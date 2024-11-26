أفضل من الجاهز .. خطوات تحضير الكريب الحلو بالنوتيلا في المنزل بأقل مكونات وفي أسرع وقت

الرياض - أميرة القحطاني - الكريب هو طبق فرنسي شهي ومرن يمكن تحضيره بطرق مختلفة، ويشتهر بإمكانية تقديمه كطبق حلو أو مالح، يعد الكريب الحلو خيار رائع للفطور أو كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، حيث يمكن تعبئته بأنواع متنوعة من الحشوات مثل الشوكولاتة، والفواكه، والعسل ويتميز الكريب بقوامه الرقيق وطعمه اللذيذ الذي يناسب جميع الأعمار، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمواد بسيطة ومتوفرة.

مكونات عمل الكريب الحلو

الكريب الحلو وجبة خفيفة وممتعة لجميع أفراد العائلة، ويمكن تحضيره بسرعة وإضافة أي حشوات مفضلة أخرى حسب الذوق واهم المكونات ما يلي:

لعجينة الكريب

كوب دقيق.

كوب حليب.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري للحلو).

ملعقة كبيرة سكر (للكريب الحلو).

لحشوة الكريب الحلو

4 ملاعق كبيرة نوتيلا أو أي نوع من الشوكولاتة القابلة للدهن

1 موز مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

فواكه أخرى حسب الرغبة (مثل الفراولة أو التوت)

سكر بودرة للتزيين

طريقة تحضير الكريب الحلو