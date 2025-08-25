ابتداء من اليوم.. هذا الخطأ البسيط في شوارع دبي سيكلفك 3000 درهم إماراتي

جددت شرطة دبي التحذير من مخالفة مرورية يتم رصدها في شوارع دبي وقيمتها تصل إلى 3000 درهم وهي مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 80 كم/ساعة، ودعت الشرطة جميع السائقين إلى ضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة في شوارع دبي وعدم تجاوزها لأن ذلك سوف يعرضهم للعقوبات المقررة في قانون المرور الإماراتي، كما أن ذلك يشكل خطر عليهم وعلى بقية مستخدمي الطريق.

مخالفة مرورية في شوارع دبي قيمتها 3000 درهم إماراتي

تعُد مخالفة تجاوز السرعة المقررة في شوارع دبي من أخطر المخالفات المرورية التي قد تتسبب بحادث خطيرة، ولا تقتصر خطورة هذه المخالفة على قائد المركبة المخالفة فقط، لأن بقية مستخدمي الطريق يمكن أن يتضررو بسبب هذه المخالفة، لذلك حرص قانون المرور الإماراتي على تشديد عقوبتها.

ووفقًا لقانون المرور في الإمارات، فإن عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 80 كم/ساعة، هي غرامة مالية 3000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى 23 نقاط سوداء، وحجز المركبة 60 يوماً.

قيمة مخالفة تجاوز السرعة المقررة في شوارع دبي

تختلف قيمة مخالفة تجاوز السرعة المقررة في شوارع دبي وفقًا لسرعة التجاوز حيث تبدا من 300 درهم وتصل إلى 3000 درهم إماراتي، وقد حرص قانون المرور الإماراتي على توضيحها بشكل تفصيلي كالآتي:

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأقل من 20 كم\ساعة: قيمتها 300 درهم إماراتي.

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأقل من 30 كم\ساعة: قيمتها 600 درهم إماراتي.

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأقل من 40 كم\ساعة: قيمتها 700 درهم إماراتي.

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأقل من 50 كم\ساعة: قيمتها 1000 درهم إماراتي.

- مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد عن 60كم\ساعة: قيمتها 1500 درهم إماراتي، بالإضافة إلى تسجيل 6 نقاط سوداء.

- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كم\ساعة: قيمتها 2000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى تسجيل 12 نقاط سوداء.

- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 80 كم\ساعة: قيمتها 3000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى تسجيل 23 نقاط سوداء، وحجز المركبة 60 يوما.

4 نصائح مهمة لتجنب غرامات مخالفة السرعة في دبي

لتجنب غرامات مخالفة السرعة في دبي، سوف نقدم لك بعض النصائح المهمة التي قد تفيدك أثناء القيادة في شوارع دبي، وهي كالآتي:

1- تعرف على حدود السرعة المقررة في شوارع دبي: فمثلاً الطرق السريعة مسموح فيها السرعة على حدود 120 كم/ساعة مثل شارع الشيخ زايد، و40 كم/ساعة في المناطق السكنية.

2- احفظ مساراتك المعتادة واستخدم خرائط Google للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي. كن على أهبة الاستعداد لمواكبة تغييرات لوائح السرعة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

3- تعرف على أماكن تواجد الكاميرات الخاصة برصد مخالفات السرعة في دبي لأن ذلك سيساعدك على القيادة ضمن الحدود المسموح بها، وتجنب العقوبات الشديدة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل شوارع دبي تحت المراقبة والرصد الآلي بواسطة الكاميرات الذكية والرادارات، بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة، خصوصًا على طريق الخيل وبقية الطرق الكبيرة.

4- راقب إشارات الإرشادية الموجودة على جانب الطريق والتزم بالسرعة المحددة فيها، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك حتى تكون متيقضاً ومستعداً لأي تغيير في حدود السرعة.