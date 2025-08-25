يُعد مشروع هدد مكة، من أبرز المشاريع التنموية التي أطلقتها القيادة السعودية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضارية منظمة، وتعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية حديثة ومستدامة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 منستبغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.

زلزال عمراني.. إضافة 3 أحياء شهيرة إلى خريطة هدد مكة وسوف تختفي قريباً

أعلنت الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة إضافة 3 أحياء شهيرة إلى خريطة هدد مكة المكرمة، وهي كالآتي:

- حي السفلة:

يعد حي السفلة من أبرز الأحياء القديمة في مكة المكرمة، ويبعد عن الحرم المكي 7 كيلو مترات فقط، وكان يعاني من كثافة سكانية ومباني متهالكة ويفتقر لأبرز الخدمات الأساسية والمرافق العامة، والطرق والمداخل الواسعة التي تسمح بمرور المركبات الكبيرة وهو ما جعل الهيئة الملكية تقرر إضافته إلى خريطة هدد مكة المكرمة 1447، وقد باشرت أعمال الهدد والإزالة في معظم حارات الحي، مثل دحلة الرشد، وجبل الخزان، وحارة يمن والمواركة، وجرول، وحارة أجياد السد، ودحلة الولاية، وجبل الشراشف والسوق، وأحياء المصافي، ومنطقة الطندباوي.

- حي النكاسة:

يعد حي النكاسة واحدًا من أقدم وأكثر الأحياء كثافة سكانية في مكة المكرمة، ويقع جنوب المسجد الحرام، ويعاني من العشوائية وتدني الخدمات، لذلك حرصت الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة على إضافته إلى خريطة هدد مكة الجديدة وتحويله إلى منطقة عمرانية متطورة يتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق العامة.

خريطة هدد مكة الجديدة 1447

مشروع الهدد وإزالة العشوائيات في مكة المكرمة لا يقتصر على حي السفلة وحي النكاسة فقط، لكنه يشمل عدد من الأحياء الأخرى التي تعاني من ضعف الخدمات، ومشكلات في البنية التحتية، وتكدس سكاني غير منظم مثل حي الكدوة، وحي جبل الشراشف، وحي كدي، وحي الحجون، وحي جبل النور، وحي الغسالة، وحي الرصيفة.

تعويضات هدد مكة

حرصت الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة على تعويض سكان وملاك العقارات في الأحياء العشوائية المستهدفة وذلك وفقًا للأنظمة، سواء عبر مبالغ نقدية أو إسكان بديل.

وقد أطلقت خدمة طلب تعويض هدد مكة المكرمة بطريقة إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني حتى يتمكن الجميع من التقديم بسهولة ووضوح، وذلك عبر الخطوات التالية:

- فتح البوابة الرسمية لأمانة العاصمة المقدسة، وتسجيل الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني.

- اختيار خدمة “طلبات تعويضات الهدد” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

- تعبئة النموذج الإلكتروني وإدخال البيانات الشخصية للمتقدم.

- كتابة تفاصيل العقار المتضرر بدقة، مثل الموقع والمساحة ونوع العقار.

- رفع جميع الوثائق الرسمية المطلوبة مع الطلب.

- التأكد من صحة جميع المعلومات قبل إرسال الطلب إلكترونيا.

أهداف مشروع هدد مكة المكرمة

يأتي مشروع هدد مكة المكرمة 1447، ليؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتطوير العاصمة المقدسة باعتبارها قبلة للمسلمين، ويتوافد إليها الملايين من ضيوف الرحمن عام، وتسعى المملكة من خلال مشروع هدد مكة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

- تحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة.

- توفير بيئة آمنة للسكان من خلال إزالة المباني المتهالكة التي تشكل خطرًا عليهم.

- إعادة تطوير الأحياء العشوائية وتأهيلها من جديد وفق خطط هندسية وتخطيط عمراني حديث.

- تحسين جودة الحياة في الأحياء المستهدفة من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمراكز التعليمية والتجارية والحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية والتجارية.

- إنشاء شبكة طرق حديثة في الأحياء المستهدفة للمساهمة في تخفيف الزحام المروري، خصوصًا الأحياء القريبة من الحرم المكي.

- تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات بشكل عام، وتحقيق تنمية شاملة وجودة حياة أفضل للسكان بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.