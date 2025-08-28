100 مليون راكب يستقلون قطار الرياض خلال أقل من 9 أشهر فقط.. ما لا تعرفونه عن قطار الرياض

أعلن قطار الرياض أنّ عدد الركاب الذين استقلوا القطار خلال فترة التسعة أشهر الماضية وصل إلى 100 مليون راكب. وقد استقل هؤلاء الركاب القطار عبر محطاته المنتشرة في العاصمة الرياض عبر خطوطه كاملة حيث توزعت نسبة الركاب بين جميع الخطوط وذلك بحسب بيان مؤسسة قطار الرياض. وأشار بيان المؤسسة أن نسبة الركاب خلال الفترة الماضية تعتبر نسبة كبيرة إذا ما تم النظر إلى فترة إنشاء قطار الرياض.

100 مليون راكب يستقلون قطار الرياض خلال أقل من 9 أشهر فقط

وجاء في الإعلان أنّ أكثر الركاب استخدموا خط القطار الأزرق حيث بلغ عدد الركاب في هذا الخط قرابة 47 مليون راكب، وبلغ عدد الركاب الذين استقلوا الخط الأحمر 17 مليون راكب. فيما بلغ عدد الركاب الذين استقلوا الخط البرتقالي 12 مليون راكب. وإضافة إلى ذلك فقد بلغت نسبة الركاب الذين استقلوا خطوط القطار الأخرى 24 مليون راكب.

ويعتبر قطار الرياض من أهم المشاريع الحيوية التي تم إنشاؤها في الرياض في الفترة الأخيرة حيث وفر القطار للراكب فرصة التنقل والسفر عبر القطار بكل سهولة وذلك بسبب تعدد وانتشار محطاته في معظم مناطق الرياض. ويوفر قطار الرياض تجربة سفر وتنقل سريعة ومريحية ورخيصة الثمن مقارنة بوسائل النقل الأخرى. ويشير رقم المسافرين الحالي إلى أنّ نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين باتوا يفضلون القطار كوسيلة رئيسية للنقل في العاصمة السعودية الرياض.

أكبر المحطات من حيث عدد مستخدمي قطار الرياض:

هناك مجموعة من المحطات التي تم الإعلان عنها كأكبر المحطات استخداماً للتنقل والسفر عبر قطار الرياض وتتمثل هذه المحطات في الآتي:

•محطة قصر الحكم

•محطة المركز المالي

•محطة stc الرئيسة

•محطة المتحف الوطني.

أهمية مشروع قطار الرياض:

يمتلك قطار الرياض أهمية كبيرة كمشروع استراتيجي للنقل حيث يستفيد منه الكثير من المواطنين والمقيمين والدولة كذلك وتتمثل أهمية قطار الرياض في الآتي:

-توفير وسيلة نقل إضافية في الرياض والمملكة بشكل عام.

-سريع ورخيص ومريح.

-يخفف نسبة الإزدحام في شوارع الرياض.

-يوفر الفرصة للتنقل بسرعة كبيرة.

-يربط جميع مناطق العاصمة الرياض ويصلها بالمناطق والمدن السعودية الأخرى.

-يساهم في تطوير البنية التحتية في المملكة.

-يوفر للدولة عائدات اقتصادية كبيرة.