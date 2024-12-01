عناوين فروع صيدلية الطرشوبي في المنصورة ودمياط وجميع المحافظات ورقم الخط الساخن

الرياض - أميرة القحطاني - ننشر لكم عناوين فروع صيدلية الطرشوبي وأرقام تليفونات والخط الساخن لصيدلية الطرشوبي وأماكن تواجد صيدليات الطرشوبي في المنصورة والقاهرة والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والسويس والزقازيق وبورسعيد وجميع المحافظات، حيث تعتبر الطرشوبي واحدة من أكبر فروع الصيدليات داخل جميع محافظة مصر والتي بدأت بأول صيدلية في المنصورة صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي عام 1957، ثم انتشرت في كثير من محافظات مصر وفي هذا الموضوع ننشر لكم عنوان فروع صيدليات آل عبد اللطيف الطرشوبي. عناوين فروع صيدليات الطرشوبي في القاهرة فرع مصر الجديدة عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: 6 شارع الشهيد سيد زكريا – بجوار النساجون الشرقيون – مساكن شيراتون. فرع مدينة نصر عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: طريق النصر – عمارات رامو – بجوار سيتي ستارز.

رقم الهاتف :- 0223054219 فرع مدينتي عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: داخل ساوث بارك. فرع الرحاب عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: مدخل السوق القديم – خلف مسجد بلال بن رباح. عناوين فروع صيدليات الطرشوبي في المنصورة فرع شارع الجمهورية وجيهان عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الجمهورية – تقاطع شارع جيهان – المنصورة.

رقم الهاتف :- 0502203333 – 0502203030. فرع شارع الجيش عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: امام المحطة الدولية – شارع الجيش – المنصورة.

رقم الهاتف :- 0502303533 – 0502303044. فرع شارع الجمهورية 2 عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الجمهورية امام كلية حقوق – المنصورة.

رقم الهاتف :- 0502200070 – 0502200121. فرع شارع الجمهورية 3 عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الجمهورية – بجوار بنك الاسكندرية – المنصورة .

رقم الهاتف :- 0502214445 – 0502399815. فرع شارع الثورة والسكة الحديد عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الثورة – برج الرفاعي – المنصورة.

عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الثورة – السكة الحديد – منتصف الشارع.

رقم الهاتف :- 0502375500 – 0502214948. فرع شارع بنك مصر عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع بنك مصر – المنصورة .

رقم الهاتف :- 0502101900 – 0502101800. فرع شارع بورسعيد عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع بورسعيد – بجوار دار ابن لقمان – المنصورة .

رقم الهاتف :- 0502222142 – 0502390420. فرع شركة الكهرباء عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع عبد السلام عارف – امام محطة الاوتوبيس الجديدة – المنصورة.

رقم الهاتف :- 0502214040. فرع شارع الجيش 2 – ستاد المنصورة عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الجيش – بجوار الاستاد – امام مجمع المحاكم – المنصورة .

رقم الهاتف :- 0502105333 – 0502105222. فرع المنصورة عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: مركز طبي سماد طلخا – المنصورة. فرع شارع مستشفي العام عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع المستشفي العام – المنصورة . فرع اول شارع الخلفاء عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: اول شارع الخلفاء متفرع من شارع جيهان. فرع شارع الخلفاء الراشدين عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الخلفاء الراشدين – المنصورة.

عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الخلفاء الراشدين من ناحية كلية الاداب – المنصورة. فرع شارع قناة السويس عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع قناة السويس – برج الصفوة – بجوار مدرسة فخر الدين – المنصورة. فرع حي الجامعة عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: اخر حي الجامعة – برج الصفوة – المنصورة. فرع شارع الجلاء عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الجلاء – امام مكتب البريد – بجوار محطة غاز الجلاء – المنصورة. فرع اول شارع الدراسات عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: اول شارع الدراسات – متفرع من شارع الجيش – المنصورة. عناوين فروع صيدليات الطرشوبي في دمياط عنوان صيدلية الطرشوبي فرع كورنيش النيل عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: ابراج الصفوة – كورنيش النيل – دمياط .

رقم الهاتف :- 0572283311 – 0572284411. عنوان صيدلية الطرشوبي فرع دمياط الجديدة عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: الهادي مول – دمياط الجديدة

رقم الهاتف :- 0572408205 – 0572408204. عناوين فروع صيدليات الطرشوبي في بورسعيد عنوان صيدلية الطرشوبي فرع شارع 23 يوليو عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: امام مسجد الاحسان – شارع 23 يوليو. عنوان صيدلية الطرشوبي فرع شارع محمد علي عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع محمد علي – منطقة الجولف. عنوان صيدلية الطرشوبي في السويس عنوان صيدلية الطرشوبي فرع شارع الجيش عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الجيش – ميدان انور السادات.

رقم الهاتف :- 0623363600. عنوان صيدلية الطرشوبي في الزقازيق عنوان صيدلية الطرشوبي فرع شارع طلبة عويضة عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع طلبة عويضة – الزقازيق عنوان صيدلية الطرشوبي في الاسماعيلية عنوان صيدلية الطرشوبي فرع شارع الترعة عنوان صيدلية عبد اللطيف الطرشوبي: شارع الترعة – بجوار البنك الاهلي – الاسماعيلية. رقم صيدليات الطرشوبي الخط الساخن رقم 19121 هو رقم الخط الساخن لصيدليات الطرشوبي.

يمكنك الاتصال بالخط الساخن لفرع المنصورة 16130.

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