أفضل من الجاهز .. خطوات تحضير الكريب الحلو بالنوتيلا في المنزل بأقل مكونات وفي أسرع وقت

الرياض - أميرة القحطاني - الكريب هو طبق فرنسي شهي ومرن يمكن تحضيره بطرق مختلفة، ويشتهر بإمكانية تقديمه كطبق حلو أو مالح، يعد الكريب الحلو خيار رائع للفطور أو كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، حيث يمكن تعبئته بأنواع متنوعة من الحشوات مثل الشوكولاتة، والفواكه، والعسل ويتميز الكريب بقوامه الرقيق وطعمه اللذيذ الذي يناسب جميع الأعمار، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمواد بسيطة ومتوفرة.
مكونات عمل الكريب الحلو
الكريب الحلو وجبة خفيفة وممتعة لجميع أفراد العائلة، ويمكن تحضيره بسرعة وإضافة أي حشوات مفضلة أخرى حسب الذوق واهم المكونات ما يلي:
لعجينة الكريب
- كوب دقيق.
- كوب حليب.
- بيضة واحدة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري للحلو).
- ملعقة كبيرة سكر (للكريب الحلو).
لحشوة الكريب الحلو
- 4 ملاعق كبيرة نوتيلا أو أي نوع من الشوكولاتة القابلة للدهن
- 1 موز مقطع شرائح
- 2 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)
- فواكه أخرى حسب الرغبة (مثل الفراولة أو التوت)
- سكر بودرة للتزيين
طريقة تحضير الكريب الحلو
- في وعاء كبير، نضع الدقيق والملح، وإذا كان الكريب حلو نضيف السكر.
- في وعاء آخر، نخفق البيضة ثم نضيف الحليب والفانيليا ونخلط جيدًا.
- نضيف خليط الحليب تدريجي إلى الدقيق ونخلط حتى نحصل على خليط ناعم بدون كتل. يمكن تمرير الخليط عبر مصفاة للتأكد من نعومته.
- نسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وندهنها بقليل من الزيت أو الزبدة.
- نسكب كمية صغيرة من عجينة الكريب (حوالي نصف كوب) في المقلاة ونميل المقلاة لتوزيع الخليط بالتساوي.
- نطهو الكريب لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نقلبه للطرف الآخر حتى ينضج.
- نضع الكريب المطهو في طبق، ثم نوزع ملعقة كبيرة من النوتيلا أو الشوكولاتة القابلة للدهن.
- نضيف شرائح الموز والفواكه الأخرى حسب الرغبة، ثم نطوي الكريب على شكل نصف دائرة أو رول.
- يمكن تزيين الكريب بالعسل وسكر البودرة، ويقدم ساخن.
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