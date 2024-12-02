كيفية تحميل الفيديو من فيس بوك 2024 من الجوال والكمبيوتر

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرون عن كيفية تحميل الفيديو من فيس بوك للجوال والكمبيوتر، وهذا من أجل الحصول على مقاطع الفيديو بالصوت والصورة. يذكر أن الفيس بوك قد قدم طرق عديدة لتحميل الفيديوهات، فقط من خلال نسخ رابط الفيديو. كذلك يمكنك تحميل الصوت الموجود في الفيديو من دون تحميل الفيديو بالكامل صوت وصورة، كما يمكنك اختيار الجودة. كل هذا وأكثر سوف نعرفه اليوم من خلال هذا المقال، الذي نقدم من خلال طرق تحميل الفيديوهات من الفيس بوك باستخدام برنامج واحد فقط.
كيفية تحميل الفيديو من فيس بوك على الجوال
نقدم لك كيفية تحميل الفيديو من فيس بوك بكل سهولة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.
- قم بتحميل تطبيق اسمه Snap Tube شرط أن يكون أحدث نسخة من البرنامج، لأنه باستمرار يحتاج إلى التحديث.
- بعد التأكد من تحميل البرنامج، قم بالدخول على تطبيق الفيس بوك.
- أدخل على الفيديو الذي تريد تحميله، من ثم قم بنسخ رابط هذا الفيديو من خلال الضغط على “نسخ الرابط” ضمن قائمة الخيارات، بالإنجليزية Copy link.
- قم الآن بالتوجه إلى تطبيق سناب تيوب.
- سيقوم التطبيق من تلقاء نفسه بسؤالك عن تحميل اللينك الذي قمت بنسخه، كل ما عليك فقط الضغط على الرابط.
- في النهاية سيقوم التطبيق بنقلك إلى الفيديو، اضغط على علامة التحميل ” أيقونة السهم المتجه للأسفل”.
- ثم قم باختيار جودة الفيديو ، من خلال الضغط على أيقونة Mp4.
- سيقوم التطبيق بتحميل الفيديو مباشرة.
كيفية تحميل الفيديو من فيس بوك على الكمبيوتر واللاب توب
قفل الملف الشخصي فيس بوك
سنقدم لك الآن خطوات تحميل الفيديو من فيس بوك على الكمبيوتر واللاب توب باستخدام موقع مثالي للتحميل:
- قم بتشغيل الفيديو المراد تحميله.
- اضغط على زر الماوس الأيمن، واختر نسخ العنوان.
- قم بالذهاب إلى موقع Getfvid.
- من ثم قم بلصق الرابط في الشريط الظاهر أمامك.
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