الوقود جيد إلي حد ما حيث يصل إلي 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر بالسير داخل المدينة، و بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر بالسير علي الطرق المفتوحة، ولكن هذا المعدل بدون إستخدام المكيف ، فعند إستخدام المكيف يصل إلى 10 لتر لكل 100 كيلومتر .

(8)- الفتيس :

إشتكى معظم المستخدمين من وجود خشونة في حركة الفتيس، ولكنها تقل تدريجيا بعد إستخدام السيارة مسافة 5000 كيلومتر، ولكنها لا تقل أيضاً مع بعض المستخدمين ويسبب هذا صعوبة قليلا مع متعلمى القيادة حديثا.

(9)- المكيف :

المكيف ضعيف بالنسبة لحجم الصالون الداخلي للسيارة وضعيف التأثير بشكل كبير على الكنبة الخلفية للسيارة، كما أنه يأثر على استهلاك البنزين والموتور .