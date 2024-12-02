كيف تخفي ظهورك متصل الآن في واتس آب | «أحدث حيلة»

الرياض - أميرة القحطاني - فتح تطبيق واتس آب WhatsApp على هاتفك المتصل بالإنترنت يجعلك متصل الان، أو أونلاين أمام جميع الأصدقاء، وهو ما يشير إلى ضرورة الرد السريع على الرسائل الواردة لك، ولكنك ولأي سببًا كان قد لا ترغب في الظهور أونلاين أو الرد على الرسائل، ولذلك سنوضح لك طرق إخفاء ظهورك متصلًا على واتس آب حتى تشعر بمزيد من الخصوصية.

كيفية اخفاء متصل الان في الواتس اب للاندرويد

لجميع الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد يمكن إخفاء ظهورك متصل الآن في الواتس آب كالتالي:

أولًا – افتح تطبيق الواتس آب ستجد في الأعلى يمينًا ثلاث نقاط قم بالضغط عليها.

ثانيًا – اضغط على الإعدادات Settings.

ثالثًا – انقر على أول خيار موجود وهو قائمة الحساب Account.

رابعًا – ثم اضغط على الخيار الأول أيضا وهو الخصوصية Privacy.

خامسًا – اضغط على أيقونة آخر ظهور Last Seen.

سادسًا – سيظهر لك ثلاثة اقتراحات اختر منهم لا أحد Nobody.

سابعًا- وفي هذه الحالة سيختفي ظهورك متصلًا أمام جميع مستخدمي واتس آب المتواجدين لديك.

كيفية اخفاء متصل الان في الواتس اب للايفون

اخفاء متصل الان في الواتس اب للايفون يتم من خلال نفس الخطوات المذكورة في الأعلى مع هواتف أندرويد، حيث يتم فتح التطبيق واختيار الاعدادات ثم الحساب وبعدها الخصوصية ثم النقر على آخر ظهور واختيار خاصية لا أحد، وبهذه الطريقة سيتمكن المستخدم من قراءة الرسائل واستعراض الوسائط المختلفة على واتس آب دون ظهوره أمام الآخرين Online.

الظهور دون اتصال في الواتس اب

إذا كنت تعتقد بأن خاصية الواتس آب الموجودة على التطبيق نفسه لإخفاء ظهورك متصلًا أمام الآخرين قد تكون غير فعالة أو ربما تسبب لك الإحراج والمشاكل مع باقي المستخدمين، ففي هذه الحالة يمكنك تحميل بعض البرامج المخصصة لظهورك دون اتصال في الواتس اب، ومن مزايا هذه البرامج تحقيقها للآتي..

تمكنك من قراءة رسائل الواتس دون ظهورك أونلاين أمام الآخرين بينما تظهر علامتي صح باللون الرمادي بجانب الرسائل.

تخفي هذه البرامج آخر ظهور للمستخدم Last seen لاحترام خصوصيته.

تساعدك على استرجاع رسائل الواتس آب المحذوفة لأنها تحتفظ بنسخة احتياطي يمكن استعادتها بسهولة.

والميزة الأهم في هذه البرامج هو إمكانية استخدامها أيضًا لنفس الغرض مع تطبيقات أخرى مثل ماسنجر Messenger، فايبر Viberوتيليجرام Telegram.

برامج الظهور دون اتصال في الواتس اب

برنامج No Last Seen or Read

برنامج Hide Blue ticks, last seen & read deleted messages

برنامج GBWhatsApp

وتعمل هذه البرامج على ظهورك غير متصلا في الواتس اب أمام الآخرين كالتالي:

يتم تحميل إحدى هذه البرامج من جوجل بلاي وتثبيتها على الهاتف ثم يتم إعطائها الموافقة للعمل بشكل صحيح.

قم بفتح البرنامج واضغط على إخفاء الظهور دون اتصال في الواتس اب أمام المستخدمين والمجموعات.

وفي حالة الرسائل الواردة من واتس اب قم بقراءتها من خلال هذا البرنامج ليظهر بجانبها علامة رمادي.

أما إذا تم الرد عليها فسيظهر بجانبها علامتي صح باللون الأزرق دون ظهورك متصلًا.

أجدد طريقة لـ استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة

سبب عدم ظهور متصل الآن في الواتس

قد تكون هناك عدة أسباب لعدم ظهورك عبر الإنترنت على WhatsApp:

اتصال الإنترنت: إذا كان اتصالك بالإنترنت ضعيفًا أو غير مستقر، فقد لا تظهر على الإنترنت. تحقق من اتصال الشبكة وحاول إعادة الاتصال بشبكة أقوى.

وضع توفير البطارية: تحتوي بعض الأجهزة على أوضاع توفير طاقة البطارية التي تحد من أنشطة الخلفية، بما في ذلك إظهار حالة الاتصال بالإنترنت على WhatsApp. تأكد من إيقاف تشغيل وضع توفير شحن البطارية.

إعدادات الخصوصية: يمكنك اختيار إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت من إعدادات الخصوصية في WhatsApp. تأكد من تشغيل خيار إظهار حالة الاتصال بالإنترنت.

مشكلات خادم WhatsApp: في بعض الأحيان، قد تواجه خوادم WhatsApp انقطاعات مؤقتة، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات في حالة الاتصال بالإنترنت. يمكنك التحقق مما إذا كان هناك أي انقطاع تم الإبلاغ عنه عن طريق زيارة موقع WhatsApp أو صفحات الوسائط الاجتماعية.

تحديث التطبيق: تأكد من تثبيت أحدث إصدار من WhatsApp على جهازك، حيث يمكن للتحديثات في كثير من الأحيان حل أي أخطاء أو مشكلات قد تؤثر على حالة الاتصال بالإنترنت.

إذا لم تنجح أي من هذه الحلول في حل مشكلتك، فقد تحتاج إلى إعادة تثبيت تطبيق WhatsApp أو الاتصال بفريق الدعم للحصول على مزيد من المساعدة.

كيف اجعل الواتس اب غير متصل بالنت

لا يمكنك جعل تطبيق واتساب غير متصل بالإنترنت بشكل كامل، حيث يتطلب تشغيل التطبيق وجود اتصال بالإنترنت لإرسال واستلام الرسائل. ومع ذلك، يمكنك اتباع الإجراءات التالية لتقليل ظهورك كمستخدم متصل في واتساب: